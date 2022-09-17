https://sputniknews.com.tr/20220917/macrondan-ermenistan-ve-azerbaycana-ateskese-saygi-duyulmasi-cagrisi-1061304854.html
Macron'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a ateşkese saygı duyma çağrısı
Macron'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a ateşkese saygı duyma çağrısı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T04:57+0300
2022-09-17T04:57+0300
2022-09-17T04:57+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
emmanuel macron
paşinyan
görüşme
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Elysee'den yapılan açıklamada, Macron'un Nikol Paşinyan'dan Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum hakkında bilgi aldığı aktarıldı.Emmanuel Macron'un görüşmede, Ermenistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine olan bağlılığını yinelediği belirtildi.Fransız Cumhurbaşkanının, her iki tarafı da ateşkese saygı duymaya çağırdığı kaydedilen açıklamada, Macron'un bölgedeki barışının kalıcı olması için Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki diyaloğun ve müzakerelerin devam etmesini sağlamak için kararlı olduğunu vurguladığı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220913/ermenistan-basbakani-pasinyan-fransa-cumhurbaskani-macron-ile-telefonda-gorustu-1061120939.html
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ermenistan, azerbaycan, emmanuel macron, paşinyan, görüşme
ermenistan, azerbaycan, emmanuel macron, paşinyan, görüşme
Macron'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a ateşkese saygı duyma çağrısı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.
Elysee'den yapılan açıklamada, Macron'un Nikol Paşinyan'dan Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum hakkında bilgi aldığı aktarıldı.
Emmanuel Macron'un görüşmede, Ermenistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine olan bağlılığını yinelediği belirtildi.
Fransız Cumhurbaşkanının, her iki tarafı da ateşkese saygı duymaya çağırdığı kaydedilen açıklamada, Macron'un bölgedeki barışının kalıcı olması için Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki diyaloğun ve müzakerelerin devam etmesini sağlamak için kararlı olduğunu vurguladığı ifade edildi.