https://sputniknews.com.tr/20220917/fatih-altayli-2019daki-sosyal-konut-projesinin-hli-cocuklara-mezar-olan-bir-temel-goleti-1061309902.html
Fatih Altaylı: 2019’daki sosyal konut projesinin hâli, çocuklara mezar olan bir temel göleti
Fatih Altaylı: 2019’daki sosyal konut projesinin hâli, çocuklara mezar olan bir temel göleti
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yeni sosyal konut projesinin yankıları sürerken, 2019 Aralık ayında açıklanan sosyal konut projesinin akıbetine dikkat çekti. 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T12:49+0300
2022-09-17T12:49+0300
2022-09-17T12:49+0300
türkiye
fatih altaylı
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Altaylı, 2023 seçimlerinden önce teslim edileceği vaat edilen proje için, "Bu konutlar için çekiliş yapıldı, hak sahipleri belirlendi, yüzde 10’luk peşinatlar alındı, taksitler ödenmeye başladı, inşaatlar da geçtiğimiz yıl ihale edildi. Ama inşaat maliyetlerindeki ani artıştan ötürü hemen hepsinde müteahhitler işi bıraktı. Pek çoğunda inşaat faaliyetleri durduruldu. İnşaatlar temel kazımı aşamasından ileriye pek gidemedi. Bu 100 bin konutun 2023‘te teslimi imkansız hale geldi" dedi.Altaylı, şöyle devam etti:"Ve daha vahimi bu inşaatlardan birinde, Aksaray ilimizdeki 694 artı 500 konutluk projenin kazılan ama hiçbir inşaat yapılmayan temeli göle dönüştü ve geçen hafta bu TOKİ göletine düşen 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. 500 bin konutluk yeni proje ne olur bilmiyorum ama 2019’da açıklanan sosyal konut projesinin hali bu. Çocuklara mezar olan bir temel göleti.Acaba TOKİ yeni 500 bin konuta başlarken 2019’da söz verdiği bu 100 bin konutu da bitirmek için bir adım atar mı! Bu temelleri mezar olmaktan öte bir yere taşır mı? Ya da muhalefet partilerinin aklına bu projenin akıbetini sormak gelir mi!"
türkiye
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fatih altaylı
Fatih Altaylı: 2019’daki sosyal konut projesinin hâli, çocuklara mezar olan bir temel göleti
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yeni sosyal konut projesinin yankıları sürerken, 2019 Aralık ayında açıklanan sosyal konut projesinin akıbetine dikkat çekti.
Altaylı, 2023 seçimlerinden önce teslim edileceği vaat edilen proje için, "Bu konutlar için çekiliş yapıldı, hak sahipleri belirlendi, yüzde 10’luk peşinatlar alındı, taksitler ödenmeye başladı, inşaatlar da geçtiğimiz yıl ihale edildi. Ama inşaat maliyetlerindeki ani artıştan ötürü hemen hepsinde müteahhitler işi bıraktı. Pek çoğunda inşaat faaliyetleri durduruldu. İnşaatlar temel kazımı aşamasından ileriye pek gidemedi. Bu 100 bin konutun 2023‘te teslimi imkansız hale geldi" dedi.
Altaylı, şöyle devam etti:
"Ve daha vahimi bu inşaatlardan birinde, Aksaray ilimizdeki 694 artı 500 konutluk projenin kazılan ama hiçbir inşaat yapılmayan temeli göle dönüştü ve geçen hafta bu TOKİ göletine düşen 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. 500 bin konutluk yeni proje ne olur bilmiyorum ama 2019’da açıklanan sosyal konut projesinin hali bu. Çocuklara mezar olan bir temel göleti.
Acaba TOKİ yeni 500 bin konuta başlarken 2019’da söz verdiği bu 100 bin konutu da bitirmek için bir adım atar mı! Bu temelleri mezar olmaktan öte bir yere taşır mı? Ya da muhalefet partilerinin aklına bu projenin akıbetini sormak gelir mi!"