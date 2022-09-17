https://sputniknews.com.tr/20220917/pusilin-donetskin-kuzeyindeki-ukraynali-askerleri-nato-egitmenleri-yonetiyor-1061309102.html

Puşilin: Donetsk'in kuzeyindeki Ukraynalı askerleri NATO eğitmenleri yönetiyor

Puşilin: Donetsk'in kuzeyindeki Ukraynalı askerleri NATO eğitmenleri yönetiyor

Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) kuzeyindeki Aleksandrovka ve Krınok yerleşimlerinde son bir gün içinde 6 kez saldırı girişiminde... 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T12:11+0300

2022-09-17T12:11+0300

2022-09-17T12:11+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

donetsk halk cumhuriyeti

denis puşilin

nato

saldırı

yarovaya

asker

eğitim

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Telegram hesabından Krasnolimanskiy yönündeki cephelerde son duruma ilişkin açıklama yapan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) lideri Denis Puşilin, "Düşman, sadece bugün (dün) Aleksandrovka ve Krınok yerleşimlerinde 6 kez saldırı girişiminde bulundu. NATO eğitmenleri, Ukrayna askerlerini fiilen yönetiyor ve bu nedenle bizim çocukların işi kolay değil. Fakat yine de çok güçlü duruyorlar, hem düşmanın saldırılarına karşı koyuyorlar hem de farklı yönlerde düşmanı vuruyorlar" dedi.Son derece ciddi çatışmaların yaşandığı Yarovaya'nın doğusundaki durumun karmaşık olduğunu belirten Puşilin, Donetsk, Gorlovka ve Ugledar yönlerindeki durumun ise stabil olduğunu ekledi.

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donetsk halk cumhuriyeti

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ukrayna, rusya, donetsk halk cumhuriyeti, denis puşilin, nato, saldırı, yarovaya, asker, eğitim