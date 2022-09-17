https://sputniknews.com.tr/20220917/kilicdaroglu-partisinden-6li-masayla-ilgili-aciklama-yapilmamasini-istedi-1061306183.html

'Kılıçdaroğlu, 6'lı masayla ilgili açıklama yapılmamasını istedi'

'Kılıçdaroğlu, 6'lı masayla ilgili açıklama yapılmamasını istedi'

Kılıçdaroğlu’nun milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarından “6’lı masayla ilgili değerlendirmede bulunmamalarını” istediği belirtildi. Parti Sözcüsü... 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T09:54+0300

2022-09-17T09:54+0300

2022-09-17T09:55+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

seçim

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Hürriyet'in haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “HDP’ye bakanlık” ve “adaylık” tartışmaları üzerine partisinden, 6’lı masayla ilgili konularda açıklama yapmamalarını istedi. CHP kaynakları Kılıçdaroğlu’nun, milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarına iletilen talimatına ilişkin, “6’lı masanın karar verdiği ya da vereceği konular, yani 6 genel başkanın görüşeceği kararlarla ilgili değerlendirmede bulunulmamasının istendiği” bilgisini verdi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak da sosyal medya hesabından, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda 6’lı Masa ve onu meydana getiren partilerin sayın genel başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur” paylaşımında bulundu.Geçen hafta uyarmıştıKılıçdaroğlu, İYİ Parti ile aralarında gerilime yol açan “HDP’ye bakanlık” tartışması üzerine geçen hafta da partisini, “soğukkanlı ve dikkatli olmaları” konusunda uyararak, bu konularda partinin sorumluluk makamında olanların konuşması gerektiğini bildirmişti. Henüz bu tartışmanın alevi sönmeden bu kez de CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nın adaylık konusundaki “Kemal Bey aday olmazsa masa dağılır” çıkışı ortaklar arasında yeniden sorun çıkardı. Kulislere, “Aday belliyse masaya ne gerek var” itirazları yansırken Kılıçdaroğlu’nun, 2 Ekim’de kendi ev sahipliğinde yapılacak 6’lı masa toplantısı öncesi yeni bir kriz yaşanmaması için harekete geçtiği belirtildi.'CHP’de 'İYİ Parti rahatsızlığı'Kulislerde, İYİ Parti kaynaklı bazı gelişmelerden CHP’nin rahatsız olduğu da konuşuluyor. Buna ilişkin de, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş isminin adaylık gündemine taşınması, İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in “kazanacak aday” söylemini dillendirmesi ve CHP’de ihraçla ilgili disiplin süreci devam eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’la birlikte açılış törenine katılmasına dikkat çekiliyor. Kulislerde, son dönem gündeme damga vuran çıkışların da bu rahatsızlıktan kaynaklandığı yorumları yapılıyor.Kuşoğlu ne demişti? CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, önceki gün Hürriyet’e, 6’lı masanın olası Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve şunları söylemişti: "Aday altılı masanın en büyük partisinden olmalı, bu normal. Karşı çıkan yok. Kılıçdaroğlu’nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa, Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplum da demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır."

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kemal kılıçdaroğlu, seçim