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Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda 24 kişinin öldüğü bildirildi
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda 24 kişinin öldüğü bildirildi
Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Batken bölgesinde hastanelere 24 cesedin getirildiği belirtildi. 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T00:57+0300
2022-09-17T00:57+0300
dünya
tacikistan
kırgızistan
ölü
saldırı
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Kırgızistan-Tacikistan sınırında iki ülke muhafız askerleri arasındaki silahlı çatışma bu sabah başlamıştı.Taraflar, birbirlerini anlaşmaları ihlal etmekle suçlamış, ateşkes konusunda yerel saat 16.00 itibarıyla anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.Çatışmalarda Kırgız tarafında yaklaşık 90 kişi yaralanmıştı.İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı yüzünden bölgede arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırdan izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlikler yaşanıyor.Kırgızistan, 21 Mayıs 2021'den itibaren sınır sorunu çözülene kadar Tacikistan ile gümrük kapılarını kapatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220916/kirgizistan-tacik-gucleri-sinirda-bombardimana-basladi-1061254719.html
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tacikistan, kırgızistan, ölü, saldırı
tacikistan, kırgızistan, ölü, saldırı

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda 24 kişinin öldüğü bildirildi

00:57 17.09.2022
© AAKırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Batken bölgesinde hastanelere 24 cesedin getirildiği belirtildi.
Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Batken bölgesinde hastanelere 24 cesedin getirildiği belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© AA
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Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Batken bölgesinde hastanelere 24 cesedin getirildiği belirtildi.
Kırgızistan-Tacikistan sınırında iki ülke muhafız askerleri arasındaki silahlı çatışma bu sabah başlamıştı.
Taraflar, birbirlerini anlaşmaları ihlal etmekle suçlamış, ateşkes konusunda yerel saat 16.00 itibarıyla anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.
Çatışmalarda Kırgız tarafında yaklaşık 90 kişi yaralanmıştı.
İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı yüzünden bölgede arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırdan izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlikler yaşanıyor.
Kırgızistan, 21 Mayıs 2021'den itibaren sınır sorunu çözülene kadar Tacikistan ile gümrük kapılarını kapatmıştı.
Kırgızistan - Tacikistan sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
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