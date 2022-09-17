https://sputniknews.com.tr/20220917/msb-tahil-sevkiyati-kapsaminda-ukraynadan-2-gemi-daha-hareket-etti-1061317003.html
MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 2 gemi daha hareket etti
MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 2 gemi daha hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 2 geminin daha hareket ettiğini duyurdu. 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T17:45+0300
2022-09-17T17:45+0300
2022-09-17T17:49+0300
ukrayna krizi
milli savunma bakanlığı (msb)
tahıl
ukrayna
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1060603103_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c2795f4785d0597865177db8e85550e2.jpg
İstanbul'da geçen ay Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Moskova ve Kiev arasında imzalanan anlaşma sonrasında başlayan tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 2 gemi daha hareket etti.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20220901/tahil-sevkiyati-kapsaminda-ukraynadan-5-gemi-daha-hareket-etti-1060672336.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1060603103_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a8dcd374b511d4762458a4e82e1ca884.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), tahıl, ukrayna, türkiye
milli savunma bakanlığı (msb), tahıl, ukrayna, türkiye
MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 2 gemi daha hareket etti
17:45 17.09.2022 (güncellendi: 17:49 17.09.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 2 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
İstanbul'da geçen ay Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Moskova ve Kiev arasında imzalanan anlaşma sonrasında başlayan tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 2 gemi daha hareket etti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün Ukrayna limanlarından 2 gemi daha hareket etti. Ayrıca, hareket etmek üzere hazırlıkları tamamlanan 7 geminin de hava şartlarına bağlı olarak seyre çıkışı planlanacaktır.