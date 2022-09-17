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https://sputniknews.com.tr/20220917/sakaryada-ici-ogrenci-dolu-servis-alev-aldi-1061316870.html
Sakarya'da içi öğrenci dolu servis alev aldı
Sakarya'da içi öğrenci dolu servis alev aldı
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde içi öğrenci dolu servisin motor kısmında çıkan yangın panik oluşturdu. Öğrencilerin servisten kaçıştığı anlar güvenlik... 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T17:39+0300
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türkiye
kaynarca
sakarya
öğrenci
servis
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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen olayda, içi öğrenci dolu olan servis seyir halindeyken arızalandı. Sürücüsünün durdurduğu aracın motor kısmından biranda dumanlar yükselmeye başladı. Aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden öğrenciler panik yaşadı. O anlar ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralananın olmadığı belirtildi.
türkiye
kaynarca
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kaynarca, sakarya, öğrenci, servis
kaynarca, sakarya, öğrenci, servis

Sakarya'da içi öğrenci dolu servis alev aldı

17:39 17.09.2022 (güncellendi: 17:41 17.09.2022)
© İHA / MURAT HAZER-Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde içi öğrenci dolu servisin motor kısmında çıkan yangın panik oluşturdu. Öğrencilerin servisten kaçıştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde içi öğrenci dolu servisin motor kısmında çıkan yangın panik oluşturdu. Öğrencilerin servisten kaçıştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© İHA / MURAT HAZER-
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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde içi öğrenci dolu servisin motor kısmında çıkan yangın panik oluşturdu. Öğrencilerin servisten kaçıştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen olayda, içi öğrenci dolu olan servis seyir halindeyken arızalandı.
Sürücüsünün durdurduğu aracın motor kısmından biranda dumanlar yükselmeye başladı.
Aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden öğrenciler panik yaşadı.
O anlar ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayda yaralananın olmadığı belirtildi.
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