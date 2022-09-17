https://sputniknews.com.tr/20220917/israilin-sam-havalimanina-hava-saldirisi-duzenledigi-iddia-edildi-1061304375.html
İsrail'in Şam Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
İsrail'in Şam Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
Suriye devlet medyası, ülkenin başkenti Şam'daki havalimanına ve bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiğini ileri sürdü. 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T04:06+0300
2022-09-17T04:06+0300
2022-09-17T04:06+0300
dünya
israil
suriye
şam
havalimanı
saldırı
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Suriye devletinin resmi haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.45 sularında başkentteki Şam Havalimanı ve bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi.5 Suriye askerinin öldüğü öne sürülen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz gelen düşman füzelerinin çoğunu düşürdü" ifadesi kullanıldı.İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.Şam'da Suriye ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.Suriye hükümeti, 6 Eylül ve 31 Ağustos'ta ülkenin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın da İsrail güçlerince hedef alınarak geçici süreliğine hizmet dışı kaldığı yönünde açıklama yapmıştı.İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye devletine ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220916/icisleri-bakani-soylu-angelina-jolieyi-suriyeye-gonderiyorlar-biz-yardim-ettik-diyorlar-1061296692.html
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israil, suriye, şam, havalimanı, saldırı
israil, suriye, şam, havalimanı, saldırı
İsrail'in Şam Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
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Suriye devlet medyası, ülkenin başkenti Şam'daki havalimanına ve bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiğini ileri sürdü.
Suriye devletinin resmi haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.45 sularında başkentteki Şam Havalimanı ve bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi.
5 Suriye askerinin öldüğü öne sürülen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz gelen düşman füzelerinin çoğunu düşürdü" ifadesi kullanıldı.
İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
Şam'da Suriye ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.
Suriye hükümeti, 6 Eylül ve 31 Ağustos'ta ülkenin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın da İsrail güçlerince hedef alınarak geçici süreliğine hizmet dışı kaldığı yönünde açıklama yapmıştı.
İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye devletine ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.