https://sputniknews.com.tr/20220917/israilin-sam-havalimanina-hava-saldirisi-duzenledigi-iddia-edildi-1061304375.html

İsrail'in Şam Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in Şam Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Suriye devlet medyası, ülkenin başkenti Şam'daki havalimanına ve bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiğini ileri sürdü. 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T04:06+0300

2022-09-17T04:06+0300

2022-09-17T04:06+0300

dünya

israil

suriye

şam

havalimanı

saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057063725_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3839af6c7b21adf7b175dba135a285ee.jpg

Suriye devletinin resmi haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.45 sularında başkentteki Şam Havalimanı ve bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi.5 Suriye askerinin öldüğü öne sürülen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz gelen düşman füzelerinin çoğunu düşürdü" ifadesi kullanıldı.İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.Şam'da Suriye ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.Suriye hükümeti, 6 Eylül ve 31 Ağustos'ta ülkenin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın da İsrail güçlerince hedef alınarak geçici süreliğine hizmet dışı kaldığı yönünde açıklama yapmıştı.İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye devletine ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

https://sputniknews.com.tr/20220916/icisleri-bakani-soylu-angelina-jolieyi-suriyeye-gonderiyorlar-biz-yardim-ettik-diyorlar-1061296692.html

israil

suriye

şam

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, suriye, şam, havalimanı, saldırı