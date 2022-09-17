https://sputniknews.com.tr/20220917/ikinci-elde-6-bin-kilometre-sartini-hulle-yoluyla-ihlale-300-bin-tl-ceza-kesilecek-1061319238.html

İkinci elde 6 bin kilometre şartını hülle yoluyla ihlale 300 bin TL ceza kesilecek

İkinci elde 6 bin kilometre şartını hülle yoluyla ihlale 300 bin TL ceza kesilecek

İkinci el oto satışında getirilen 6000 kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere verilen ceza 8 bin liradan 300 bin TL'ye çıkarılıyor. Bakanlık Meclis... 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T18:50+0300

2022-09-17T18:50+0300

2022-09-17T18:54+0300

ikinci el otomobil

türkiye

araba

ticaret bakanlığı

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İkinci el otoda kilometre ayarına ceza artırılıyor.NTV'nin haberine göre ikinci el oto satışında getirilen 6000 kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere 300 bin TL ceza kesilecek.Ticaret Bakanlığı 1 Ekim'de Meclis açılır açılmaz yetki talebinde bulunacak.Ticaret bakanlığı şu anda tüm internet sitelerinde ilanları takip edip 6001 km ile satışa çıkarılan araç sahiplerini tespit ediyor.Şu anda kabahatler kanununa göre ceza kesildiği için tespit başına 8 bin lira ceza kesilebiliyor.

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ikinci el otomobil, araba, ticaret bakanlığı