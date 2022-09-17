https://sputniknews.com.tr/20220917/muharrem-ince-benim-anketim-sokaklardir-o-sandigi-patlatacak-memleket-partisi-1061329498.html

Muharrem İnce: Benim anketim sokaklardır, o sandığı patlatacak Memleket Partisi

Muharrem İnce: Benim anketim sokaklardır, o sandığı patlatacak Memleket Partisi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Benim anketim sokaklardır. O sandığı patlatacak Memleket Partisi. Bunu da herkes görecek." dedi. 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T23:22+0300

2022-09-17T23:22+0300

2022-09-17T23:22+0300

türkiye

muharrem ince

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

cumhur ittifakı

millet ittifakı

hdp

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Araklı İlçe Başkanlığı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Memleket Partisi olarak ne Cumhur İttifakı'na ne de Millet İttifakı'na benzemediklerini belirterek, "Tohumu değiştirmiyoruz ama her gün suluyoruz, gübresini veriyoruz, güneşe çıkartıyoruz. Gerisi Allah'tan" diye konuştu.Türkiye'yi karış karış dolaşarak dertlerini anlattıklarını dile getiren İnce, şu değerlendirmede bulundu:İnce, daha sonra Arsin ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi'nde 2,5 yıl önce meydana gelen heyelanda 21 ev ve caminin hasar gördüğü bölgede incelemede bulundu, vatandaşların sorunlarını dinledi.Ortahisar ilçe merkezinde esnafı ziyaret eden ve bir süre vatandaşlarla görüşen İnce, anket şirketlerinin oy oranlarını eleştirerek, "Sokaktaki karşılaştığımız durumu görüyorsunuz. Yüzde 1'lik, 2'lik parti olabilir mi? Çok daha fazlası. Bunu ben görüyorum. Benim anketim sokaklardır. O sandığı patlatacak Memleket Partisi. Bunu da herkes görecek. Anket firmalarına da kapak olsun" ifadelerini kullandı.İnce, Akçaabat ilçesindeki esnaf ziyaretinin ardından Giresun'a hareket etti.

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muharrem ince, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhur ittifakı, millet ittifakı, hdp