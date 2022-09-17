https://sputniknews.com.tr/20220917/sakaryada-ici-ogrenci-dolu-servis-alev-aldi-1061316870.html

Sakarya'da içi öğrenci dolu servis alev aldı

Sakarya'da içi öğrenci dolu servis alev aldı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde içi öğrenci dolu servisin motor kısmında çıkan yangın panik oluşturdu. Öğrencilerin servisten kaçıştığı anlar güvenlik... 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T17:39+0300

2022-09-17T17:39+0300

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türkiye

kaynarca

sakarya

öğrenci

servis

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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen olayda, içi öğrenci dolu olan servis seyir halindeyken arızalandı. Sürücüsünün durdurduğu aracın motor kısmından biranda dumanlar yükselmeye başladı. Aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden öğrenciler panik yaşadı. O anlar ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralananın olmadığı belirtildi.

türkiye

kaynarca

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kaynarca, sakarya, öğrenci, servis