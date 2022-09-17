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https://sputniknews.com.tr/20220917/lavrovla-rus-gubresini-konusacagini-belirten-guterres-avrupa-limanlarindan-olumlu-sinyaller-aldik-1061310289.html
Lavrov'la Rus gübresini konuşacağını belirten Guterres: Avrupa limanlarından olumlu sinyaller aldık
Lavrov'la Rus gübresini konuşacağını belirten Guterres: Avrupa limanlarından olumlu sinyaller aldık
Önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya gelerek Rus gıda ürünleri ve gübresinin ihracatını... 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T13:26+0300
2022-09-17T13:26+0300
dünya
birleşmiş milletler (bm)
bm genel sekreteri antonio guterres
sergey lavrov
gübre
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Sputnik'e demeç veren Guterres, "İki gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le konuştum. Tahıl anlaşması, Rus gıda ve gübresinin ihracatı ile ilgili gündeme aldığımız tüm konuları Dışişleri Bakanı Lavrov'la da istişare edeceğimizi düşünüyorum. (Rus gıda ve gübresinin ihracatının) Dünya gübre piyasasındaki krizin çözülmesi için son derece gerekli bir unsur" dedi.Guterres, BM'nin bu ürünlerin ihracatını tıkamaya devam eden tüm engelleri kaldırmaya yönelik koşulları oluşturmak için tüm gücüyle çalıştığını kaydederek şunları söyledi: "Öncelikle birtakım engelleri koyanları bunları kaldırmaya ikna etmek için çalışıyoruz. Bu hafta AB liderleriyle, çeşitli AB bölgelerinin liderleriyle bir dizi yoğun temasta bulundum. Rus tahıl ve gübresinin Avrupa üzerinden diğer pazarlara engelsiz bir şekilde dağıtılması olasılığıyla ilgili olumlu bir değişiklik olacağını umuyorum."BM Genel Sekreteri, Rus ürünlerinin ihracatına ilişkin Rotterdam, Finlandiya'nın Kotka limanlarından olumlu sinyaller aldıklarını, Antwerp ve Hamburg limanlarıyla görüşmelerin sürdüğünü ekledi.
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birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, sergey lavrov, gübre
birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, sergey lavrov, gübre

Lavrov'la Rus gübresini konuşacağını belirten Guterres: Avrupa limanlarından olumlu sinyaller aldık

13:26 17.09.2022
© Twitter Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres,
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© Twitter
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Önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya gelerek Rus gıda ürünleri ve gübresinin ihracatını konuşacaklarını söyleyen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bazı Avrupa limanlarından Rus gübresinin ihracatı konusunda olumlu sinyaller aldıklarını kaydetti.
Sputnik'e demeç veren Guterres, "İki gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le konuştum. Tahıl anlaşması, Rus gıda ve gübresinin ihracatı ile ilgili gündeme aldığımız tüm konuları Dışişleri Bakanı Lavrov'la da istişare edeceğimizi düşünüyorum. (Rus gıda ve gübresinin ihracatının) Dünya gübre piyasasındaki krizin çözülmesi için son derece gerekli bir unsur" dedi.

Guterres, BM'nin bu ürünlerin ihracatını tıkamaya devam eden tüm engelleri kaldırmaya yönelik koşulları oluşturmak için tüm gücüyle çalıştığını kaydederek şunları söyledi: "Öncelikle birtakım engelleri koyanları bunları kaldırmaya ikna etmek için çalışıyoruz. Bu hafta AB liderleriyle, çeşitli AB bölgelerinin liderleriyle bir dizi yoğun temasta bulundum. Rus tahıl ve gübresinin Avrupa üzerinden diğer pazarlara engelsiz bir şekilde dağıtılması olasılığıyla ilgili olumlu bir değişiklik olacağını umuyorum."

BM Genel Sekreteri, Rus ürünlerinin ihracatına ilişkin Rotterdam, Finlandiya'nın Kotka limanlarından olumlu sinyaller aldıklarını, Antwerp ve Hamburg limanlarıyla görüşmelerin sürdüğünü ekledi.
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