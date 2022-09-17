https://sputniknews.com.tr/20220917/muharrem-ince-bunlar-is-basina-gecince-libya-teskeresi-gecemeyecek-meclisten-koalisyon-catlayacak-1061301218.html

Muharrem İnce: Bunlar iş başına geçince Libya teskeresi geçemeyecek meclisten, koalisyon çatlayacak

Muharrem İnce: Bunlar iş başına geçince Libya teskeresi geçemeyecek meclisten, koalisyon çatlayacak

Memleket Partisi lideri İnce, 6’lı masadaki liderlerin birbirlerine ters düşen açıklamaları ve eylemleri olduğunu söyleyerek, 'Libya’da ne işimiz var' dedi... 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T01:08+0300

2022-09-17T01:08+0300

2022-09-17T01:17+0300

türkiye

ak parti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1061300569_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ece040c3b4bf5271efdca8d2f1c8f4e.jpg

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir dizi program için gittiği Rize’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. '6’lı masa'yı eleştiren İnce, liderlerin söylemlerinin birbirlerine ters düştüğünü söyledi. AK Parti hükümetinin doğru buldukları bütün konularda destekçisi olduğunu da hatırlatan İnce, Yunanistan meselesinde ise “Yunanistan Avrupa’nın şımarık çocuğudur. 100 sene önce de aynısını yapmıştı akıllanmalarını tavsiye ederim” şeklinde konuştu.'Yunanistan'da 20'nin üzerinde üs kurdu Amerika'“Bizi güneyimizden Suriye'den kuşatmak istiyorlar, batımızdan Yunanistan ile kuşatmak" diyen İnce "Yunanistan'da 20'nin üzerinde üs kurdu Amerika. Bu bir kuşatma harekatıdır. Yani Ukrayna için yapıldı bunlar. Ukrayna için yapıldıysa Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor, ne işi var 12 bin tane tankın bizim sınırımızda. Bu konuda bu ülkeyi yöneten hükümete her türlü desteği veririz, hiç sıkıntı yok. Biz yerli ve milli bir partiyiz. Libya konusunda her türlü desteği veriyoruz. Mavi vatan vazgeçilmezimizdir, destekliyoruz. Biz diğer muhalefet partilerine benzemeyiz. Biz bir iş doğru yapıldıysa destekleriz. İHA’ları, SİHA’arı destekliyoruz. Biz iktidar olduğumuzda kaldığı yerden devam edecek" dedi.'Bu sığınmacı politikasını kaldıracağız'Ancak hükümetin Suriye politikasını desteklemediklerini ifade eden İnce, şu ifadeleri kullandı:'Her şeyimiz net bizim, kıvırmıyoruz, dans etmiyoruz'6’lı masadaki siyasi liderlerin birbirlerine ters düşen açıklamaları ve eylemleri olduğunu söyleyen Muharrem İnce şunları söyledi:'Atatürk'ün kurduğu partiye yakışıyor mı?'"Söylenenlere bir bakın. Atatürk diyemem, Mustafa Kemal derim. Sakarya Meydan Muharebesi'ni Sakarya'da kutlamak Atatürk'ün kurduğu partiye yakışıyor mı?" diyen İnce, şöyle devam etti: Program İnce’nin partiye yeni kaydolan üyelere rozet takma merasimin ardından son buldu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti