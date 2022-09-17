https://sputniknews.com.tr/20220917/dunya-kulturleri-festivali-23-eylulde-basliyor-1061310039.html
'Dünya Kültürleri Festivali' 23 Eylül'de başlıyor
'Dünya Kültürleri Festivali' 23 Eylül'de başlıyor
2021'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alınan Arslantepe höyüğünün teması ile düzenlenecek olan 'Dünya Kültürleri Festivali', 23 Eylül'de... 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T12:59+0300
2022-09-17T12:59+0300
2022-09-17T12:59+0300
yaşam
yunus emre enstitüsü
büyükelçilik
cannes film festivali
sanat
kültür & sanat
gelenek
geleneksel
unesco dünya mirası kalıcı listesi
arslantepe höyüğü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054917212_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_5a4885234f129c873e8a1925c0b5c98a.jpg
30 Büyükelçiliğin, Yunus Emre Enstitüsü’nün ve 4. Dünya Göçebe Oyunları’nın stant düzeninde katılacağı Dünya Kültürleri Festivali, Ebrişem Grup tarafından 23 -24 Eylül 2022 tarihlerinde Ankara Cermodern Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Ülkesel ve kültürel zenginliklerin paylaşılması amaçlanan etkinlik bu yıl Arslantepe teması ile yapılacak. Arslantepe, 2021'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne Türkiye'den kabul alan 19. miras olması sebebiyle Ebrişem tarafından festival teması olarak belirlendi.Halka açık ve tamamen ücretsiz etkinliklerden oluşan festival programında; geleneksel danslar, geleneksel müzik dinleti ve konserleri, geleneksel sanat çalışmaları, gastronomi etkinlikleri, kültürel söyleşiler, ülkesel tanıtıcı videolar, filmler ve geleneksel kıyafet defileleri yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220809/arslantepe-hoyugunde-arkeolojik-kazi-calismalari-basladi-1059699890.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054917212_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_6ae427d38541092229cfd7d3fa01e21e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yunus emre enstitüsü, büyükelçilik, cannes film festivali, sanat, kültür & sanat, gelenek, geleneksel, unesco dünya mirası kalıcı listesi, arslantepe höyüğü, ebrişem
yunus emre enstitüsü, büyükelçilik, cannes film festivali, sanat, kültür & sanat, gelenek, geleneksel, unesco dünya mirası kalıcı listesi, arslantepe höyüğü, ebrişem
'Dünya Kültürleri Festivali' 23 Eylül'de başlıyor
Abone ol
2021'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alınan Arslantepe höyüğünün teması ile düzenlenecek olan 'Dünya Kültürleri Festivali', 23 Eylül'de Ankara'da başlıyor.
30 Büyükelçiliğin, Yunus Emre Enstitüsü’nün ve 4. Dünya Göçebe Oyunları’nın stant düzeninde katılacağı Dünya Kültürleri Festivali, Ebrişem Grup tarafından 23 -24 Eylül 2022 tarihlerinde Ankara Cermodern Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Ülkesel ve kültürel zenginliklerin paylaşılması amaçlanan etkinlik bu yıl Arslantepe teması ile yapılacak. Arslantepe, 2021'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne Türkiye'den kabul alan 19. miras olması sebebiyle Ebrişem tarafından festival teması olarak belirlendi.
Halka açık ve tamamen ücretsiz etkinliklerden oluşan festival programında; geleneksel danslar, geleneksel müzik dinleti ve konserleri, geleneksel sanat çalışmaları, gastronomi etkinlikleri, kültürel söyleşiler, ülkesel tanıtıcı videolar, filmler ve geleneksel kıyafet defileleri yer alıyor.