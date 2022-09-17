Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220917/meteoroloji-uyardi-hava-sicakliklari-dusuyor-1061322513.html
Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor
Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor
Meteoroloji tarafından yayımlanan rapora göre hava sıcaklıklarının pazartesi gününden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor. 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T20:15+0300
2022-09-17T20:17+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060304824_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_0ec7b92ee090516845f458847414d4b7.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yapılan açıklamada, "Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacağı, batı bölgelerde mevsim normalleri altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.Milliyet'in aktardığına göre değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.MarmaraParçalı ve az bulutlu, batı kesimleri ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece ve sabah saatlerinde güney, öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.Edirne 22°C, 27°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİstanbul 23°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKırklareli 22°C, 26°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKocaeli 21°C, 36°CParçalı ve az bulutluEgeParçalı ve az bulutlu, Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Afyonkarahisar 15°C, 31°CParçalı ve az bulutluDenizli 19°C, 34°CParçalı ve az bulutluİzmir 21°C, 30°CParçalı ve az bulutluManisa 19°C, 32°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAkdenizAz bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Adana 22°C, 34°CAz bulutlu ve açıkAntalya 24°C, 30°CAz bulutlu ve açıkHatay 21°C, 31°CAz bulutlu ve açıkIsparta 16°C, 31°CParçalı ve az bulutluİç AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Ankara 17°C, 33°CAz bulutlu ve açıkÇankırı 14°C, 36°CAz bulutlu ve açıkEskişehir 15°C, 34°CAz bulutlu ve açıkKonya 17°C, 35°CAz bulutlu ve açıkBatı KaradenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Bolu 12°C, 31°CParçalı ve az bulutluDüzce 16°C, 35°CParçalı ve az bulutluKastamonu 12°C, 33°CParçalı ve az bulutluSinop 23°C, 32°CParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu KaradenizAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Amasya 17°C, 40°CAz bulutlu ve açıkArtvin 19°C, 36°CAz bulutlu ve açıkSamsun 22°C, 37°CAz bulutlu ve açıkTrabzon 23°C, 32°CAz bulutlu ve açıkDoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Erzurum 19°C, 30°CAz bulutlu ve açıkKars 8°C, 29°CAz bulutlu ve açıkMalatya 17°C, 36°CAz bulutlu ve açıkVan 10°C, 27°CAz bulutlu ve açıkGüneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Diyarbakır 19°C, 38°CAz bulutlu ve açıkGaziantep 21°C, 36°CAz bulutlu ve açıkSiirt 22°C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞanlıurfa 25°C, 38°CAz bulutlu ve açık
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060304824_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_36c690cf2339fe5cbb6f5a4359adc5dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor

20:15 17.09.2022 (güncellendi: 20:17 17.09.2022)
© İHAyağmur, sağanak, yağış
yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© İHA
Abone olTelegram
Meteoroloji tarafından yayımlanan rapora göre hava sıcaklıklarının pazartesi gününden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı.
Yapılan açıklamada, "Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacağı, batı bölgelerde mevsim normalleri altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.
Milliyet'in aktardığına göre değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece ve sabah saatlerinde güney, öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Edirne 22°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul 23°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kırklareli 22°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kocaeli 21°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu, Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Denizli 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Manisa 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Adana 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Antalya 24°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

Hatay 21°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

Isparta 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Çankırı 14°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Eskişehir 15°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Konya 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu 12°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Düzce 16°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

Kastamonu 12°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

Sinop 23°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya 17°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Artvin 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Samsun 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

Trabzon 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Doğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

Kars 8°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

Malatya 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Van 10°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır 19°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

Gaziantep 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Siirt 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

Şanlıurfa 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала