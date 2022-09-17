https://sputniknews.com.tr/20220917/disisleri-bakanligindan-kirgizistan-tacikistan-aciklamasi-endiseyle-karsiliyoruz-1061299860.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan-Tacikistan açıklaması: Endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan-Tacikistan açıklaması: Endişeyle karşılıyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kırgızistan- Tacikistan sınırındaki son gelişmeleri endişeyle karşılıyoruz" denildi. 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T00:01+0300

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dünya

kırgızistan

tacikistan

sınır

çatışma

türkiye

dışişleri bakanlığı

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Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan-Tacikistan sınırında artan gerilime ilişkin açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kırgızistan- Tacikistan sınırındaki son gelişmeleri endişeyle karşılıyoruz. Dost ve kardeş iki ülke arasındaki bu gerginliğin herhangi bir tırmanmaya mahal vermeden süratle sona erdirilmesini ve sorunların diyalog marifetiyle barışçıl bir şekilde çözümlenmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220916/kirgizistan-tacik-gucleri-sinirda-bombardimana-basladi-1061254719.html

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kırgızistan, tacikistan, sınır, çatışma, türkiye, dışişleri bakanlığı