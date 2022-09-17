https://sputniknews.com.tr/20220917/putin-ozbekistan-lideri-mirziyoyeve-semerkanttaki-misafirperverliginden-dolayi-tesekkur-etti-1061323999.html

Putin, Özbekistan lideri Mirziyoyev’e Semerkant’taki misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti

Putin, Özbekistan lideri Mirziyoyev’e Semerkant’taki misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti

Rusya Devlet Başkanı Putin, Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisine misafirperverliği ve ŞİÖ zirvesinin organizasyonu için... 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T20:25+0300

2022-09-17T20:25+0300

2022-09-17T20:29+0300

türkiye

vladimir putin

rusya

özbekistan

şevket mirziyoyev

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

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Kremlin’den yapılan açılamaya göre Rusya lideri Vladimir Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisine misafirperverliği ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinin organizasyonu için içtenlikle teşekkür etti.Açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e misafirperverliği ve Semerkant'ta düzenlenen ŞİÖ zirvesinin mükemmel organizasyonu için içtenlikle teşekkür etti” ifadelerine yer verildi.‘Putin, Özbekistan’ı Karakalpakistan'daki durumu istikrara kavuşturma konusunda destekledi’“Rus tarafı, Özbekistan yönetiminin Karakalpakistan'daki durumu istikrara kavuşturma çabalarına desteğini dile getirdi” denilen açıklamada, tarafların ayrıca ticaret ve ekonomi alanı da dahil olmak üzere ikili gündemdeki bazı güncel konuları ele aldığı, Rusya-Özbekistan stratejik ortaklığını ve ittifakını daha da güçlendirmeye yönelik karşılıklı eğilimlerini teyit ettiği vurgulandı.

türkiye

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özbekistan

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vladimir putin, rusya, özbekistan, şevket mirziyoyev, şanghay işbirliği örgütü (şiö)