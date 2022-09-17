Gaziosmanpaşa’da kumar operasyonu: 33 şahsa 60 bin lira cezai işlem uygulandı
17:10 17.09.2022 (güncellendi: 17:14 17.09.2022)
© SADIK KAHRAMAN-Gaziosmanpaşa'da bir iş hanına kumar operasyonu düzenleyen polis ekipleri, 33 şahsa toplamda 60 bin 27 TL cezai işlem uyguladı. Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yeri ise Zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.
© SADIK KAHRAMAN-
Gaziosmanpaşa'da bir iş hanına düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 33 kişiye toplam 60 bin 27 lira para cezası verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bir iş hanında bulunan dükkanda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takibe alınan iş yerine gece saatlerinde insanların girip çıktığını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda 33 kişinin iskambil kağıtları, oyun pulları, zarlar, poker pulları ile kumar oynadığını tespit etti.
Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada 3 ruhsatsız tabanca, 19 mermi, kamera kayıt cihazı, kumar oynamak için eşyalar ile 5 bin 350 lira, 200 dolar ve 250 euro ele geçirdi.
İş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 33 kişiye toplam 60 bin 27 lira cezai işlem uygulanırken, 1 şüpheli hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
© SADIK KAHRAMAN-Gaziosmanpaşa'da bir iş hanına kumar operasyonu düzenleyen polis ekipleri, 33 şahsa toplamda 60 bin 27 TL cezai işlem uyguladı. Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yeri ise Zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.
Gaziosmanpaşa'da bir iş hanına kumar operasyonu düzenleyen polis ekipleri, 33 şahsa toplamda 60 bin 27 TL cezai işlem uyguladı. Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yeri ise Zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.
© SADIK KAHRAMAN-