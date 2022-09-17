https://sputniknews.com.tr/20220917/kilicdaroglundan-ozal-ve-menderesin-anit-mezarlarina-ziyaret--1061309061.html
Kılıçdaroğlu'ndan Özal ve Menderes'in anıt mezarlarına ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan Özal ve Menderes'in anıt mezarlarına ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile eski başbakanlardan Adnan Menderes'in anıt mezarlarını ziyaret etti. 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T12:31+0300
2022-09-17T12:31+0300
2022-09-17T12:31+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
adnan menderes
turgut özal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1061309518_0:2:661:373_1920x0_80_0_0_03a94a3e5432abe7791a1dc58c4781ff.jpg
İstanbul'da Topkapı Anıt Mezar'a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak, idam edilişlerinin 61. yılında merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın anıt mezarlarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.Ziyaret sırasında Menderes, Zorlu ve Polatkan için dua edildi.Kılıçdaroğlu, daha sonra 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anıt mezarına gelerek çelenk bıraktı.Dua edilmesinin ardından Kılıçdaroğlu, Özal'ın anıt mezarının çevre düzenlemesi ve müze binası inşaatı hakkında bilgi aldı.Anıt mezarları ziyarette Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1061309518_80:0:579:374_1920x0_80_0_0_992dd424e8cc6f56f29c7e3fd4700030.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, adnan menderes, turgut özal
kemal kılıçdaroğlu, adnan menderes, turgut özal
Kılıçdaroğlu'ndan Özal ve Menderes'in anıt mezarlarına ziyaret
Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile eski başbakanlardan Adnan Menderes'in anıt mezarlarını ziyaret etti.
İstanbul'da Topkapı Anıt Mezar'a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak, idam edilişlerinin 61. yılında merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın anıt mezarlarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.
Ziyaret sırasında Menderes, Zorlu ve Polatkan için dua edildi.
Kılıçdaroğlu, daha sonra 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anıt mezarına gelerek çelenk bıraktı.
Dua edilmesinin ardından Kılıçdaroğlu, Özal'ın anıt mezarının çevre düzenlemesi ve müze binası inşaatı hakkında bilgi aldı.
Anıt mezarları ziyarette Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.