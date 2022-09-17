https://sputniknews.com.tr/20220917/macrondan-ermenistan-ve-azerbaycana-ateskese-saygi-duyulmasi-cagrisi-1061304854.html

Macron'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a ateşkese saygı duyma çağrısı

Macron'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a ateşkese saygı duyma çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T04:57+0300

2022-09-17T04:57+0300

2022-09-17T04:57+0300

dünya

ermenistan

azerbaycan

emmanuel macron

paşinyan

görüşme

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Elysee'den yapılan açıklamada, Macron'un Nikol Paşinyan'dan Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum hakkında bilgi aldığı aktarıldı.Emmanuel Macron'un görüşmede, Ermenistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine olan bağlılığını yinelediği belirtildi.Fransız Cumhurbaşkanının, her iki tarafı da ateşkese saygı duymaya çağırdığı kaydedilen açıklamada, Macron'un bölgedeki barışının kalıcı olması için Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki diyaloğun ve müzakerelerin devam etmesini sağlamak için kararlı olduğunu vurguladığı ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20220913/ermenistan-basbakani-pasinyan-fransa-cumhurbaskani-macron-ile-telefonda-gorustu-1061120939.html

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ermenistan, azerbaycan, emmanuel macron, paşinyan, görüşme