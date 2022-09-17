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Kılıçdaroğlu'ndan Özal ve Menderes'in anıt mezarlarına ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan Özal ve Menderes'in anıt mezarlarına ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile eski başbakanlardan Adnan Menderes'in anıt mezarlarını ziyaret etti. 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T12:31+0300
2022-09-17T12:31+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
adnan menderes
turgut özal
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İstanbul'da Topkapı Anıt Mezar'a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak, idam edilişlerinin 61. yılında merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın anıt mezarlarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.Ziyaret sırasında Menderes, Zorlu ve Polatkan için dua edildi.Kılıçdaroğlu, daha sonra 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anıt mezarına gelerek çelenk bıraktı.Dua edilmesinin ardından Kılıçdaroğlu, Özal'ın anıt mezarının çevre düzenlemesi ve müze binası inşaatı hakkında bilgi aldı.Anıt mezarları ziyarette Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.
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kemal kılıçdaroğlu, adnan menderes, turgut özal
kemal kılıçdaroğlu, adnan menderes, turgut özal

Kılıçdaroğlu'ndan Özal ve Menderes'in anıt mezarlarına ziyaret

12:31 17.09.2022
© FotoğrafKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© Fotoğraf
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile eski başbakanlardan Adnan Menderes'in anıt mezarlarını ziyaret etti.
İstanbul'da Topkapı Anıt Mezar'a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak, idam edilişlerinin 61. yılında merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın anıt mezarlarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.
Ziyaret sırasında Menderes, Zorlu ve Polatkan için dua edildi.
Kılıçdaroğlu, daha sonra 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anıt mezarına gelerek çelenk bıraktı.
Dua edilmesinin ardından Kılıçdaroğlu, Özal'ın anıt mezarının çevre düzenlemesi ve müze binası inşaatı hakkında bilgi aldı.
Anıt mezarları ziyarette Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.
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