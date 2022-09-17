Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220917/rusya-taarruzunu-surduruyor-540tan-fazla-ukraynali-asker-daha-olduruldu-1061311169.html
Rusya taarruzunu sürdürüyor: 540'tan fazla Ukraynalı asker daha öldürüldü
Rusya taarruzunu sürdürüyor: 540'tan fazla Ukraynalı asker daha öldürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, son 24 saatte Ukrayna ordusunun çeşitli bölgelerdeki operasyonlar sonucu 540'tan fazla kayıp verdiğini... 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T14:26+0300
2022-09-17T14:26+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
igor konaşenkov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/02/1058219887_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a89138f182c23e3996b50dff4eefa5fa.jpg
Rus güçlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) taarruz faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Konaşenkov, Ukrayna ordusunun iki tugayına ait mevzilere yapılan atışlar sonucunda 230'dan fazla askerin hayatını kaybettiğini belirtti. 10 tank ve 23 zırhlı aracın yok edildiğini kaydetti.Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin, füze ve topçu birliklerinin Nikolayev ve Herson bölgelerinde Ukrayna ordusu güçlerine yoğun ateş açtığını söyleyen Konaşenkov, bu operasyonlar sonucu 140'tan fazla askerin öldüğünü ve yaralandığını, 5 tank ile 14 askeri teçhizatın imha edildiğini bildirdi.Konaşenkov'un aktardığına göre Herson Bölgesi'nin Pravdino yerleşiminde Ukrayna güçlerinin başarısız taarruz girişiminde bulundu ve Rus güçleri 120'den fazla askeri, 7 tank ve 13 zırhlı aracı imha etti.Konaşenkov, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Harkov Bölgesi'nde yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlediği özel operasyonda aşırı sağcı Kraken örgütüne ve Ukrayna ordusunun iki tugayına bağlı 50 kişinin öldürüldüğünü, 10'dan fazla özel askeri aracın imha edildiğini kaydetti.Ukrayna ordusunun Zaporojya Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) 15 topçu mermisi attığını anlatan Konaşenkov, saldırının Rus güçleri tarafından bastırıldığını ekledi.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/02/1058219887_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_9f999c08bc8c13a3ce3b80055732061a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, igor konaşenkov
rusya, ukrayna, igor konaşenkov

Rusya taarruzunu sürdürüyor: 540'tan fazla Ukraynalı asker daha öldürüldü

14:26 17.09.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya - Ukrayna - Askeri Operasyon
Rusya - Ukrayna - Askeri Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, son 24 saatte Ukrayna ordusunun çeşitli bölgelerdeki operasyonlar sonucu 540'tan fazla kayıp verdiğini söyledi.
Rus güçlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) taarruz faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Konaşenkov, Ukrayna ordusunun iki tugayına ait mevzilere yapılan atışlar sonucunda 230'dan fazla askerin hayatını kaybettiğini belirtti. 10 tank ve 23 zırhlı aracın yok edildiğini kaydetti.

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin, füze ve topçu birliklerinin Nikolayev ve Herson bölgelerinde Ukrayna ordusu güçlerine yoğun ateş açtığını söyleyen Konaşenkov, bu operasyonlar sonucu 140'tan fazla askerin öldüğünü ve yaralandığını, 5 tank ile 14 askeri teçhizatın imha edildiğini bildirdi.

Konaşenkov'un aktardığına göre Herson Bölgesi'nin Pravdino yerleşiminde Ukrayna güçlerinin başarısız taarruz girişiminde bulundu ve Rus güçleri 120'den fazla askeri, 7 tank ve 13 zırhlı aracı imha etti.

Konaşenkov, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Harkov Bölgesi'nde yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlediği özel operasyonda aşırı sağcı Kraken örgütüne ve Ukrayna ordusunun iki tugayına bağlı 50 kişinin öldürüldüğünü, 10'dan fazla özel askeri aracın imha edildiğini kaydetti.

Ukrayna ordusunun Zaporojya Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) 15 topçu mermisi attığını anlatan Konaşenkov, saldırının Rus güçleri tarafından bastırıldığını ekledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала