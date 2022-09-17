https://sputniknews.com.tr/20220917/epdk-2023te-uygulanacak-elektrik-iletim-ek-ucretini-belirledi-1061310157.html

EPDK, 2023'te uygulanacak elektrik iletim ek ücretini belirledi

EPDK, 2023'te uygulanacak elektrik iletim ek ücretini belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2023 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) iletim tarifesinin binde beşi... 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T13:12+0300

2022-09-17T13:12+0300

2022-09-17T13:12+0300

ekonomi

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

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EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, 2023 yılında uygulanacak iletim ek ücreti TEİAŞ’nin iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendi.TEİAŞ tarafından aylık hesaplanan iletim ek ücretleri, takip eden ayın 25’ine kadar EPDK hesabına yatırılacak.Öte yandan, PİL/7023-3/38386 sayılı iletim lisansı kapsamında Akdeniz Akaryakıt Depolama Nakliyat ve Ticaret AŞ'nin Antalya'da bulunan Antalya İletim Tesisine ilişkin iletim tarifesi tadil edildi.Bu tesiste günlük iletim hizmet bedeli metreküp başına benzin için 11,38 lira, motorin için 12,64 lira ve havacılık yakıtı türleri için 11,98 lira olarak belirlendi.

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Sputnik Türkiye

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)