Muharrem İnce: Bunlar iş başına geçince Libya teskeresi geçemeyecek meclisten, koalisyon çatlayacak
01:08 17.09.2022 (güncellendi: 01:17 17.09.2022)
© OSMAN KUBİLAY KÜÇÜKMUSTAFAMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem
© OSMAN KUBİLAY KÜÇÜKMUSTAFA
Memleket Partisi lideri İnce, 6’lı masadaki liderlerin birbirlerine ters düşen açıklamaları ve eylemleri olduğunu söyleyerek, 'Libya’da ne işimiz var' dedi CHP, Libya teskeresine 'hayır' oyu verdi. İYİ Parti 'evet' oyu verdi. 'Tayyip gitsin' tamam kabul ama bunlar iş başına geçince Libya teskeresi geçemeyecek meclisten, koalisyon çatlayacak" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir dizi program için gittiği Rize’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
'6’lı masa'yı eleştiren İnce, liderlerin söylemlerinin birbirlerine ters düştüğünü söyledi. AK Parti hükümetinin doğru buldukları bütün konularda destekçisi olduğunu da hatırlatan İnce, Yunanistan meselesinde ise “Yunanistan Avrupa’nın şımarık çocuğudur. 100 sene önce de aynısını yapmıştı akıllanmalarını tavsiye ederim” şeklinde konuştu.
'Yunanistan'da 20'nin üzerinde üs kurdu Amerika'
“Bizi güneyimizden Suriye'den kuşatmak istiyorlar, batımızdan Yunanistan ile kuşatmak" diyen İnce "Yunanistan'da 20'nin üzerinde üs kurdu Amerika. Bu bir kuşatma harekatıdır. Yani Ukrayna için yapıldı bunlar. Ukrayna için yapıldıysa Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor, ne işi var 12 bin tane tankın bizim sınırımızda. Bu konuda bu ülkeyi yöneten hükümete her türlü desteği veririz, hiç sıkıntı yok. Biz yerli ve milli bir partiyiz. Libya konusunda her türlü desteği veriyoruz. Mavi vatan vazgeçilmezimizdir, destekliyoruz. Biz diğer muhalefet partilerine benzemeyiz. Biz bir iş doğru yapıldıysa destekleriz. İHA’ları, SİHA’arı destekliyoruz. Biz iktidar olduğumuzda kaldığı yerden devam edecek" dedi.
'Bu sığınmacı politikasını kaldıracağız'
Ancak hükümetin Suriye politikasını desteklemediklerini ifade eden İnce, şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan'ın ve AKP'nin Suriye politikasını desteklemiyoruz. Hatta bu politikasından nefret ediyoruz. Bu sığınmacı politikasını kaldıracağız. Bunları göndereceğiz hiç çaresi yok. Yunanistan Avrupa’nın şımarık çocuğudur. 100 sene önce de aynısını yapmıştı akıllanmalarını tavsiye ederim."
'Her şeyimiz net bizim, kıvırmıyoruz, dans etmiyoruz'
6’lı masadaki siyasi liderlerin birbirlerine ters düşen açıklamaları ve eylemleri olduğunu söyleyen Muharrem İnce şunları söyledi:
“6’lı masa iktidar oldu. Temel Karamollaoğlu 'İstanbul sözleşmesine hayır' diyor, Kemal Kılıçdaroğlu 'evet' diyor. Ne olacak, kabul edecekler mi? Mültecileri ve sığınmacıları geriye göndereceklermiş. Davutoğlu mu sorumlu olacak ? Onun döneminde olmadı mı bunlar. Ali Babacan 'Ergenekon’u yeniden açacağız' dedi. Sabahında Kılıçdaroğlu, Ali Tatar’ın evine gitti. Böyle mi siyaset olacak, ne yapacaklar? 'Libya’da ne işimiz var' dedi CHP, Libya teskeresine 'hayır' oyu verdi. İYİ Parti 'evet' oyu verdi. 'Tayyip gitsin' tamam kabul ama bunlar iş başına geçince Libya teskeresi geçemeyecek meclisten, koalisyon çatlayacak. Ne olacak, bunu sormayacak mıyız? Biz her konuda netiz. Libya’da destekliyoruz, Suriye’de desteklemiyoruz. Yunanistan’da destekliyoruz, İstanbul sözleşmesinde desteklemiyoruz. Her şeyimiz net bizim, kıvırmıyoruz, dans etmiyoruz. Türkiye’de omurgalı bir partiyiz biz, tavırlarımız net.”
'Atatürk'ün kurduğu partiye yakışıyor mı?'
"Söylenenlere bir bakın. Atatürk diyemem, Mustafa Kemal derim. Sakarya Meydan Muharebesi'ni Sakarya'da kutlamak Atatürk'ün kurduğu partiye yakışıyor mı?" diyen İnce, şöyle devam etti:
"Böyle bir şey olabilir mi. Atatürk'e 'Dersim katliamcısı' dedi milletvekili. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili. Atatürk'ün partisi. Orada mücadele şansı yoktur, haklı olmak önemli değil. Muharrem İnce daha çok oy alır, aldı da zaten. CHP'de hiçbir başarı cezasız kalmaz. İstanbul işgal edilmişti. Mustafa Kemal Paşa işgal edilmiş şehri terk etti Ankara'ya gitti. İstanbul'u da öyle kurtardı. CHP'yi de buradan kurtaracağız merak etmeyin o işgali kaldıracağız. Ben işgalden ilçe başkanlarını il başkanlarını kastetmiyorum. Tabanı kastetmiyorum tepedeki üç beş yöneticiden kastediyorum. Ama benim sorunum Cumhuriyet Halk Partisi ile değil orayı yönetenlerle. Tabanla hiçbir sıkıntım yok. Onlar benim dostlarım kardeşlerim, arkadaşlarım. Onlarla ter akıttık biz. Şu anda derdim CHP değil derdim Erdoğan ve AKP'dir çünkü Türkiye'yi kötü yönetenler onlar, uçuruma doğru sürükleyen onlar ve yoksullaştıran onlar."
Program İnce’nin partiye yeni kaydolan üyelere rozet takma merasimin ardından son buldu.