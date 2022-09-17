https://sputniknews.com.tr/20220917/oldugu-veya-hasta-oldugu-iddia-edilen-hamaneyin-uzun-sure-sonra-ilk-kez-goruntuleri-yayinlandi-1061312169.html
'Öldüğü' veya 'hasta' olduğu iddia edilen Hamaney'in uzun süre sonra ilk kez görüntüleri yayınlandı
'Öldüğü' veya 'hasta' olduğu iddia edilen Hamaney'in uzun süre sonra ilk kez görüntüleri yayınlandı
Hakkında 'öldüğü, kalp ameliyatı geçirdiği, komada olduğu' gibi çeşitli iddialar ortaya atılan İran'ın dini lideri Hamaney'in, Tahran'da gençlik gruplarının... 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T15:07+0300
2022-09-17T15:07+0300
2022-09-17T15:08+0300
dünya
iran
ayetullah ali hamaney
tahran
iddia
ölüm
hastalık
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İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, 'öldüğü' veya 'ağır hasta olduğu' yönündeki iddiaların ardından uzun süre sonra ilk kez görüntüleri yayınlandı. Medyaya servis edilen görüntülerde Hamaney'in başkent Tahran'da bulunan İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen Erbain merasimleri kapsamında ülkedeki gençlik gruplarının temsilcileriyle bir araya geldiği görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20220914/iran-sanghay-isbirligi-orgutune-tam-uyelik-belgesini-imzaladi-1061198401.html
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iran, ayetullah ali hamaney, tahran, iddia, ölüm, hastalık
iran, ayetullah ali hamaney, tahran, iddia, ölüm, hastalık
'Öldüğü' veya 'hasta' olduğu iddia edilen Hamaney'in uzun süre sonra ilk kez görüntüleri yayınlandı
15:07 17.09.2022 (güncellendi: 15:08 17.09.2022) Abone ol
Hakkında 'öldüğü, kalp ameliyatı geçirdiği, komada olduğu' gibi çeşitli iddialar ortaya atılan İran'ın dini lideri Hamaney'in, Tahran'da gençlik gruplarının temsilcileriyle bir araya geldiği görüldü.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, 'öldüğü' veya 'ağır hasta olduğu' yönündeki iddiaların ardından uzun süre sonra ilk kez görüntüleri yayınlandı.
Medyaya servis edilen görüntülerde Hamaney'in başkent Tahran'da bulunan İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen Erbain merasimleri kapsamında ülkedeki gençlik gruplarının temsilcileriyle bir araya geldiği görüldü.