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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220917/donetskin-merkezi-guclu-patlamalarla-sarsildi-1061326105.html
Donetsk’in merkezi güçlü patlamalarla sarsıldı
Donetsk’in merkezi güçlü patlamalarla sarsıldı
Donetsk’in merkezindeki Voroşilovskiy bölgesinde güçlü patlamaların meydana geldiği bildirildi. 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T21:51+0300
2022-09-17T21:55+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
patlama
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Donetsk’in merkezindeki Voroşilovskiy bölgesinde güçlü patlamalar meydana geldi.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Ateşkes Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’ndeki temsilciliği, Ukrayna ordusunun bu akşam Donetsk’in Kievskiy ve Voroşilovskiy bölgelerine 155 mm’lik 6 adet top mermisi ateşlediğini duyurdu.
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ukrayna, ukrayna krizi, patlama
ukrayna, ukrayna krizi, patlama

Donetsk’in merkezi güçlü patlamalarla sarsıldı

21:51 17.09.2022 (güncellendi: 21:55 17.09.2022)
© FotoğrafDonetsk’in merkezi güçlü patlamalarla sarsıldı
Donetsk’in merkezi güçlü patlamalarla sarsıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© Fotoğraf
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Donetsk’in merkezindeki Voroşilovskiy bölgesinde güçlü patlamaların meydana geldiği bildirildi.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Donetsk’in merkezindeki Voroşilovskiy bölgesinde güçlü patlamalar meydana geldi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Ateşkes Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’ndeki temsilciliği, Ukrayna ordusunun bu akşam Donetsk’in Kievskiy ve Voroşilovskiy bölgelerine 155 mm’lik 6 adet top mermisi ateşlediğini duyurdu.
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