https://sputniknews.com.tr/20220917/imamoglu-75-milyon-euro-bakanin-onunde-yaklasik-9-aydir-bekliyor-1061328987.html

İmamoğlu: 75 milyon euro, bakanın önünde yaklaşık 9 aydır bekliyor

İmamoğlu: 75 milyon euro, bakanın önünde yaklaşık 9 aydır bekliyor

İBB Başkanı mamoğlu, Finans Şehir’e işaret ederek, “Bu ülkeye 75 milyon euro IBRD’den (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) finans gelecek. İBB Meclisi’nden... 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T23:08+0300

2022-09-17T23:08+0300

2022-09-17T23:12+0300

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nın ilk test sürüşüne katıldı.Aşiyan ve Rumeli Hisarüstü'nü birbirine bağlayacak füniküler hattının ilk test sürüşü, Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.Hattın yapımında ihale ve yüklenici firmalar ile zorluklar yaşadıklarını belirten İmamoğlu, “Hikayesi var. Açılışta uzun uzun anlatacağım ama burada, gerçekten olağanüstü bir mücadeleyle, işi devraldıktan sonra bitirilmesi için sonuca kavuştuk. Yapının bir takım teknik sorunlarını çözdük. Finansal sorunlarını çözdük. Görevi devraldığımızda, bu araçların daha siparişi verilmemişti. Siparişleri verme konusunda özel bir çaba sarf ettik ve yükleniciyi devre dışı bırakarak bazı anlaşmalar yapmak zorunda kaldık. Birçok konusu var. Ama günün sonunda bu tesisi burada yapıyor olmak, benim için büyük bir mutluluk. Artık sonuca doğru yürüyoruz" dedi.Fünikülerin açılışını ekim ayı sonuna doğru Cumhuriyetin 99. yıl dönümüne yakın günlerde İstanbullularla birlikte yapacaklarını dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:İmamoğlu, aralık ayı sonunda Bostancı-Dudullu Metro Hattı'nı açacaklarını da belirtti.Maliyetler nedeniyle iki metro hattında müteahhidin sözleşmeyi feshettiğini aktaran İmamoğlu, "Bir tanesi Pendik-Kaynarca-Tuzla hattımız. Bu da önemli bir hat. Şu an ihale süreci sürüyor. Yine Kirazlı-Halkalı hattımız. Onu da iptal etti. Fesih hakkını kullandı. Oranın da ihale sürecini hazırlıyoruz. Dolayısıyla buradaki zorlukları da aşıyoruz" diye konuştu.'Ne mantığım alıyor, ne aklım alıyor'Konuşmasının devamında İBB Meclisi’nde onayladıkları projelerin bekletilmesine tepki gösteren İmamoğlu, Finans Şehir’i örnek göstererek, şu ifadeleri kullandı:'Finans Şehir belki 2 sene önce bitecekti'“Finans Şehir’de Göztepe-Ataşehir-Ümraniye hattı çok önemli" diye devam eden İmamoğlu, "80 bin insanın oraya giriş-çıkışı söz konusu. Biz aldığımızda, metroya başlanmamıştı bile. Yani oradaki müteahhit zorluk yaşamasaydı, Finans Şehir belki 2 sene önce bitecekti; ortada metro yoktu. Yüzde 2-3 düzeyinde aldığımız bir metro hattı. Şu an yüzde 50’lere yaklaşıyoruz orada. Bunun önünü açsana, buna destek olsana. Tek şey ne biliyor musunuz? ‘Bak, yapamadı.’ Karalamak, filan… Bu millet onu yemez. Neyse; 7 ay kaldı. Hepsini bitireceğiz inşallah. Az kaldı" diye konuştu.İmamoğlu, Aşiyan Mezarlığı'nın önüne çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:İmamoğlu, bu hat sayesinde vatandaşların, "Anadolu tarafında aracımı bırakıyorum, vapurla karşıya geçiyorum ve metroyla yoluma devam ediyorum" diyebileceklerini kaydederek, arkadaşların özellikle entegre çalışmalarını çok dikkatle yaptıklarını dile getirdi.Test sürüşü sırasında İmamoğlu'na, Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküleri'nin maketi hediye edildi.

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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu