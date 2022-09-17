https://sputniknews.com.tr/20220917/dunya-kulturleri-festivali-23-eylulde-basliyor-1061310039.html

'Dünya Kültürleri Festivali' 23 Eylül'de başlıyor

'Dünya Kültürleri Festivali' 23 Eylül'de başlıyor

2021'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alınan Arslantepe höyüğünün teması ile düzenlenecek olan 'Dünya Kültürleri Festivali', 23 Eylül'de... 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T12:59+0300

2022-09-17T12:59+0300

2022-09-17T12:59+0300

yaşam

yunus emre enstitüsü

büyükelçilik

cannes film festivali

sanat

kültür & sanat

gelenek

geleneksel

unesco dünya mirası kalıcı listesi

arslantepe höyüğü

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30 Büyükelçiliğin, Yunus Emre Enstitüsü’nün ve 4. Dünya Göçebe Oyunları’nın stant düzeninde katılacağı Dünya Kültürleri Festivali, Ebrişem Grup tarafından 23 -24 Eylül 2022 tarihlerinde Ankara Cermodern Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Ülkesel ve kültürel zenginliklerin paylaşılması amaçlanan etkinlik bu yıl Arslantepe teması ile yapılacak. Arslantepe, 2021'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne Türkiye'den kabul alan 19. miras olması sebebiyle Ebrişem tarafından festival teması olarak belirlendi.Halka açık ve tamamen ücretsiz etkinliklerden oluşan festival programında; geleneksel danslar, geleneksel müzik dinleti ve konserleri, geleneksel sanat çalışmaları, gastronomi etkinlikleri, kültürel söyleşiler, ülkesel tanıtıcı videolar, filmler ve geleneksel kıyafet defileleri yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220809/arslantepe-hoyugunde-arkeolojik-kazi-calismalari-basladi-1059699890.html

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yunus emre enstitüsü, büyükelçilik, cannes film festivali, sanat, kültür & sanat, gelenek, geleneksel, unesco dünya mirası kalıcı listesi, arslantepe höyüğü, ebrişem