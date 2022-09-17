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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220917/hersonda-bir-sabotaj-grubu-etkisiz-hale-getirildi-1061329346.html
Herson’da bir sabotaj grubu etkisiz hale getirildi
Herson’da bir sabotaj grubu etkisiz hale getirildi
Herson’un merkezinde güvenlik güçlerinin bir sabotaj ve keşif grubunu etkisiz hale getirdiği, şehirdeki durumun tamamen Rus askerleri tarafından kontrol... 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T23:13+0300
2022-09-17T23:15+0300
ukrayna krizi
herson
sabotaj
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Kentin acil servislerinden bir yetkilinin Sputnik’e aktardığı üzere güvenlik güçleri, Herson’un merkezinde bir sabotaj ve keşif grubunu etkisiz hale getirdi, kentteki durumun tamamen Rus askerleri tarafından kontrol ediliyor.“Sabotaj grubu genel olarak etkisiz hale getirildi. Sadece bazı direniş noktası kaldı, onlar da etkisiz hale getiriliyor” diyen yetkili, ayrıca terörle mücadele operasyonunun yapıldığı sırada sivil halktan hiç kimsenin zarar görmediğini sözlerine ekledi.Daha önce operasyon departmanından bir kaynak, Herson'un merkezinde otomatik silahlardan ateş edildiğini bildirmişti. Bu bildiriden önce ise şehirde 5 patlama meydana gelmişti.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesinde başarısız taarruz girişiminde bulunduğunu, sonuçta 120 Ukraynalı askerin, 7 tankın ve 13 zırhlı personel taşıyıcısının etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.
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herson, sabotaj
herson, sabotaj

Herson’da bir sabotaj grubu etkisiz hale getirildi

23:13 17.09.2022 (güncellendi: 23:15 17.09.2022)
© Sputnik / Иван Родионов / Multimedya arşivine gidinHerson - Rusya - Ukrayna- operasyon
Herson - Rusya - Ukrayna- operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© Sputnik / Иван Родионов
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Herson’un merkezinde güvenlik güçlerinin bir sabotaj ve keşif grubunu etkisiz hale getirdiği, şehirdeki durumun tamamen Rus askerleri tarafından kontrol edildiği bildirildi.
Kentin acil servislerinden bir yetkilinin Sputnik’e aktardığı üzere güvenlik güçleri, Herson’un merkezinde bir sabotaj ve keşif grubunu etkisiz hale getirdi, kentteki durumun tamamen Rus askerleri tarafından kontrol ediliyor.
“Sabotaj grubu genel olarak etkisiz hale getirildi. Sadece bazı direniş noktası kaldı, onlar da etkisiz hale getiriliyor” diyen yetkili, ayrıca terörle mücadele operasyonunun yapıldığı sırada sivil halktan hiç kimsenin zarar görmediğini sözlerine ekledi.
Daha önce operasyon departmanından bir kaynak, Herson'un merkezinde otomatik silahlardan ateş edildiğini bildirmişti. Bu bildiriden önce ise şehirde 5 patlama meydana gelmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesinde başarısız taarruz girişiminde bulunduğunu, sonuçta 120 Ukraynalı askerin, 7 tankın ve 13 zırhlı personel taşıyıcısının etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.
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