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Levent Göktaş'ın Bulgaristan'da gözaltı süresine yaptığı itiraz reddedildi
Levent Göktaş'ın Bulgaristan'da gözaltı süresine yaptığı itiraz reddedildi
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı ve kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanan emekli albay... 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T16:39+0300
2022-09-17T16:39+0300
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Bulgaristan'da yakalanan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı Levent Göktaş'ın gözaltı süresine yaptığı itiraz reddedildi.Emekli albay Göktaş'ın avukatı Bulgaristanlı İvan İvanov, Plovdiv (Filibe) İstinaf Mahkemesi'nde ek gözaltı süresine itiraz etmişti. Mahkeme dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucunda Haskovo Bölge Mahkemesi'nin Göktaş hakkındaki 40 günlük ek gözetim süresi kararını yerinde bularak onadı. Mahkeme, şüphelinin ülkeye yasa dışı yollardan girdiğini, serbest kalması halinde yine aynı yola başvurabileceği, Bulgar vatandaşı ve sabit ikamet sahibi olmaması nedeniyle kararın yerinde olduğuna kanaat getirdi.İLTİCA BAŞVURUSU DA YAPTIKararda Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesi halinde siyasi takibata tabi tutulacağı yönündeki duruşmada ifade edilen endişelere ilişkin olarak, davada siyasi faaliyetine dair herhangi bir delil ve tehlikenin bulunmadığını, dolayısıyla böyle bir çıkarım yapılmasına gerek olmadığı dile getirildi. Öte yandan Göktaş'ın iltica başvurusunun da bulunduğu, bununla ilgili henüz bir karar verilmediği öğrenildi.3 EYLÜL'DE YAKALANMIŞTIAnkara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı ve kırmızı bültenle aranan emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 3 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalandı.Gözaltına alınan ve savcılığın hakkında 72 saatlik gözaltı kararı verdiği Göktaş, Haskova İl Mahkemesi'ne çıkarıldı. Elleri kelepçeli olarak duruşmaya getirilen Göktaş hakkında savcılık, mahkemeden 40 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme savcılığın istemini yerinde bularak Göktaş hakkında 40 gün ek gözetim kararı vermişti.
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levent göktaş
levent göktaş

Levent Göktaş'ın Bulgaristan'da gözaltı süresine yaptığı itiraz reddedildi

16:39 17.09.2022
© İHA / NAHİT DOĞU-Bulgaristan’da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş
Bulgaristan’da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© İHA / NAHİT DOĞU-
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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı ve kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanan emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın, Haskovo'da mahkeme tarafından verilen 40 gün ek gözaltı süresine yaptığı itiraz reddedildi.
Bulgaristan'da yakalanan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı Levent Göktaş'ın gözaltı süresine yaptığı itiraz reddedildi.
Emekli albay Göktaş'ın avukatı Bulgaristanlı İvan İvanov, Plovdiv (Filibe) İstinaf Mahkemesi'nde ek gözaltı süresine itiraz etmişti. Mahkeme dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucunda Haskovo Bölge Mahkemesi'nin Göktaş hakkındaki 40 günlük ek gözetim süresi kararını yerinde bularak onadı. Mahkeme, şüphelinin ülkeye yasa dışı yollardan girdiğini, serbest kalması halinde yine aynı yola başvurabileceği, Bulgar vatandaşı ve sabit ikamet sahibi olmaması nedeniyle kararın yerinde olduğuna kanaat getirdi.
İLTİCA BAŞVURUSU DA YAPTI

Kararda Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesi halinde siyasi takibata tabi tutulacağı yönündeki duruşmada ifade edilen endişelere ilişkin olarak, davada siyasi faaliyetine dair herhangi bir delil ve tehlikenin bulunmadığını, dolayısıyla böyle bir çıkarım yapılmasına gerek olmadığı dile getirildi. Öte yandan Göktaş'ın iltica başvurusunun da bulunduğu, bununla ilgili henüz bir karar verilmediği öğrenildi.
3 EYLÜL'DE YAKALANMIŞTI

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı ve kırmızı bültenle aranan emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 3 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalandı.

Gözaltına alınan ve savcılığın hakkında 72 saatlik gözaltı kararı verdiği Göktaş, Haskova İl Mahkemesi'ne çıkarıldı. Elleri kelepçeli olarak duruşmaya getirilen Göktaş hakkında savcılık, mahkemeden 40 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme savcılığın istemini yerinde bularak Göktaş hakkında 40 gün ek gözetim kararı vermişti.
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