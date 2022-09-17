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https://sputniknews.com.tr/20220917/putin-ozbekistan-lideri-mirziyoyeve-semerkanttaki-misafirperverliginden-dolayi-tesekkur-etti-1061323999.html
Putin, Özbekistan lideri Mirziyoyev’e Semerkant’taki misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti
Putin, Özbekistan lideri Mirziyoyev’e Semerkant’taki misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti
Rusya Devlet Başkanı Putin, Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisine misafirperverliği ve ŞİÖ zirvesinin organizasyonu için... 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T20:25+0300
2022-09-17T20:29+0300
türkiye
vladimir putin
rusya
özbekistan
şevket mirziyoyev
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
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Kremlin’den yapılan açılamaya göre Rusya lideri Vladimir Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisine misafirperverliği ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinin organizasyonu için içtenlikle teşekkür etti.Açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e misafirperverliği ve Semerkant'ta düzenlenen ŞİÖ zirvesinin mükemmel organizasyonu için içtenlikle teşekkür etti” ifadelerine yer verildi.‘Putin, Özbekistan’ı Karakalpakistan'daki durumu istikrara kavuşturma konusunda destekledi’“Rus tarafı, Özbekistan yönetiminin Karakalpakistan'daki durumu istikrara kavuşturma çabalarına desteğini dile getirdi” denilen açıklamada, tarafların ayrıca ticaret ve ekonomi alanı da dahil olmak üzere ikili gündemdeki bazı güncel konuları ele aldığı, Rusya-Özbekistan stratejik ortaklığını ve ittifakını daha da güçlendirmeye yönelik karşılıklı eğilimlerini teyit ettiği vurgulandı.
türkiye
rusya
özbekistan
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vladimir putin, rusya, özbekistan, şevket mirziyoyev, şanghay işbirliği örgütü (şiö)
vladimir putin, rusya, özbekistan, şevket mirziyoyev, şanghay işbirliği örgütü (şiö)

Putin, Özbekistan lideri Mirziyoyev’e Semerkant’taki misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti

20:25 17.09.2022 (güncellendi: 20:29 17.09.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisine misafirperverliği ve ŞİÖ zirvesinin organizasyonu için içtenlikle teşekkür etti.
Kremlin’den yapılan açılamaya göre Rusya lideri Vladimir Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisine misafirperverliği ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinin organizasyonu için içtenlikle teşekkür etti.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e misafirperverliği ve Semerkant'ta düzenlenen ŞİÖ zirvesinin mükemmel organizasyonu için içtenlikle teşekkür etti” ifadelerine yer verildi.

‘Putin, Özbekistan’ı Karakalpakistan'daki durumu istikrara kavuşturma konusunda destekledi’

“Rus tarafı, Özbekistan yönetiminin Karakalpakistan'daki durumu istikrara kavuşturma çabalarına desteğini dile getirdi” denilen açıklamada, tarafların ayrıca ticaret ve ekonomi alanı da dahil olmak üzere ikili gündemdeki bazı güncel konuları ele aldığı, Rusya-Özbekistan stratejik ortaklığını ve ittifakını daha da güçlendirmeye yönelik karşılıklı eğilimlerini teyit ettiği vurgulandı.
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