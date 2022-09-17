Rusya taarruzunu sürdürüyor: 540'tan fazla Ukraynalı asker daha öldürüldü

Rus güçlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) taarruz faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Konaşenkov, Ukrayna ordusunun iki tugayına ait mevzilere yapılan atışlar sonucunda 230'dan fazla askerin hayatını kaybettiğini belirtti. 10 tank ve 23 zırhlı aracın yok edildiğini kaydetti.



Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin, füze ve topçu birliklerinin Nikolayev ve Herson bölgelerinde Ukrayna ordusu güçlerine yoğun ateş açtığını söyleyen Konaşenkov, bu operasyonlar sonucu 140'tan fazla askerin öldüğünü ve yaralandığını, 5 tank ile 14 askeri teçhizatın imha edildiğini bildirdi.



Konaşenkov'un aktardığına göre Herson Bölgesi'nin Pravdino yerleşiminde Ukrayna güçlerinin başarısız taarruz girişiminde bulundu ve Rus güçleri 120'den fazla askeri, 7 tank ve 13 zırhlı aracı imha etti.



Konaşenkov, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Harkov Bölgesi'nde yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlediği özel operasyonda aşırı sağcı Kraken örgütüne ve Ukrayna ordusunun iki tugayına bağlı 50 kişinin öldürüldüğünü, 10'dan fazla özel askeri aracın imha edildiğini kaydetti.



Ukrayna ordusunun Zaporojya Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) 15 topçu mermisi attığını anlatan Konaşenkov, saldırının Rus güçleri tarafından bastırıldığını ekledi.