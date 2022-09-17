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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220917/natodan-itiraf-rusya-sinirlarina-dogru-genislemeyi-birkac-yil-once-planladik-1061327123.html
NATO’dan itiraf: Rusya sınırlarına doğru genişlemeyi ‘birkaç yıl önce’ planladık
NATO’dan itiraf: Rusya sınırlarına doğru genişlemeyi ‘birkaç yıl önce’ planladık
NATO, örgüt yetkililerinin birkaç yıl önce Rusya sınırlarına doğru genişlemeyi planladığını resmen kabul etti. 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T22:30+0300
2022-09-17T22:31+0300
ukrayna krizi
nato
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
rob bauer
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NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer’in Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre İttifak, birkaç yıl önce Rusya sınırlarına doğru genişlemeyi planlamıştı.Bauer, “Askeri yapılarımızın 1949'dan beri en kapsamlı yeniden yapılanmasını tartıştık. Bunun planlaması birkaç yıl önce başladı, şimdi ise bu planları hayata geçiriyoruz” diye konuştu.NATO üyelerinin Ukrayna’ya daha çok modern silah sağladığını da aktaran yetkili, “İttifak genel olarak Ukrayna'ya ölümcül olmayan yardım sağlamayı kabul etmişti, ancak NATO ülkeleri bağımsız olarak Ukrayna'ya, silah teslimatları da dahil olmak üzere askeri yardım sağlıyor. Böylece zamanla Ukrayna'ya giderek daha fazla yeni silah giriyor” ifadelerini kullandı.Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından ittifakın doğu sınırına yeni kuvvetler konuşlandıracağını ve Rusya'ya topraklarını savunmaya hazır olduğuna dair bir sinyal göndereceğini açıklamıştı.ABD merkezli The American Conservative dergisi Genel Yayın Yönetmeni Patrick Buchanan, NATO’nun doğuya doğru genişlemesini hata olarak nitelendirmiş, ABD’nin bu yöndeki eylemlerinin Moskova ile Soğuk Savaş'ın yeni bir aşamasının başlamasına ve Rusya ile Çin'in yakınlaşmasına yol açtı.
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nato, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, rob bauer
nato, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, rob bauer

NATO’dan itiraf: Rusya sınırlarına doğru genişlemeyi ‘birkaç yıl önce’ planladık

22:30 17.09.2022 (güncellendi: 22:31 17.09.2022)
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Multimedya arşivine gidinRusya - NATO
Rusya - NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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NATO, örgüt yetkililerinin birkaç yıl önce Rusya sınırlarına doğru genişlemeyi planladığını resmen kabul etti.
NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer’in Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre İttifak, birkaç yıl önce Rusya sınırlarına doğru genişlemeyi planlamıştı.
Bauer, “Askeri yapılarımızın 1949'dan beri en kapsamlı yeniden yapılanmasını tartıştık. Bunun planlaması birkaç yıl önce başladı, şimdi ise bu planları hayata geçiriyoruz” diye konuştu.
NATO üyelerinin Ukrayna’ya daha çok modern silah sağladığını da aktaran yetkili, “İttifak genel olarak Ukrayna'ya ölümcül olmayan yardım sağlamayı kabul etmişti, ancak NATO ülkeleri bağımsız olarak Ukrayna'ya, silah teslimatları da dahil olmak üzere askeri yardım sağlıyor. Böylece zamanla Ukrayna'ya giderek daha fazla yeni silah giriyor” ifadelerini kullandı.
Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından ittifakın doğu sınırına yeni kuvvetler konuşlandıracağını ve Rusya'ya topraklarını savunmaya hazır olduğuna dair bir sinyal göndereceğini açıklamıştı.
ABD merkezli The American Conservative dergisi Genel Yayın Yönetmeni Patrick Buchanan, NATO’nun doğuya doğru genişlemesini hata olarak nitelendirmiş, ABD’nin bu yöndeki eylemlerinin Moskova ile Soğuk Savaş'ın yeni bir aşamasının başlamasına ve Rusya ile Çin'in yakınlaşmasına yol açtı.
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