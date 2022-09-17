https://sputniknews.com.tr/20220917/kilicdaroglu-borsa-manipulasyonlarini-izliyorum-yatirimcidan-caldiginiz-parayi-size-odetecegim-1061320646.html

Kılıçdaroğlu: Borsa manipülasyonlarını izliyorum, yatırımcıdan çaldığınız parayı size ödeteceğim

Kılıçdaroğlu: Borsa manipülasyonlarını izliyorum, yatırımcıdan çaldığınız parayı size ödeteceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, borsa manipülasyonlarını takip ettiğini söyleyerek, "Küçük yatırımcının çaldığınız parasını size ödeteceğim" dedi. 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T19:07+0300

2022-09-17T19:07+0300

2022-09-17T19:07+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

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Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Borsada yaptığınız manipülasyonları izliyorum ve notumu alıyorum. Küçük yatırımcının çaldığınız parasını size ödeteceğim. Vallahi de ödeyeceksiniz! Erdoğan şürekası, göreceğim sizi" dedi.Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü mesajını, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkez Bankası faiz kararları ile ilgili olarak 22 Ağustos’ta yaptığı şu açıklamayı alıntılayarak paylaştı:“Borsada dolandırılan küçük yatırımcının uğradığı zararın telafisi meselesini açayım. Muteber borsa sermayedarlarını hariç tutarak, beni asıl ilgilendiren meseleye geliyorum. Borsada küçük yatırımcı sadece SPK’nın yolsuzluk mekanizmasıyla soyulmadı.İçeriden bilgi alarak, manipülasyonla küçük yatırımcıyı soyan çeteler var. Bunu hisse grafiklerinden de çok net izliyorum. Örneklerini TCMB faiz kararlarında ve sosyal medyada çıkartılan bazı dedikodular sürecinde de gördüm, notlarımı aldım.SPK ve Borsa İstanbul bu konudaki şikayetleri görmezden geliyor. Nedenini biliyoruz... Buradan kimlerin nemalandığını da iktidar değişikliğinden sonra ortaya çıkaracağız. Dolayısıyla ekonomi derken, sadece ilk 100 günlük planlar vs. ile bu ülkenin toparlanmayacağını biliyorum.Bu urları, tefecileri, simsarları, çantacıları temizlemeden; yani devlete nefes aldırmadan, milletin de nefes alamayacağını biliyorum. Devletin nefes borularına yapışmış mikropların hepsini temizleyeceğim.Dolandırılan küçük yatırımcıların zararlarının telafisi, bu mikropların ve beslediklerinin parası ile telafi edilecek. Konunun bu boyutunu da uzun zamandır takip ediyorum, kimse merak etmesin.”

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kemal kılıçdaroğlu