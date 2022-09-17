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https://sputniknews.com.tr/20220917/okullarin-acildigi-ilk-hafta-126-servis-araci-trafikten-men-edildi-1061310886.html
Okulların açıldığı ilk hafta 126 servis aracı trafikten men edildi
Okulların açıldığı ilk hafta 126 servis aracı trafikten men edildi
Eğitim öğretim döneminin ilk haftasında, ülke genelinde eş zamanlı olarak 5 gün boyunca okul servis aracı denetimi yapıldı. "Emniyet kemeri takmamak", "fazla... 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T14:03+0300
2022-09-17T14:04+0300
yaşam
türkiye
servis
trafik
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlangıç haftasında "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması" yapıldı, okul servis araçları hafta boyunca yoğunlaştırılmış şekilde denetlendi.Ülke genelinde günlük 19 bin 26 karma ekip ile 60 bin 813 emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla yapılan uygulamalarda, 51 bin 870 okul servis aracı kontrol edildi.Denetimlerde, "araç muayenesi yaptırmamak", "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine uymamak", "emniyet kemeri takmamak", "fazla yolcu taşımak" ve diğer ihlaller nedeniyle 1434 servis aracı ve sürücüsüne para cezası kesildi. Ayrıca eksikleri tespit edilen 126 servis aracı da trafikten men edildi.104 bin 680 okul çevresi denetlendiEş zamanlı yapılan uygulamalarda, 104 bin 680 okul çevresi, 126 bin 347 umuma açık yer (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb.) park ve bahçeler, metruk binalar, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerlerin denetiminde 69 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.56 kayıp çocuk bulunduUygulamada, FETÖ/PDY'den 3, uyuşturucu suçlarından 59, cinsel suçlardan 15, yaralamadan 95, hırsızlıktan 96, dolandırıcılıktan 95, tehdit ve hakaretten 89, yoklama kaçağı-bakayadan 1354 ve diğer suçlardan 389 olmak üzere 2 bin 195 aranan şahıs yakalandı, 56 kayıp çocuk bulundu.Uygulamada, 12 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 414 mermi, 10 kurusıkı tabanca ile 13 kesici/delici alet elde edildi.Ayrıca, 7 bin 974 paket kaçak sigara, 51 bin 260 doldurulmuş makaron, 26 bin 300 doldurulmaya hazır boş makaron, 59 kilogram kıyılmış tütün ve 29 litre kaçak içki de ele geçirildi.
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türkiye, servis, trafik
türkiye, servis, trafik

Okulların açıldığı ilk hafta 126 servis aracı trafikten men edildi

14:03 17.09.2022 (güncellendi: 14:04 17.09.2022)
© AAOkul servisi -
Okul servisi - - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© AA
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Eğitim öğretim döneminin ilk haftasında, ülke genelinde eş zamanlı olarak 5 gün boyunca okul servis aracı denetimi yapıldı. "Emniyet kemeri takmamak", "fazla yolcu taşımak" ve diğer ihlaller nedeniyle 1434 servis aracı ve sürücüsüne para cezası kesildi. Ayrıca eksikleri tespit edilen 126 servis aracı da trafikten men edildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlangıç haftasında "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması" yapıldı, okul servis araçları hafta boyunca yoğunlaştırılmış şekilde denetlendi.
Ülke genelinde günlük 19 bin 26 karma ekip ile 60 bin 813 emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla yapılan uygulamalarda, 51 bin 870 okul servis aracı kontrol edildi.
Denetimlerde, "araç muayenesi yaptırmamak", "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine uymamak", "emniyet kemeri takmamak", "fazla yolcu taşımak" ve diğer ihlaller nedeniyle 1434 servis aracı ve sürücüsüne para cezası kesildi. Ayrıca eksikleri tespit edilen 126 servis aracı da trafikten men edildi.

104 bin 680 okul çevresi denetlendi

Eş zamanlı yapılan uygulamalarda, 104 bin 680 okul çevresi, 126 bin 347 umuma açık yer (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb.) park ve bahçeler, metruk binalar, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerlerin denetiminde 69 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

56 kayıp çocuk bulundu

Uygulamada, FETÖ/PDY'den 3, uyuşturucu suçlarından 59, cinsel suçlardan 15, yaralamadan 95, hırsızlıktan 96, dolandırıcılıktan 95, tehdit ve hakaretten 89, yoklama kaçağı-bakayadan 1354 ve diğer suçlardan 389 olmak üzere 2 bin 195 aranan şahıs yakalandı, 56 kayıp çocuk bulundu.
Uygulamada, 12 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 414 mermi, 10 kurusıkı tabanca ile 13 kesici/delici alet elde edildi.
Ayrıca, 7 bin 974 paket kaçak sigara, 51 bin 260 doldurulmuş makaron, 26 bin 300 doldurulmaya hazır boş makaron, 59 kilogram kıyılmış tütün ve 29 litre kaçak içki de ele geçirildi.
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