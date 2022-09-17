https://sputniknews.com.tr/20220917/gaziosmanpasada-kumar-operasyonu-33-sahsa-60-bin-lira-cezai-islem-uygulandi-1061315065.html

Gaziosmanpaşa’da kumar operasyonu: 33 şahsa 60 bin lira cezai işlem uygulandı

Gaziosmanpaşa’da kumar operasyonu: 33 şahsa 60 bin lira cezai işlem uygulandı

Gaziosmanpaşa'da bir iş hanına düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 33 kişiye toplam 60 bin 27 lira para cezası verildi. 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T17:10+0300

2022-09-17T17:10+0300

2022-09-17T17:14+0300

türkiye

gaziosmanpaşa

istanbul

istanbul emniyet müdürlüğü

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bir iş hanında bulunan dükkanda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Takibe alınan iş yerine gece saatlerinde insanların girip çıktığını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda 33 kişinin iskambil kağıtları, oyun pulları, zarlar, poker pulları ile kumar oynadığını tespit etti.Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada 3 ruhsatsız tabanca, 19 mermi, kamera kayıt cihazı, kumar oynamak için eşyalar ile 5 bin 350 lira, 200 dolar ve 250 euro ele geçirdi.İş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 33 kişiye toplam 60 bin 27 lira cezai işlem uygulanırken, 1 şüpheli hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

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gaziosmanpaşa, istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü