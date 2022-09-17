https://sputniknews.com.tr/20220917/pusilin-donetskin-kuzeyindeki-ukraynali-askerleri-nato-egitmenleri-yonetiyor-1061309102.html
Puşilin: Donetsk'in kuzeyindeki Ukraynalı askerleri NATO eğitmenleri yönetiyor
Puşilin: Donetsk'in kuzeyindeki Ukraynalı askerleri NATO eğitmenleri yönetiyor
Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) kuzeyindeki Aleksandrovka ve Krınok yerleşimlerinde son bir gün içinde 6 kez saldırı girişiminde... 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T12:11+0300
2022-09-17T12:11+0300
2022-09-17T12:11+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
donetsk halk cumhuriyeti
denis puşilin
nato
saldırı
yarovaya
asker
eğitim
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Telegram hesabından Krasnolimanskiy yönündeki cephelerde son duruma ilişkin açıklama yapan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) lideri Denis Puşilin, "Düşman, sadece bugün (dün) Aleksandrovka ve Krınok yerleşimlerinde 6 kez saldırı girişiminde bulundu. NATO eğitmenleri, Ukrayna askerlerini fiilen yönetiyor ve bu nedenle bizim çocukların işi kolay değil. Fakat yine de çok güçlü duruyorlar, hem düşmanın saldırılarına karşı koyuyorlar hem de farklı yönlerde düşmanı vuruyorlar" dedi.Son derece ciddi çatışmaların yaşandığı Yarovaya'nın doğusundaki durumun karmaşık olduğunu belirten Puşilin, Donetsk, Gorlovka ve Ugledar yönlerindeki durumun ise stabil olduğunu ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220916/obrador-batiyi-ukraynadaki-catismayi-kotulestirmekle-sucladi-1061293291.html
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ukrayna, rusya, donetsk halk cumhuriyeti, denis puşilin, nato, saldırı, yarovaya, asker, eğitim
ukrayna, rusya, donetsk halk cumhuriyeti, denis puşilin, nato, saldırı, yarovaya, asker, eğitim
Puşilin: Donetsk'in kuzeyindeki Ukraynalı askerleri NATO eğitmenleri yönetiyor
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Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) kuzeyindeki Aleksandrovka ve Krınok yerleşimlerinde son bir gün içinde 6 kez saldırı girişiminde bulunduğunu belirten DHC lideri Puşilin, bölgedeki Ukrayna askerlerinin NATO eğitmenleri tarafından yönetildiğini vurguladı.
Telegram hesabından Krasnolimanskiy yönündeki cephelerde son duruma ilişkin açıklama yapan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) lideri Denis Puşilin, "Düşman, sadece bugün (dün) Aleksandrovka ve Krınok yerleşimlerinde 6 kez saldırı girişiminde bulundu. NATO eğitmenleri, Ukrayna askerlerini fiilen yönetiyor ve bu nedenle bizim çocukların işi kolay değil. Fakat yine de çok güçlü duruyorlar, hem düşmanın saldırılarına karşı koyuyorlar hem de farklı yönlerde düşmanı vuruyorlar" dedi.
Son derece ciddi çatışmaların yaşandığı Yarovaya'nın doğusundaki durumun karmaşık olduğunu belirten Puşilin, Donetsk, Gorlovka ve Ugledar yönlerindeki durumun ise stabil olduğunu ekledi.