https://sputniknews.com.tr/20220917/meteoroloji-uyardi-hava-sicakliklari-dusuyor-1061322513.html

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji tarafından yayımlanan rapora göre hava sıcaklıklarının pazartesi gününden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor. 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T20:15+0300

2022-09-17T20:15+0300

2022-09-17T20:17+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

istanbul

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yapılan açıklamada, "Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacağı, batı bölgelerde mevsim normalleri altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.Milliyet'in aktardığına göre değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.MarmaraParçalı ve az bulutlu, batı kesimleri ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece ve sabah saatlerinde güney, öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.Edirne 22°C, 27°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİstanbul 23°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKırklareli 22°C, 26°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKocaeli 21°C, 36°CParçalı ve az bulutluEgeParçalı ve az bulutlu, Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Afyonkarahisar 15°C, 31°CParçalı ve az bulutluDenizli 19°C, 34°CParçalı ve az bulutluİzmir 21°C, 30°CParçalı ve az bulutluManisa 19°C, 32°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAkdenizAz bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Adana 22°C, 34°CAz bulutlu ve açıkAntalya 24°C, 30°CAz bulutlu ve açıkHatay 21°C, 31°CAz bulutlu ve açıkIsparta 16°C, 31°CParçalı ve az bulutluİç AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Ankara 17°C, 33°CAz bulutlu ve açıkÇankırı 14°C, 36°CAz bulutlu ve açıkEskişehir 15°C, 34°CAz bulutlu ve açıkKonya 17°C, 35°CAz bulutlu ve açıkBatı KaradenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Bolu 12°C, 31°CParçalı ve az bulutluDüzce 16°C, 35°CParçalı ve az bulutluKastamonu 12°C, 33°CParçalı ve az bulutluSinop 23°C, 32°CParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu KaradenizAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Amasya 17°C, 40°CAz bulutlu ve açıkArtvin 19°C, 36°CAz bulutlu ve açıkSamsun 22°C, 37°CAz bulutlu ve açıkTrabzon 23°C, 32°CAz bulutlu ve açıkDoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Erzurum 19°C, 30°CAz bulutlu ve açıkKars 8°C, 29°CAz bulutlu ve açıkMalatya 17°C, 36°CAz bulutlu ve açıkVan 10°C, 27°CAz bulutlu ve açıkGüneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Diyarbakır 19°C, 38°CAz bulutlu ve açıkGaziantep 21°C, 36°CAz bulutlu ve açıkSiirt 22°C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞanlıurfa 25°C, 38°CAz bulutlu ve açık

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul