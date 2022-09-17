https://sputniknews.com.tr/20220917/donetskin-merkezi-guclu-patlamalarla-sarsildi-1061326105.html
Donetsk’in merkezi güçlü patlamalarla sarsıldı
Donetsk’in merkezi güçlü patlamalarla sarsıldı
Donetsk’in merkezindeki Voroşilovskiy bölgesinde güçlü patlamaların meydana geldiği bildirildi. 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T21:51+0300
2022-09-17T21:51+0300
2022-09-17T21:55+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
patlama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1061325961_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_ba018584988a09c443d4b99f411106e3.png
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Donetsk’in merkezindeki Voroşilovskiy bölgesinde güçlü patlamalar meydana geldi.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Ateşkes Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’ndeki temsilciliği, Ukrayna ordusunun bu akşam Donetsk’in Kievskiy ve Voroşilovskiy bölgelerine 155 mm’lik 6 adet top mermisi ateşlediğini duyurdu.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1061325961_250:0:1749:1124_1920x0_80_0_0_dd446b70b5602f812af93a82f18fedf3.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, patlama
ukrayna, ukrayna krizi, patlama
Donetsk’in merkezi güçlü patlamalarla sarsıldı
21:51 17.09.2022 (güncellendi: 21:55 17.09.2022) Abone ol
Donetsk’in merkezindeki Voroşilovskiy bölgesinde güçlü patlamaların meydana geldiği bildirildi.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Donetsk’in merkezindeki Voroşilovskiy bölgesinde güçlü patlamalar meydana geldi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Ateşkes Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’ndeki temsilciliği, Ukrayna ordusunun bu akşam Donetsk’in Kievskiy ve Voroşilovskiy bölgelerine 155 mm’lik 6 adet top mermisi ateşlediğini duyurdu.