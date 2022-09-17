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Mısır, Süveyş Kanalı'ndan geçiş ücretlerine zam yaptı
Mısır, Süveyş Kanalı'ndan geçiş ücretlerine zam yaptı
Mısır, Süveyş Kanalı geçiş ücretlerine Ocak 2023 itibarıyla yüzde 15 zam yaptı. 17.09.2022, Sputnik Türkiye
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süveyş kanalı
zam
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Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, yaptığı yazılı açıklamada, deniz taşımacılığı sektöründe piyasada yaşanan değişimler neticesinde kanaldan geçiş ücretlerinin revize edildiğini belirtti.Kanaldan geçen her türlü geminin geçiş ücretine yüzde 15 zam yapıldığını kaydeden Rabi, yalnızca dökme yük gemileri ile turizm gemilerinin geçiş ücretine yüzde 10 zam getirildiğini ifade etti.Zamların Ocak 2023'ten itibaren uygulanacağını aktaran Rabi, zamlarda, küresel tedarik zincirindeki aksama krizi, nakliye yöntemlerindeki fiyat artışı ve yüksek enerji fiyatları gibi faktörlerin etkili olduğuna işaret etti.Dünya deniz ticaretinin yüzde 10'nunun karşılandığı Süveyş Kanalı, Mısır'ın temel gelir kaynaklarının başında geliyor.Süveyş Kanalı İdaresi, haziran ayında biten son mali yıldaki gelirinin bir önceki yıla göre yüzde 20,7 artarak 7 milyar dolara ulaştığını duyurmuştu.
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mısır, süveyş kanalı, zam
mısır, süveyş kanalı, zam

Mısır, Süveyş Kanalı'ndan geçiş ücretlerine zam yaptı

20:05 17.09.2022 (güncellendi: 20:08 17.09.2022)
© AA'Yeni Süveyş Kanalı' açıldı
'Yeni Süveyş Kanalı' açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© AA
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Mısır, Süveyş Kanalı geçiş ücretlerine Ocak 2023 itibarıyla yüzde 15 zam yaptı.
Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, yaptığı yazılı açıklamada, deniz taşımacılığı sektöründe piyasada yaşanan değişimler neticesinde kanaldan geçiş ücretlerinin revize edildiğini belirtti.
Kanaldan geçen her türlü geminin geçiş ücretine yüzde 15 zam yapıldığını kaydeden Rabi, yalnızca dökme yük gemileri ile turizm gemilerinin geçiş ücretine yüzde 10 zam getirildiğini ifade etti.
Zamların Ocak 2023'ten itibaren uygulanacağını aktaran Rabi, zamlarda, küresel tedarik zincirindeki aksama krizi, nakliye yöntemlerindeki fiyat artışı ve yüksek enerji fiyatları gibi faktörlerin etkili olduğuna işaret etti.
Dünya deniz ticaretinin yüzde 10'nunun karşılandığı Süveyş Kanalı, Mısır'ın temel gelir kaynaklarının başında geliyor.
Süveyş Kanalı İdaresi, haziran ayında biten son mali yıldaki gelirinin bir önceki yıla göre yüzde 20,7 artarak 7 milyar dolara ulaştığını duyurmuştu.
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