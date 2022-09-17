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https://sputniknews.com.tr/20220917/macrondan-ermenistan-ve-azerbaycana-ateskese-saygi-duyulmasi-cagrisi-1061304854.html
Macron'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a ateşkese saygı duyma çağrısı
Macron'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a ateşkese saygı duyma çağrısı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T04:57+0300
2022-09-17T04:57+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
emmanuel macron
paşinyan
görüşme
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Elysee'den yapılan açıklamada, Macron'un Nikol Paşinyan'dan Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum hakkında bilgi aldığı aktarıldı.Emmanuel Macron'un görüşmede, Ermenistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine olan bağlılığını yinelediği belirtildi.Fransız Cumhurbaşkanının, her iki tarafı da ateşkese saygı duymaya çağırdığı kaydedilen açıklamada, Macron'un bölgedeki barışının kalıcı olması için Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki diyaloğun ve müzakerelerin devam etmesini sağlamak için kararlı olduğunu vurguladığı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220913/ermenistan-basbakani-pasinyan-fransa-cumhurbaskani-macron-ile-telefonda-gorustu-1061120939.html
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ermenistan, azerbaycan, emmanuel macron, paşinyan, görüşme
ermenistan, azerbaycan, emmanuel macron, paşinyan, görüşme

Macron'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a ateşkese saygı duyma çağrısı

04:57 17.09.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED BADRAEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED BADRA
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.
Elysee'den yapılan açıklamada, Macron'un Nikol Paşinyan'dan Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum hakkında bilgi aldığı aktarıldı.
Emmanuel Macron'un görüşmede, Ermenistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine olan bağlılığını yinelediği belirtildi.
Fransız Cumhurbaşkanının, her iki tarafı da ateşkese saygı duymaya çağırdığı kaydedilen açıklamada, Macron'un bölgedeki barışının kalıcı olması için Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki diyaloğun ve müzakerelerin devam etmesini sağlamak için kararlı olduğunu vurguladığı ifade edildi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
DÜNYA
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
13 Eylül, 04:41
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