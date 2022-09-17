https://sputniknews.com.tr/20220917/istiklal-caddesinde-yangin-trafigi-1061319121.html

İstiklal Caddesi'nde yangın trafiği

İstiklal Caddesi'nde yangın trafiği

İstiklal Caddesi'ndeki bir otelin bacasında çıkan yangın cadde üzerinde insan trafiği oluşmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken... 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T18:47+0300

2022-09-17T18:47+0300

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türkiye

istiklal caddesi

istanbul

itfaiye

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İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bulunan 8 katlı bir otelin yedinci katındaki restoran bacasında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.Bacadaki yağların alev almasıyla çıkan yangını, çalışanlar söndürmeye çalıştı.İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven açarak yangına müdahale etti.Çevredekiler bir süre itfaiyenin yangına müdahale etmesini izledi. İstiklal Caddesi'ndeki hafta sonu kalabalığına, yangını izleyenler de eklenince tramvay ve insanlar ilerlemekte güçlük çekti. Yangın ise kontrol altına alınarak söndürüldü.

türkiye

istiklal caddesi

istanbul

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istiklal caddesi, istanbul, itfaiye