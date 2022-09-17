https://sputniknews.com.tr/20220917/oldugu-veya-hasta-oldugu-iddia-edilen-hamaneyin-uzun-sure-sonra-ilk-kez-goruntuleri-yayinlandi-1061312169.html

'Öldüğü' veya 'hasta' olduğu iddia edilen Hamaney'in uzun süre sonra ilk kez görüntüleri yayınlandı

'Öldüğü' veya 'hasta' olduğu iddia edilen Hamaney'in uzun süre sonra ilk kez görüntüleri yayınlandı

Hakkında 'öldüğü, kalp ameliyatı geçirdiği, komada olduğu' gibi çeşitli iddialar ortaya atılan İran'ın dini lideri Hamaney'in, Tahran'da gençlik gruplarının... 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T15:07+0300

2022-09-17T15:07+0300

2022-09-17T15:08+0300

dünya

iran

ayetullah ali hamaney

tahran

iddia

ölüm

hastalık

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İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, 'öldüğü' veya 'ağır hasta olduğu' yönündeki iddiaların ardından uzun süre sonra ilk kez görüntüleri yayınlandı. Medyaya servis edilen görüntülerde Hamaney'in başkent Tahran'da bulunan İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen Erbain merasimleri kapsamında ülkedeki gençlik gruplarının temsilcileriyle bir araya geldiği görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20220914/iran-sanghay-isbirligi-orgutune-tam-uyelik-belgesini-imzaladi-1061198401.html

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iran, ayetullah ali hamaney, tahran, iddia, ölüm, hastalık