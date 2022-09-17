https://sputniknews.com.tr/20220917/istiklal-caddesinde-yangin-trafigi-1061319121.html
İstiklal Caddesi'nde yangın trafiği
İstiklal Caddesi'nde yangın trafiği
İstiklal Caddesi'ndeki bir otelin bacasında çıkan yangın cadde üzerinde insan trafiği oluşmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken... 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T18:47+0300
2022-09-17T18:47+0300
2022-09-17T18:48+0300
türkiye
istiklal caddesi
istanbul
itfaiye
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İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bulunan 8 katlı bir otelin yedinci katındaki restoran bacasında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.Bacadaki yağların alev almasıyla çıkan yangını, çalışanlar söndürmeye çalıştı.İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven açarak yangına müdahale etti.Çevredekiler bir süre itfaiyenin yangına müdahale etmesini izledi. İstiklal Caddesi'ndeki hafta sonu kalabalığına, yangını izleyenler de eklenince tramvay ve insanlar ilerlemekte güçlük çekti. Yangın ise kontrol altına alınarak söndürüldü.
türkiye
istiklal caddesi
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istiklal caddesi, istanbul, itfaiye
istiklal caddesi, istanbul, itfaiye
İstiklal Caddesi'nde yangın trafiği
18:47 17.09.2022 (güncellendi: 18:48 17.09.2022) Abone ol
İstiklal Caddesi'ndeki bir otelin bacasında çıkan yangın cadde üzerinde insan trafiği oluşmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çalışmaları izleyenler nedeniyle yoğunluk yaşandı.
İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bulunan 8 katlı bir otelin yedinci katındaki restoran bacasında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.
Bacadaki yağların alev almasıyla çıkan yangını, çalışanlar söndürmeye çalıştı.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven açarak yangına müdahale etti.
Çevredekiler bir süre itfaiyenin yangına müdahale etmesini izledi
. İstiklal Caddesi'ndeki hafta sonu kalabalığına, yangını izleyenler de eklenince tramvay ve insanlar ilerlemekte güçlük çekti. Yangın ise kontrol altına alınarak söndürüldü.