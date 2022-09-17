https://sputniknews.com.tr/20220917/marsta-hazine-avi-nasa-organik-madde-buldu-1061311263.html

Mars'ta 'hazine avı': NASA organik madde buldu

Mars'ta 'hazine avı': NASA organik madde buldu

NASA'nın Perseverance uzay aracı Mars'ta yaşamın var olup olmadığını belirleme görevinde 'bulunan en önemli numunelerden' bazılarını topladı. 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T14:29+0300

2022-09-17T14:29+0300

2022-09-17T14:29+0300

dünya

mars

nasa

yaşam

uzay

uzaylı

perseverance

avrupa uzay ajansı (esa)

yaşam

numune

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054762649_0:91:1000:654_1920x0_80_0_0_fa4095dbf1b0088746300442ab403317.jpg

Eski çağlardan kalma bir deltayı inceleyen NASA'nın uzay aracı Perseverance, karbon bazlı moleküllerin yer aldığı iki kaya numunesi topladı. ABD'deki Berkeley Üniversitesi'nden David L. Shuster, yaptığı açıklamada "Bunların, mevcut görevde topladığımız en önemli numuneler olduğunu net şekilde söyleyebilirim" dedi.Numunelerin potansiyel yaşam izleri taşıyabileceğini belirten bilim insanları, bunların bir zamanlar Mars'ta hayat olup olmadığına dair bilgi sağlayabilmesi için incelemelerin artırılması gerektiğini söyledi.'Başka bir gezegende hayat olup olmadığını dair potansiyel işaretleri incelemelerde gittikçe daha sağlam ipuçları elde ediyoruz'Shuster'la görevde yer alan Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden Kenneth A. Farley de organik karbon moleküllerinin, yaşam izi taşımayan bir dizi kimyasal reaksiyon sonucunda oluşmuş olabileceğini ifade etti.NASA'dan Sunanda Sharma ise numunelere dair "Bunu, başka bir gezegende hayat olup olmadığını dair potansiyel işaretlerin arandığı bir hazine avı gibi düşünürsek, organik madde bir ipucu olurdu. Deltada yaptığımız incelemelerde gittikçe daha sağlam ipuçları elde ediyoruz" dedi.Bilim insanları, kurumuş bir deltanın yer aldığı 45 kilometre genişliğindeki Jezero kraterinin, Mars'ta 3,5 milyar yıl önce yaşam olup olmadığının araştırılması için en verimli bölge olduğunu düşünüyor. Farley, "Burası, görev boyunca gerçekleştirilen incelemelerde bilimsel açıdan en büyük öneme sahip bölge. Gölde birikmiş, eski çağlardan kalma tortul kayaçların incelenmesi için en iyi fırsatı sunuyor" dedi.Örnekler Dünya'da inceleme altına alınacakNASA'daki araştırmacılar, Perseverance'ın taşıdığı cihazların, taşların niteliği hakkında net bilgi sağlayabilecek kapasitede olmadığını söyledi. Dolayısıyla numuneler, Dünya'ya getirildiğinde laboratuvarlarda incelenecek. Avrupa Uzay Ajansı ve NASA, Mars'tan Numune Getirme Görevi (Mars Sample Return Mission) adı verilen bir proje kapsamında Kızıl Gezegen'e bir araç gönderip, Perseverance'ın bulduğu numuneleri geri getirmeyi hedefliyor. Görevin 2028'de başlaması, numunelerinse 2033'te Dünya'ya ulaşması planlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220616/nasanin-kesif-araci-mars-yuzeyinde-kendi-copunu-buldu-1057505793.html

mars

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya, mars, nasa, yaşam, uzay, uzaylı, perseverance, avrupa uzay ajansı (esa), numune, inceleme, araştırma