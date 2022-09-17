https://sputniknews.com.tr/20220917/donetskin-merkezi-guclu-patlamalarla-sarsildi-1061326105.html

Donetsk’in merkezi güçlü patlamalarla sarsıldı

Donetsk’in merkezi güçlü patlamalarla sarsıldı

Donetsk’in merkezindeki Voroşilovskiy bölgesinde güçlü patlamaların meydana geldiği bildirildi. 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T21:51+0300

2022-09-17T21:51+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

patlama

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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Donetsk’in merkezindeki Voroşilovskiy bölgesinde güçlü patlamalar meydana geldi.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Ateşkes Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’ndeki temsilciliği, Ukrayna ordusunun bu akşam Donetsk’in Kievskiy ve Voroşilovskiy bölgelerine 155 mm’lik 6 adet top mermisi ateşlediğini duyurdu.

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ukrayna, ukrayna krizi, patlama