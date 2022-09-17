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Google Haritalar artık Türkiye'de de en az yakıt tüketen rotayı gösterecek
Google Haritalar artık Türkiye'de de en az yakıt tüketen rotayı gösterecek
Google Haritalar uygulamasında, motor tipine göre en tasarruflu rota oluşturan yeni özellik Türkiye’de de kullanıma açıldı. Yeni özellik ile artık Türkiye’de... 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T15:40+0300
2022-09-17T15:40+0300
yaşam
google
google maps
tasarruf
benzin
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Yol tarifi ve navigasyon için yoğun olarak kullanılan Google’ın Haritalar (Google Maps) uygulamasına önemli bir güncelleme geldi. Google Haritalar’da yer alan motor tipine göre farklı rotalar oluşturan yeni özelliği Türkiye’de de kullanıma açıldı. Yakıt ve enerji verimliliğine odaklanan yeni özellik sayesinde kullanıcılar, aracının motor tipine göre oluşturulan rotalarla yakıttan tasarruf edebiliyor. Bu yeni özellik için belirli iki nokta arasında gitmek isteyen kullanıcılar, önce aracının motor tipini seçiyor.Motor tipine göre 4 seçenekHabertük'ün aktardığına göre Google, Haritalar uygulamasında bunun için “Benzinli”, “Dizel”, “Elektrikli” ve “Hibrit” olmak üzere 4 farklı seçenek sunuluyor. Google, bu seçeneklerden aracına uygun olanı seçen kullanıcılara, motor tipine ve yol durumuna göre yakıt açısından en tasarruflu rotayı oluşturuyor.Google'ın Türkiye'de de devreye aldığı yeni özelliği kullanmak için şu adımları izlemek gerekiyor:Google Haritalar uygulamasında;1- Mobil cihazınızda Google Haritalar uygulamasını açın.2- Profil resminiz veya adınızın baş harfleri Ayarlar Navigasyon ayarları'na dokunun.3- "Rota seçenekleri"ne gidin.Çevre dostu rota bulma özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Yakıt tasarruflu rotaları tercih et'e dokunun.Motor türünü seçmek için motor türü'ne dokunun. Motor türünü seçin Bitti'ye dokunun.Yol tarifi aldıktan sonra;1- Mobil cihazınızda Google Haritalar uygulamasını açın.2- Hedefinizi arayın veya haritada üzerine dokunun.3- Sol altta, Yol tarifi'ne dokunun.4- Alt çubukta ekranı yukarı kaydırın.5- Motor türünü değiştir'e dokunun. Ardından motor türünü seçin.6- Bitti'ye dokunun.En çok kullandığınız seçeneği belirleyin:- İçten yanmalı motora sahip bir araç kullanıyorsanız "benzin" veya "dizel"i seçin.- Hibrit araç veya çoğunlukla yakıt kullanan bir hibrit eklentili araç kullanıyorsanız "hibrit" seçeneğini belirleyin.- Elektrikli veya çoğunlukla elektrikle çalışan bir hibrit eklentili araç kullanıyorsanız "elektrik"i seçin.
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google, google maps, tasarruf, benzin
google, google maps, tasarruf, benzin

Google Haritalar artık Türkiye'de de en az yakıt tüketen rotayı gösterecek

15:40 17.09.2022
© AP Photo / Patrick SisonGoogle Maps
Google Maps - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© AP Photo / Patrick Sison
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Google Haritalar uygulamasında, motor tipine göre en tasarruflu rota oluşturan yeni özellik Türkiye’de de kullanıma açıldı. Yeni özellik ile artık Türkiye’de de “Benzinli”, “Dizel”, “Elektrikli” ve “Hibrit” araçlar için en az yakıt tüketen rotalar oluşturulabiliyor.
Yol tarifi ve navigasyon için yoğun olarak kullanılan Google’ın Haritalar (Google Maps) uygulamasına önemli bir güncelleme geldi. Google Haritalar’da yer alan motor tipine göre farklı rotalar oluşturan yeni özelliği Türkiye’de de kullanıma açıldı.
Yakıt ve enerji verimliliğine odaklanan yeni özellik sayesinde kullanıcılar, aracının motor tipine göre oluşturulan rotalarla yakıttan tasarruf edebiliyor. Bu yeni özellik için belirli iki nokta arasında gitmek isteyen kullanıcılar, önce aracının motor tipini seçiyor.

Motor tipine göre 4 seçenek

Habertük'ün aktardığına göre Google, Haritalar uygulamasında bunun için “Benzinli”, “Dizel”, “Elektrikli” ve “Hibrit” olmak üzere 4 farklı seçenek sunuluyor. Google, bu seçeneklerden aracına uygun olanı seçen kullanıcılara, motor tipine ve yol durumuna göre yakıt açısından en tasarruflu rotayı oluşturuyor.

Google'ın Türkiye'de de devreye aldığı yeni özelliği kullanmak için şu adımları izlemek gerekiyor:

Google Haritalar uygulamasında;
1- Mobil cihazınızda Google Haritalar uygulamasını açın.
2- Profil resminiz veya adınızın baş harfleri Ayarlar Navigasyon ayarları'na dokunun.
3- "Rota seçenekleri"ne gidin.
Çevre dostu rota bulma özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Yakıt tasarruflu rotaları tercih et'e dokunun.
Motor türünü seçmek için motor türü'ne dokunun. Motor türünü seçin Bitti'ye dokunun.
Yol tarifi aldıktan sonra;
1- Mobil cihazınızda Google Haritalar uygulamasını açın.
2- Hedefinizi arayın veya haritada üzerine dokunun.
3- Sol altta, Yol tarifi'ne dokunun.
4- Alt çubukta ekranı yukarı kaydırın.
5- Motor türünü değiştir'e dokunun. Ardından motor türünü seçin.
6- Bitti'ye dokunun.
En çok kullandığınız seçeneği belirleyin:
- İçten yanmalı motora sahip bir araç kullanıyorsanız "benzin" veya "dizel"i seçin.
- Hibrit araç veya çoğunlukla yakıt kullanan bir hibrit eklentili araç kullanıyorsanız "hibrit" seçeneğini belirleyin.
- Elektrikli veya çoğunlukla elektrikle çalışan bir hibrit eklentili araç kullanıyorsanız "elektrik"i seçin.
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