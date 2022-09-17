https://sputniknews.com.tr/20220917/iside-fon-saglamakla-suclanan-4-supheli-tutuklandi-1061301404.html

IŞİD'e fon sağlamakla suçlanan 4 şüpheli tutuklandı

IŞİD'e fon sağlamakla suçlanan 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda IŞİD'e fon sağladıkları iddiasıyla yakalanan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı. 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T01:14+0300

2022-09-17T01:14+0300

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'e yönelik yürütülen operasyonda, örgütlerle bağlantılı oldukları ve 'infak' adı altında para toplayarak ‘terörizmi finanse’ ettikleri iddia edilen 10 şüpheli yakalanmıştı. IŞİD ve HTŞ (Heyeti Tahrir Şam) gibi örgütlere fon sağlamakla suçlanan 10 şüphelinin polisteki ifade işlemleri bugün tamamlandı. MASAK raporlarına da yansıyan örgüte aktarılması muhtemel 58 bin 950 avro, 37 bin 600 TL ve 400 dolar para ile çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda yakalanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerin 4’ü adli makamlarca tutuklandı. İki şüpheli hakkında sınırdışı kararı verilerek deport edilirken, 2 şahıs hakkında 'adli kontrol' hükümleri uygulandı. Geri kalan 2 kişinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ileri sürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20220913/abdli-cift-haklarindaki-iside-destek-verme-suclamasini-kabul-etti-1061119266.html

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