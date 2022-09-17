Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220917/iside-fon-saglamakla-suclanan-4-supheli-tutuklandi-1061301404.html
IŞİD'e fon sağlamakla suçlanan 4 şüpheli tutuklandı
IŞİD'e fon sağlamakla suçlanan 4 şüpheli tutuklandı
İstanbul’da düzenlenen operasyonda IŞİD'e fon sağladıkları iddiasıyla yakalanan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı. 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T01:14+0300
2022-09-17T01:14+0300
türkiye
işid
destek
tutuklama
istanbul
terör
yardım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061103362_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7cdb9ca5cfae06eed1670b6b5c8a397f.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'e yönelik yürütülen operasyonda, örgütlerle bağlantılı oldukları ve 'infak' adı altında para toplayarak ‘terörizmi finanse’ ettikleri iddia edilen 10 şüpheli yakalanmıştı. IŞİD ve HTŞ (Heyeti Tahrir Şam) gibi örgütlere fon sağlamakla suçlanan 10 şüphelinin polisteki ifade işlemleri bugün tamamlandı. MASAK raporlarına da yansıyan örgüte aktarılması muhtemel 58 bin 950 avro, 37 bin 600 TL ve 400 dolar para ile çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda yakalanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerin 4’ü adli makamlarca tutuklandı. İki şüpheli hakkında sınırdışı kararı verilerek deport edilirken, 2 şahıs hakkında 'adli kontrol' hükümleri uygulandı. Geri kalan 2 kişinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ileri sürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20220913/abdli-cift-haklarindaki-iside-destek-verme-suclamasini-kabul-etti-1061119266.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061103362_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f10d80da747a9ad43cf2cf7ea8636124.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
işid, destek, tutuklama, istanbul, terör, yardım
işid, destek, tutuklama, istanbul, terör, yardım

IŞİD'e fon sağlamakla suçlanan 4 şüpheli tutuklandı

01:14 17.09.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinkelepçe - Şevçenkovo köyü - Harkiv - tutuklama - gözaltı
kelepçe - Şevçenkovo köyü - Harkiv - tutuklama - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
İstanbul’da düzenlenen operasyonda IŞİD'e fon sağladıkları iddiasıyla yakalanan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'e yönelik yürütülen operasyonda, örgütlerle bağlantılı oldukları ve 'infak' adı altında para toplayarak ‘terörizmi finanse’ ettikleri iddia edilen 10 şüpheli yakalanmıştı.
IŞİD ve HTŞ (Heyeti Tahrir Şam) gibi örgütlere fon sağlamakla suçlanan 10 şüphelinin polisteki ifade işlemleri bugün tamamlandı.
MASAK raporlarına da yansıyan örgüte aktarılması muhtemel 58 bin 950 avro, 37 bin 600 TL ve 400 dolar para ile çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda yakalanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adli makamlara sevk edildi.
Mahkemeye sevk edilen şüphelilerin 4’ü adli makamlarca tutuklandı. İki şüpheli hakkında sınırdışı kararı verilerek deport edilirken, 2 şahıs hakkında 'adli kontrol' hükümleri uygulandı.
Geri kalan 2 kişinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ileri sürüldü.
IŞİD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
DÜNYA
ABD'li çift haklarındaki 'IŞİD'e destek verme' suçlamasını kabul etti
13 Eylül, 02:34
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала