https://sputniknews.com.tr/20220917/incenin-chp-isgal-altinda-aciklamasina-sarigulden-tepki-1061329802.html

İnce’nin 'CHP işgal altında' açıklamasına Sarıgül’den tepki

İnce’nin 'CHP işgal altında' açıklamasına Sarıgül’den tepki

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Memleket Partisi lideri İnce’nin ‘CHP işgal altındadır’ açıklamasına ilişkin "Cumhuriyet Halk Partisi... 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T23:50+0300

2022-09-17T23:50+0300

2022-09-18T00:25+0300

türkiye

muharrem ince

memleket partisi

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

mustafa sarıgül

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1061329656_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_5da4c856dc2a1c9131e91e099f86523d.jpg

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ‘CHP işgal altındadır’ açıklamasına tepki gösterdi.Bir dizi açılış ve programlara katılmak için Gaziantep’e giden Sarıgül, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce’nin ‘CHP işgal altındadır’ açıklamasına ilişkin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin büyük bir kurum olduğunu ifade ederek, CHP’nin hiçbir zaman işgal altında olamayacağını belirtti.'CHP’ye karşı büyük bir sevgisizliktir'Mustafa Sarıgül, “Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir kurumdur hiçbir zaman işgal altında olamaz. Demokratik bir yapısı vardır. Cumhuriyet Halk Partisi’ne işgal altında demek CHP’ye karşı büyük bir sevgisizliktir. Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli en büyük köklü partisine işgal altındadır demek doğru bir yaklaşım değildir” diye konuştu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muharrem ince, memleket partisi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mustafa sarıgül