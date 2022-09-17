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Biden'dan Rusya'ya nükleer silah uyarısı: Sonuçları olur
Biden'dan Rusya'ya nükleer silah uyarısı: Sonuçları olur
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın nükleer veya kimyasal silah kullanması durumunda birtakım sonuçlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu. 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T12:29+0300
2022-09-17T12:29+0300
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CBS televizyonuna demeç veren Biden, Rusya'nın nükleer veya kimyasal silah kullanmasına ABD tarafından nasıl karşılık verileceğiyle ilgili soru karşısında "Kesin olarak bilsem size söyleyeceğimi sanıyorsunuz ama elbette size söylemem. Sonuçları olacak. Hiç olmadıkları kadar dünyadan dışlanacaklar. Yanıtımızın ne olacağını (Rusya'nın) eylemlerinin büyüklüğüne göre belirleyeceğiz" cevabını verdi.Biden, ABD'nin bu senaryonun gerçekleşmesi halinde atacağı somut adımları paylaşmayı reddetti.ABD Başkanı, nükleer silah kullanılması halinde savaşın çehresinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç olmadığı kadar değişeceğini de ekledi.İnsanlık tarihinde nükleer silah kullanan tek ülke ABD. Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine nükleer bombayla saldıran ABD, toplam 200 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Ölenlerin büyük bölümü sivil vatandaşlardı.
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joe biden, abd, rusya, vladimir putin
joe biden, abd, rusya, vladimir putin

Biden'dan Rusya'ya nükleer silah uyarısı: Sonuçları olur

12:29 17.09.2022
© AP Photo / Evan VucciJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın nükleer veya kimyasal silah kullanması durumunda birtakım sonuçlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu.
CBS televizyonuna demeç veren Biden, Rusya'nın nükleer veya kimyasal silah kullanmasına ABD tarafından nasıl karşılık verileceğiyle ilgili soru karşısında "Kesin olarak bilsem size söyleyeceğimi sanıyorsunuz ama elbette size söylemem. Sonuçları olacak. Hiç olmadıkları kadar dünyadan dışlanacaklar. Yanıtımızın ne olacağını (Rusya'nın) eylemlerinin büyüklüğüne göre belirleyeceğiz" cevabını verdi.

Biden, ABD'nin bu senaryonun gerçekleşmesi halinde atacağı somut adımları paylaşmayı reddetti.

ABD Başkanı, nükleer silah kullanılması halinde savaşın çehresinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç olmadığı kadar değişeceğini de ekledi.

İnsanlık tarihinde nükleer silah kullanan tek ülke ABD. Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine nükleer bombayla saldıran ABD, toplam 200 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Ölenlerin büyük bölümü sivil vatandaşlardı.
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