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Dışişlerinden ABD'nin Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosu kaldırmasına tepki
Dışişlerinden ABD'nin Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosu kaldırmasına tepki
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ABD'nin Güney Kıbrıs ile ilgili aldığı 'silah ambargosunu kaldırma' kararı üzerine "ABD’yi bu kararı gözden geçirmeye ve... 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T09:26+0300
2022-09-17T09:47+0300
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güney kıbrıs
ambargo
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu 2023 mali yılı için kaldırdıklarını açıklamıştı.Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin bu kararı üzerine sert tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönündeki 2020 Eylül ayında aldığı kararın kapsamını genişletmesini şiddetle kınıyoruz" denildi.Açıklamanın devamı şöyle:"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarının sözkonusu karara ilişkin tepkisini tümüyle destekliyoruz.Ada’daki iki tarafın eşitliği ilkesiyle çelişen ve Rum tarafını daha uzlaşmaz kılacak bu karar, Kıbrıs meselesinin çözülmesi yönündeki çabaları olumsuz etkileyecek; Ada’da bir silahlanma yarışına yol açacak ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara zarar verecektir.ABD’yi bu kararı gözden geçirmeye ve Ada’daki iki tarafa karşı dengeli bir politika izlemeye davet ediyoruz.ABD dahil uluslararası toplum Kıbrıs Türk halkının 1959-1960 Antlaşmalarıyla da teyit edilen egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeli ve buna göre hareket etmelidir.Her halükarda Türkiye, garantör ülke sıfatıyla, Kıbrıs Türkünün varlığını, güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla, tarihi ve hukuki sorumlulukları çerçevesinde, gerekli adımları atmaya devam edecektir."
https://sputniknews.com.tr/20220917/abd-2023-mali-yili-icin-guney-kibrisa-yonelik-silah-ambargosunu-kaldirdi-1061304016.html
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abd, güney kıbrıs, ambargo
abd, güney kıbrıs, ambargo

Dışişlerinden ABD'nin Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosu kaldırmasına tepki

09:26 17.09.2022 (güncellendi: 09:47 17.09.2022)
© AFP 2022 / KIM JAE-HWANABD füze savunma sistemi
ABD füze savunma sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / KIM JAE-HWAN
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Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ABD'nin Güney Kıbrıs ile ilgili aldığı 'silah ambargosunu kaldırma' kararı üzerine "ABD’yi bu kararı gözden geçirmeye ve Ada’daki iki tarafa karşı dengeli bir politika izlemeye davet ediyoruz" denildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu 2023 mali yılı için kaldırdıklarını açıklamıştı.
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin bu kararı üzerine sert tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönündeki 2020 Eylül ayında aldığı kararın kapsamını genişletmesini şiddetle kınıyoruz" denildi.
Açıklamanın devamı şöyle:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarının sözkonusu karara ilişkin tepkisini tümüyle destekliyoruz.
Ada’daki iki tarafın eşitliği ilkesiyle çelişen ve Rum tarafını daha uzlaşmaz kılacak bu karar, Kıbrıs meselesinin çözülmesi yönündeki çabaları olumsuz etkileyecek; Ada’da bir silahlanma yarışına yol açacak ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara zarar verecektir.
ABD’yi bu kararı gözden geçirmeye ve Ada’daki iki tarafa karşı dengeli bir politika izlemeye davet ediyoruz.
ABD dahil uluslararası toplum Kıbrıs Türk halkının 1959-1960 Antlaşmalarıyla da teyit edilen egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeli ve buna göre hareket etmelidir.
Her halükarda Türkiye, garantör ülke sıfatıyla, Kıbrıs Türkünün varlığını, güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla, tarihi ve hukuki sorumlulukları çerçevesinde, gerekli adımları atmaya devam edecektir."
ABD füze savunma sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
DÜNYA
ABD 2023 mali yılı için Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırdı
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