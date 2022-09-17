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İnce’nin 'CHP işgal altında' açıklamasına Sarıgül’den tepki
İnce’nin 'CHP işgal altında' açıklamasına Sarıgül’den tepki
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Memleket Partisi lideri İnce’nin ‘CHP işgal altındadır’ açıklamasına ilişkin "Cumhuriyet Halk Partisi... 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T23:50+0300
2022-09-18T00:25+0300
türkiye
muharrem ince
memleket partisi
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
mustafa sarıgül
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ‘CHP işgal altındadır’ açıklamasına tepki gösterdi.Bir dizi açılış ve programlara katılmak için Gaziantep’e giden Sarıgül, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce’nin ‘CHP işgal altındadır’ açıklamasına ilişkin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin büyük bir kurum olduğunu ifade ederek, CHP’nin hiçbir zaman işgal altında olamayacağını belirtti.'CHP’ye karşı büyük bir sevgisizliktir'Mustafa Sarıgül, “Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir kurumdur hiçbir zaman işgal altında olamaz. Demokratik bir yapısı vardır. Cumhuriyet Halk Partisi’ne işgal altında demek CHP’ye karşı büyük bir sevgisizliktir. Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli en büyük köklü partisine işgal altındadır demek doğru bir yaklaşım değildir” diye konuştu.
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muharrem ince, memleket partisi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mustafa sarıgül
muharrem ince, memleket partisi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mustafa sarıgül

İnce’nin 'CHP işgal altında' açıklamasına Sarıgül’den tepki

23:50 17.09.2022 (güncellendi: 00:25 18.09.2022)
© LİDER OLGUN-AW715047Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül,
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© LİDER OLGUN-AW715047
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Memleket Partisi lideri İnce’nin ‘CHP işgal altındadır’ açıklamasına ilişkin "Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir kurumdur hiçbir zaman işgal altında olamaz. Demokratik bir yapısı vardır" ifadelerini kullandı.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ‘CHP işgal altındadır’ açıklamasına tepki gösterdi.
Bir dizi açılış ve programlara katılmak için Gaziantep’e giden Sarıgül, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce’nin ‘CHP işgal altındadır’ açıklamasına ilişkin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin büyük bir kurum olduğunu ifade ederek, CHP’nin hiçbir zaman işgal altında olamayacağını belirtti.

'CHP’ye karşı büyük bir sevgisizliktir'

Mustafa Sarıgül, “Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir kurumdur hiçbir zaman işgal altında olamaz. Demokratik bir yapısı vardır. Cumhuriyet Halk Partisi’ne işgal altında demek CHP’ye karşı büyük bir sevgisizliktir. Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli en büyük köklü partisine işgal altındadır demek doğru bir yaklaşım değildir” diye konuştu.
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