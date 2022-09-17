Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220917/rus-petrol-sirketi-rosneft-almanyanin-varliklarimiza-el-koymasi-yasa-disi-1061318828.html
Rus petrol şirketi Rosneft: Almanya'nın varlıklarımıza el koyması yasa dışı
Rus petrol şirketi Rosneft: Almanya'nın varlıklarımıza el koyması yasa dışı
Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft, Alman hükümetinin ülkedeki Rosneft iştiraklerine el koymasının yasa dışı bir adım olduğunu ve varlıklarını korumak... 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T18:38+0300
2022-09-17T18:40+0300
türkiye
rosneft
almanya
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103091/15/1030911507_0:35:2542:1465_1920x0_80_0_0_8e5a8a22b426eed0ddb15a78aa9bd864.jpg
Rosneft'ten yapılan açıklamada, Almanya'nın Rosneft'in ülkedeki üç petrol rafinerisi dahil tüm varlıklarını işleten Rosneft Almanya'ya kayyum atama kararına tepki gösterildi.Bunun "beklenmedik ve ABD politikası doğrultusunda alınan" bir karar olduğunun belirtildiği açıklamada, "Bu karar yasa dışıdır ve Avrupa Birliği yaptırımlarının, Alman ve Polonyalı düzenleyicilerin varlıklara el koymak amacıyla kasıtlı olarak yarattıkları bir durumun sonucudur" ifadesine yer verildi.Açıklamada ayrıca Rosneft’in, söz konusu kararın ‘piyasa ekonomisinin tüm temel ilkelerinin, özel mülkiyetin dokunulmazlığı ilkesi üzerine tesis edilmiş modern bir toplumun medeniyet temellerinin ihlali’ olarak gördüğü ifade edildi.Rosneft'in Almanya'daki petrol rafinerisi yatırımlarının 4,6 milyar avroyu geçtiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Rosneft, mahkemeye gitmek de dahil olmak üzere hissedarları korumak için mümkün olan tüm önlemleri alacaktır" denildi.Açıklamada, şirketin sorunların çözümü için Almanya'daki ilgili kurumlarla müzakere yapmaya da hazır olduğu aktarıldı.Alman hükümeti, ülkedeki enerji krizini gerekçe göstererek Rosneft'in ülkedeki iştiraki Rosneft Almanya'ya dün kayyum atamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220916/almanya-rus-rosneftin-istiraklerinin-ulkedeki-operasyonlarini-denetimi-altina-aldi-1061259219.html
türkiye
almanya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103091/15/1030911507_266:0:2399:1600_1920x0_80_0_0_2c6e674762ed5fe1036f8a7aeace791b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rosneft, almanya, rusya
rosneft, almanya, rusya

Rus petrol şirketi Rosneft: Almanya'nın varlıklarımıza el koyması yasa dışı

18:38 17.09.2022 (güncellendi: 18:40 17.09.2022)
© AFP 2022 / DMITRY KOSTYUKOVRosneft
Rosneft - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / DMITRY KOSTYUKOV
Abone olTelegram
Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft, Alman hükümetinin ülkedeki Rosneft iştiraklerine el koymasının yasa dışı bir adım olduğunu ve varlıklarını korumak için adımlar atacağını duyurdu.
Rosneft'ten yapılan açıklamada, Almanya'nın Rosneft'in ülkedeki üç petrol rafinerisi dahil tüm varlıklarını işleten Rosneft Almanya'ya kayyum atama kararına tepki gösterildi.
Bunun "beklenmedik ve ABD politikası doğrultusunda alınan" bir karar olduğunun belirtildiği açıklamada, "Bu karar yasa dışıdır ve Avrupa Birliği yaptırımlarının, Alman ve Polonyalı düzenleyicilerin varlıklara el koymak amacıyla kasıtlı olarak yarattıkları bir durumun sonucudur" ifadesine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Rosneft’in, söz konusu kararın ‘piyasa ekonomisinin tüm temel ilkelerinin, özel mülkiyetin dokunulmazlığı ilkesi üzerine tesis edilmiş modern bir toplumun medeniyet temellerinin ihlali’ olarak gördüğü ifade edildi.
Rosneft'in Almanya'daki petrol rafinerisi yatırımlarının 4,6 milyar avroyu geçtiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Rosneft, mahkemeye gitmek de dahil olmak üzere hissedarları korumak için mümkün olan tüm önlemleri alacaktır" denildi.
Açıklamada, şirketin sorunların çözümü için Almanya'daki ilgili kurumlarla müzakere yapmaya da hazır olduğu aktarıldı.
Alman hükümeti, ülkedeki enerji krizini gerekçe göstererek Rosneft'in ülkedeki iştiraki Rosneft Almanya'ya dün kayyum atamıştı.
Rosneft - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
Avrupa'da enerji krizi
Almanya, Rus Rosneft’in iştiraklerinin ülkedeki operasyonlarını denetimi altına aldı
Dün, 11:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала