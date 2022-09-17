https://sputniknews.com.tr/20220917/lavrovla-rus-gubresini-konusacagini-belirten-guterres-avrupa-limanlarindan-olumlu-sinyaller-aldik-1061310289.html

Lavrov'la Rus gübresini konuşacağını belirten Guterres: Avrupa limanlarından olumlu sinyaller aldık

Lavrov'la Rus gübresini konuşacağını belirten Guterres: Avrupa limanlarından olumlu sinyaller aldık

Önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya gelerek Rus gıda ürünleri ve gübresinin ihracatını... 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T13:26+0300

2022-09-17T13:26+0300

2022-09-17T13:26+0300

dünya

birleşmiş milletler (bm)

bm genel sekreteri antonio guterres

sergey lavrov

gübre

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Sputnik'e demeç veren Guterres, "İki gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le konuştum. Tahıl anlaşması, Rus gıda ve gübresinin ihracatı ile ilgili gündeme aldığımız tüm konuları Dışişleri Bakanı Lavrov'la da istişare edeceğimizi düşünüyorum. (Rus gıda ve gübresinin ihracatının) Dünya gübre piyasasındaki krizin çözülmesi için son derece gerekli bir unsur" dedi.Guterres, BM'nin bu ürünlerin ihracatını tıkamaya devam eden tüm engelleri kaldırmaya yönelik koşulları oluşturmak için tüm gücüyle çalıştığını kaydederek şunları söyledi: "Öncelikle birtakım engelleri koyanları bunları kaldırmaya ikna etmek için çalışıyoruz. Bu hafta AB liderleriyle, çeşitli AB bölgelerinin liderleriyle bir dizi yoğun temasta bulundum. Rus tahıl ve gübresinin Avrupa üzerinden diğer pazarlara engelsiz bir şekilde dağıtılması olasılığıyla ilgili olumlu bir değişiklik olacağını umuyorum."BM Genel Sekreteri, Rus ürünlerinin ihracatına ilişkin Rotterdam, Finlandiya'nın Kotka limanlarından olumlu sinyaller aldıklarını, Antwerp ve Hamburg limanlarıyla görüşmelerin sürdüğünü ekledi.

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Sputnik Türkiye

birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, sergey lavrov, gübre