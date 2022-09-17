Kırgızistan'ın sınır bölgesi Batken'de acil durum ilan edildi
© AAKırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Batken bölgesinde hastanelere 24 cesedin getirildiği belirtildi.
© AA
Kırgızistan'ın sınırdaki Batken Bölgesi'nde Tacik tarafının saldırıları nedeniyle acil durum ilan edildiği bildirildi.
Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, "Saat 11:15 (TSİ 08:15) itibarıyla Batken Bölgesi'nin Dostuk köyü Tacik tarafının havan ateşine maruz kaldı. Tacik tarafı, köye üç havan düzeneğiyle ateş açtı. Kırgız ordusu, düşmanın saldırısını püskürtüyor" ifadelerini kullandı.
Bakanlık, Tacikistan ordusunun saldırıları nedeniyle Batken Bölgesi'nde acil durum ilan edildiğini belirtti.
Bakanlık, Tacikistan ordusunun saldırıları nedeniyle Batken Bölgesi'nde acil durum ilan edildiğini belirtti.
'Havan saldırısı düzenlendi'
Bu arada Kırgızistan Sınır Güvenlik Servisi, Tacik tarafının varılan ateşkes mutabakatını ihlal ederek bu sabah saat 08:50'den (TSİ 05:30) itibaren Batken Bölgesi'nin Paskı Arık köyüne havan saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Kırgızistan Devlet Başkanlığı Batken Bölgesi Yetkili Temsilcisi Abdülkerim Alimbayev, daha önce Tacik güçleri tarafından ele geçirilen tüm yerleşimlerin özgürleştirildiğini söylemişti.
Kırgızistan Devlet Başkanlığı Batken Bölgesi Yetkili Temsilcisi Abdülkerim Alimbayev, daha önce Tacik güçleri tarafından ele geçirilen tüm yerleşimlerin özgürleştirildiğini söylemişti.
Liderler, sınırdaki kuvvetlerin çekilmesinde anlaşmıştı
Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacik mevkidaşı Saymumin Yatimov'un görüşmesi sonucunda sınırda ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.
Daha sonra Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında bir araya gelen Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov ile Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman, sınırdaki kuvvetlerin çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.
İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı yüzünden bölgede arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırdan izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlikler yaşanıyor.
Kırgızistan, 21 Mayıs 2021'den itibaren sınır sorunu çözülene kadar Tacikistan ile gümrük kapılarını kapatmıştı.
Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacik mevkidaşı Saymumin Yatimov'un görüşmesi sonucunda sınırda ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.
Daha sonra Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında bir araya gelen Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov ile Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman, sınırdaki kuvvetlerin çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.
İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı yüzünden bölgede arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırdan izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlikler yaşanıyor.
Kırgızistan, 21 Mayıs 2021'den itibaren sınır sorunu çözülene kadar Tacikistan ile gümrük kapılarını kapatmıştı.