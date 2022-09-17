https://sputniknews.com.tr/20220917/sakaryada-ici-ogrenci-dolu-servis-alev-aldi-1061316870.html
Sakarya'da içi öğrenci dolu servis alev aldı
Sakarya'da içi öğrenci dolu servis alev aldı
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde içi öğrenci dolu servisin motor kısmında çıkan yangın panik oluşturdu. Öğrencilerin servisten kaçıştığı anlar güvenlik... 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T17:39+0300
2022-09-17T17:39+0300
2022-09-17T17:41+0300
türkiye
kaynarca
sakarya
öğrenci
servis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1061316724_0:34:2000:1159_1920x0_80_0_0_232ba27b1485c7c464d46909ec8f6609.jpg
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen olayda, içi öğrenci dolu olan servis seyir halindeyken arızalandı. Sürücüsünün durdurduğu aracın motor kısmından biranda dumanlar yükselmeye başladı. Aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden öğrenciler panik yaşadı. O anlar ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralananın olmadığı belirtildi.
türkiye
kaynarca
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1061316724_204:0:1796:1194_1920x0_80_0_0_51685ebd2e7d0b2db9ca6e7f4c302241.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kaynarca, sakarya, öğrenci, servis
kaynarca, sakarya, öğrenci, servis
Sakarya'da içi öğrenci dolu servis alev aldı
17:39 17.09.2022 (güncellendi: 17:41 17.09.2022) Abone ol
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde içi öğrenci dolu servisin motor kısmında çıkan yangın panik oluşturdu. Öğrencilerin servisten kaçıştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen olayda, içi öğrenci dolu olan servis seyir halindeyken arızalandı.
Sürücüsünün durdurduğu aracın motor kısmından biranda dumanlar yükselmeye başladı.
Aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden öğrenciler panik yaşadı.
O anlar ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayda yaralananın olmadığı belirtildi.