İmamoğlu: 75 milyon euro, bakanın önünde yaklaşık 9 aydır bekliyor
23:08 17.09.2022 (güncellendi: 23:12 17.09.2022)
© İBB/ONUR GUNALİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı.
© İBB/ONUR GUNAL
İBB Başkanı mamoğlu, Finans Şehir’e işaret ederek, “Bu ülkeye 75 milyon euro IBRD’den (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) finans gelecek. İBB Meclisi’nden oy birliğiyle onayı çıkmış bir hattımızın onayı… Bir kalem ve bir mürekkep… Onayı; istatistik için onayı… Bu bir kefalet değil. 75 milyon euro, bakanın önünde yaklaşık 9 aydır bekliyor” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nın ilk test sürüşüne katıldı.
Aşiyan ve Rumeli Hisarüstü'nü birbirine bağlayacak füniküler hattının ilk test sürüşü, Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.
© İBB/ONUR GUNALHatta Hisarüstü'nden giren İmamoğlu, test sürüşünün yapılacağı fünikülere basın mensupları ile birlikte bindi.
Hatta Hisarüstü'nden giren İmamoğlu, test sürüşünün yapılacağı fünikülere basın mensupları ile birlikte bindi.
© İBB/ONUR GUNAL
Hattın yapımında ihale ve yüklenici firmalar ile zorluklar yaşadıklarını belirten İmamoğlu, “Hikayesi var. Açılışta uzun uzun anlatacağım ama burada, gerçekten olağanüstü bir mücadeleyle, işi devraldıktan sonra bitirilmesi için sonuca kavuştuk. Yapının bir takım teknik sorunlarını çözdük. Finansal sorunlarını çözdük. Görevi devraldığımızda, bu araçların daha siparişi verilmemişti. Siparişleri verme konusunda özel bir çaba sarf ettik ve yükleniciyi devre dışı bırakarak bazı anlaşmalar yapmak zorunda kaldık. Birçok konusu var. Ama günün sonunda bu tesisi burada yapıyor olmak, benim için büyük bir mutluluk. Artık sonuca doğru yürüyoruz" dedi.
Fünikülerin açılışını ekim ayı sonuna doğru Cumhuriyetin 99. yıl dönümüne yakın günlerde İstanbullularla birlikte yapacaklarını dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:
"Hisarüstü'nü Aşiyan'la buluşturacağız. Aşiyan'dan vatandaşlarımızı Boğaz yoluyla İstanbul'un birçok noktasına dağıtıyor olacağız. Zaten yukarıda metro hattıyla buluşan bir durağı var. Burada en çok da Boğaziçi'nin o güzel çile çeken öğrencilerine bu hediyeyi bu dönemde vermek beni çok çok mutlu ediyor. Onların hayatlarını oldukça kolaylaştıracak."
İmamoğlu, aralık ayı sonunda Bostancı-Dudullu Metro Hattı'nı açacaklarını da belirtti.
Maliyetler nedeniyle iki metro hattında müteahhidin sözleşmeyi feshettiğini aktaran İmamoğlu, "Bir tanesi Pendik-Kaynarca-Tuzla hattımız. Bu da önemli bir hat. Şu an ihale süreci sürüyor. Yine Kirazlı-Halkalı hattımız. Onu da iptal etti. Fesih hakkını kullandı. Oranın da ihale sürecini hazırlıyoruz. Dolayısıyla buradaki zorlukları da aşıyoruz" diye konuştu.
'Ne mantığım alıyor, ne aklım alıyor'
Konuşmasının devamında İBB Meclisi’nde onayladıkları projelerin bekletilmesine tepki gösteren İmamoğlu, Finans Şehir’i örnek göstererek, şu ifadeleri kullandı:
“Örneğin; Finans Şehir’de… Anlamsız, anlamsız, anlamsız… Yani parası hazır. Bu ülkeye 75 milyon Euro IBRD’den finans gelecek. İBB Meclisi’nden oy birliğiyle onayı çıkmış bir hattımızın onayı… Bir kalem ve bir mürekkep… Onayı; istatistik için onayı… Bu bir kefalet değil. 75 milyon Euro, bakanın önünde yaklaşık 9 aydır bekliyor. Ve öz sermayeden orayı da yürütmek zorunda kalıyoruz. Bütün zorlukları aşacağız. Ben, buna inanıyorum. Ama İstanbul'un bu kadar değerli süreçlerini yönetirken, aslında herkesin birbirine el vermesi lazım. Katkı sunması lazım. Ben aynı durumda olsam, inanın cansiperane bir gün önce nasıl imzalarım diye ya da bir an önce bu iş olsun, nasıl olsun diye bütün mesaimi feda ederim bu tür işlere. Bu nasıl yapılır? Bu hangi akıldır? Benim inanın hiçbir şekilde ne mantığım alıyor, ne aklım alıyor. Allah'a havale ediyorum. Ve onları halkımıza şikayet ediyorum.”
© İBB/ONUR GUNALTest sürüşünün tamamlanmasının ardından fünikülerden inen İmamoğlu, yürüyerek Aşiyan istasyonundan çıkış yaptı.
Test sürüşünün tamamlanmasının ardından fünikülerden inen İmamoğlu, yürüyerek Aşiyan istasyonundan çıkış yaptı.
© İBB/ONUR GUNAL
'Finans Şehir belki 2 sene önce bitecekti'
“Finans Şehir’de Göztepe-Ataşehir-Ümraniye hattı çok önemli" diye devam eden İmamoğlu, "80 bin insanın oraya giriş-çıkışı söz konusu. Biz aldığımızda, metroya başlanmamıştı bile. Yani oradaki müteahhit zorluk yaşamasaydı, Finans Şehir belki 2 sene önce bitecekti; ortada metro yoktu. Yüzde 2-3 düzeyinde aldığımız bir metro hattı. Şu an yüzde 50’lere yaklaşıyoruz orada. Bunun önünü açsana, buna destek olsana. Tek şey ne biliyor musunuz? ‘Bak, yapamadı.’ Karalamak, filan… Bu millet onu yemez. Neyse; 7 ay kaldı. Hepsini bitireceğiz inşallah. Az kaldı" diye konuştu.
İmamoğlu, Aşiyan Mezarlığı'nın önüne çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Şu an tam Boğaz'ın kıyısındayız. Buradan Üsküdar, Küçüksu ve Anadolu Hisarı'na geçişlerimiz olacak. Dolayısıyla aslında Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Küçüksu ve Anadolu Hisarı hattından baktığınızda ki Üsküdar'a birçok yerden raylı sistemlerle ulaşabiliyorsunuz. Buraya ulaştığınızda da hem Hisarüstü'ne çıkıyorsunuz. Yine oradan metro hattıyla kolaylıkla başta Etiler, Levent ve diğer noktalara Zincirlikuyu ve diğer tarafa doğru Mecidiyeköy'e kadar çok önemli hatlara hızlıca erişebiliyor olacaklar."
İmamoğlu, bu hat sayesinde vatandaşların, "Anadolu tarafında aracımı bırakıyorum, vapurla karşıya geçiyorum ve metroyla yoluma devam ediyorum" diyebileceklerini kaydederek, arkadaşların özellikle entegre çalışmalarını çok dikkatle yaptıklarını dile getirdi.
Test sürüşü sırasında İmamoğlu'na, Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküleri'nin maketi hediye edildi.