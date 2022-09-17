https://sputniknews.com.tr/20220917/rus-petrol-sirketi-rosneft-almanyanin-varliklarimiza-el-koymasi-yasa-disi-1061318828.html

Rus petrol şirketi Rosneft: Almanya'nın varlıklarımıza el koyması yasa dışı

Rus petrol şirketi Rosneft: Almanya'nın varlıklarımıza el koyması yasa dışı

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft, Alman hükümetinin ülkedeki Rosneft iştiraklerine el koymasının yasa dışı bir adım olduğunu ve varlıklarını korumak... 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T18:38+0300

2022-09-17T18:38+0300

2022-09-17T18:40+0300

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Rosneft'ten yapılan açıklamada, Almanya'nın Rosneft'in ülkedeki üç petrol rafinerisi dahil tüm varlıklarını işleten Rosneft Almanya'ya kayyum atama kararına tepki gösterildi.Bunun "beklenmedik ve ABD politikası doğrultusunda alınan" bir karar olduğunun belirtildiği açıklamada, "Bu karar yasa dışıdır ve Avrupa Birliği yaptırımlarının, Alman ve Polonyalı düzenleyicilerin varlıklara el koymak amacıyla kasıtlı olarak yarattıkları bir durumun sonucudur" ifadesine yer verildi.Açıklamada ayrıca Rosneft’in, söz konusu kararın ‘piyasa ekonomisinin tüm temel ilkelerinin, özel mülkiyetin dokunulmazlığı ilkesi üzerine tesis edilmiş modern bir toplumun medeniyet temellerinin ihlali’ olarak gördüğü ifade edildi.Rosneft'in Almanya'daki petrol rafinerisi yatırımlarının 4,6 milyar avroyu geçtiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Rosneft, mahkemeye gitmek de dahil olmak üzere hissedarları korumak için mümkün olan tüm önlemleri alacaktır" denildi.Açıklamada, şirketin sorunların çözümü için Almanya'daki ilgili kurumlarla müzakere yapmaya da hazır olduğu aktarıldı.Alman hükümeti, ülkedeki enerji krizini gerekçe göstererek Rosneft'in ülkedeki iştiraki Rosneft Almanya'ya dün kayyum atamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220916/almanya-rus-rosneftin-istiraklerinin-ulkedeki-operasyonlarini-denetimi-altina-aldi-1061259219.html

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