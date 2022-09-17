https://sputniknews.com.tr/20220917/kilicdaroglundan-ozal-ve-menderesin-anit-mezarlarina-ziyaret--1061309061.html

Kılıçdaroğlu'ndan Özal ve Menderes'in anıt mezarlarına ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan Özal ve Menderes'in anıt mezarlarına ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile eski başbakanlardan Adnan Menderes'in anıt mezarlarını ziyaret etti. 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T12:31+0300

2022-09-17T12:31+0300

2022-09-17T12:31+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

adnan menderes

turgut özal

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İstanbul'da Topkapı Anıt Mezar'a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak, idam edilişlerinin 61. yılında merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın anıt mezarlarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.Ziyaret sırasında Menderes, Zorlu ve Polatkan için dua edildi.Kılıçdaroğlu, daha sonra 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anıt mezarına gelerek çelenk bıraktı.Dua edilmesinin ardından Kılıçdaroğlu, Özal'ın anıt mezarının çevre düzenlemesi ve müze binası inşaatı hakkında bilgi aldı.Anıt mezarları ziyarette Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.

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Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, adnan menderes, turgut özal