https://sputniknews.com.tr/20220917/sanliurfada-iki-grup-arasinda-kavga-9-yarali-1061301687.html

Şanlıurfa'da iki grup arasında kavga: 9 yaralı

Şanlıurfa'da iki grup arasında kavga: 9 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 9 kişi yaralandı. 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T01:29+0300

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türkiye

şanlıurfa

kavga

yaralı

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Kırsal Sevimli Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedende çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.Kavgada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Jandarma ekipleri, kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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şanlıurfa, kavga, yaralı