https://sputniknews.com.tr/20220917/disisleri-bakanligindan-kirgizistan-tacikistan-aciklamasi-endiseyle-karsiliyoruz-1061299860.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan-Tacikistan açıklaması: Endişeyle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan-Tacikistan açıklaması: Endişeyle karşılıyoruz
Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kırgızistan- Tacikistan sınırındaki son gelişmeleri endişeyle karşılıyoruz" denildi. 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T00:01+0300
2022-09-17T00:01+0300
2022-09-17T00:02+0300
dünya
kırgızistan
tacikistan
sınır
çatışma
türkiye
dışişleri bakanlığı
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Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan-Tacikistan sınırında artan gerilime ilişkin açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kırgızistan- Tacikistan sınırındaki son gelişmeleri endişeyle karşılıyoruz. Dost ve kardeş iki ülke arasındaki bu gerginliğin herhangi bir tırmanmaya mahal vermeden süratle sona erdirilmesini ve sorunların diyalog marifetiyle barışçıl bir şekilde çözümlenmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220916/kirgizistan-tacik-gucleri-sinirda-bombardimana-basladi-1061254719.html
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kırgızistan, tacikistan, sınır, çatışma, türkiye, dışişleri bakanlığı
kırgızistan, tacikistan, sınır, çatışma, türkiye, dışişleri bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan-Tacikistan açıklaması: Endişeyle karşılıyoruz
00:01 17.09.2022 (güncellendi: 00:02 17.09.2022) Abone ol
Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kırgızistan- Tacikistan sınırındaki son gelişmeleri endişeyle karşılıyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan-Tacikistan sınırında artan gerilime ilişkin açıklama yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kırgızistan- Tacikistan sınırındaki son gelişmeleri endişeyle karşılıyoruz. Dost ve kardeş iki ülke arasındaki bu gerginliğin herhangi bir tırmanmaya mahal vermeden süratle sona erdirilmesini ve sorunların diyalog marifetiyle barışçıl bir şekilde çözümlenmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.