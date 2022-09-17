https://sputniknews.com.tr/20220917/natodan-itiraf-rusya-sinirlarina-dogru-genislemeyi-birkac-yil-once-planladik-1061327123.html

NATO’dan itiraf: Rusya sınırlarına doğru genişlemeyi ‘birkaç yıl önce’ planladık

NATO’dan itiraf: Rusya sınırlarına doğru genişlemeyi ‘birkaç yıl önce’ planladık

NATO, örgüt yetkililerinin birkaç yıl önce Rusya sınırlarına doğru genişlemeyi planladığını resmen kabul etti. 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T22:30+0300

2022-09-17T22:30+0300

2022-09-17T22:31+0300

ukrayna krizi

nato

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

rob bauer

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NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer’in Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre İttifak, birkaç yıl önce Rusya sınırlarına doğru genişlemeyi planlamıştı.Bauer, “Askeri yapılarımızın 1949'dan beri en kapsamlı yeniden yapılanmasını tartıştık. Bunun planlaması birkaç yıl önce başladı, şimdi ise bu planları hayata geçiriyoruz” diye konuştu.NATO üyelerinin Ukrayna’ya daha çok modern silah sağladığını da aktaran yetkili, “İttifak genel olarak Ukrayna'ya ölümcül olmayan yardım sağlamayı kabul etmişti, ancak NATO ülkeleri bağımsız olarak Ukrayna'ya, silah teslimatları da dahil olmak üzere askeri yardım sağlıyor. Böylece zamanla Ukrayna'ya giderek daha fazla yeni silah giriyor” ifadelerini kullandı.Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından ittifakın doğu sınırına yeni kuvvetler konuşlandıracağını ve Rusya'ya topraklarını savunmaya hazır olduğuna dair bir sinyal göndereceğini açıklamıştı.ABD merkezli The American Conservative dergisi Genel Yayın Yönetmeni Patrick Buchanan, NATO’nun doğuya doğru genişlemesini hata olarak nitelendirmiş, ABD’nin bu yöndeki eylemlerinin Moskova ile Soğuk Savaş'ın yeni bir aşamasının başlamasına ve Rusya ile Çin'in yakınlaşmasına yol açtı.

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