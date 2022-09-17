Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220917/msb-tahil-sevkiyati-kapsaminda-ukraynadan-2-gemi-daha-hareket-etti-1061317003.html
MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 2 gemi daha hareket etti
MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 2 gemi daha hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 2 geminin daha hareket ettiğini duyurdu. 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T17:45+0300
2022-09-17T17:49+0300
ukrayna krizi
milli savunma bakanlığı (msb)
tahıl
ukrayna
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1060603103_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c2795f4785d0597865177db8e85550e2.jpg
İstanbul'da geçen ay Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Moskova ve Kiev arasında imzalanan anlaşma sonrasında başlayan tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 2 gemi daha hareket etti.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20220901/tahil-sevkiyati-kapsaminda-ukraynadan-5-gemi-daha-hareket-etti-1060672336.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1060603103_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a8dcd374b511d4762458a4e82e1ca884.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milli savunma bakanlığı (msb), tahıl, ukrayna, türkiye
milli savunma bakanlığı (msb), tahıl, ukrayna, türkiye

MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 2 gemi daha hareket etti

17:45 17.09.2022 (güncellendi: 17:49 17.09.2022)
© İHAtahıl gemisi - tahıl - gemi
tahıl gemisi - tahıl - gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© İHA
Abone olTelegram
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 2 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
İstanbul'da geçen ay Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Moskova ve Kiev arasında imzalanan anlaşma sonrasında başlayan tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 2 gemi daha hareket etti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün Ukrayna limanlarından 2 gemi daha hareket etti. Ayrıca, hareket etmek üzere hazırlıkları tamamlanan 7 geminin de hava şartlarına bağlı olarak seyre çıkışı planlanacaktır.
tahıl - gemi - tahıl gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
TÜRKİYE
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti
1 Eylül, 13:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала