https://sputniknews.com.tr/20220917/kirgizistan-tacikistan-sinirindaki-catismalarda-24-kisinin-oldugu-bildirildi-1061300457.html

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda 24 kişinin öldüğü bildirildi

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda 24 kişinin öldüğü bildirildi

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Batken bölgesinde hastanelere 24 cesedin getirildiği belirtildi. 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T00:57+0300

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saldırı

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Kırgızistan-Tacikistan sınırında iki ülke muhafız askerleri arasındaki silahlı çatışma bu sabah başlamıştı.Taraflar, birbirlerini anlaşmaları ihlal etmekle suçlamış, ateşkes konusunda yerel saat 16.00 itibarıyla anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.Çatışmalarda Kırgız tarafında yaklaşık 90 kişi yaralanmıştı.İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı yüzünden bölgede arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırdan izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlikler yaşanıyor.Kırgızistan, 21 Mayıs 2021'den itibaren sınır sorunu çözülene kadar Tacikistan ile gümrük kapılarını kapatmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220916/kirgizistan-tacik-gucleri-sinirda-bombardimana-basladi-1061254719.html

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tacikistan, kırgızistan, ölü, saldırı