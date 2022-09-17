Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220917/belarus-lideri-lukasenko-insanoglunun-nukleer-bir-catismanin-esiginde-olduguna-inaniyor-1061321804.html
Belarus lideri Lukaşenko, insanoğlunun nükleer bir çatışmanın eşiğinde olduğuna inanıyor
Belarus lideri Lukaşenko, insanoğlunun nükleer bir çatışmanın eşiğinde olduğuna inanıyor
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, insanoğlunun nükleer bir çatışmanın eşiğine geldiğini belirtti. 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T19:27+0300
2022-09-17T19:27+0300
dünya
belarus
aleksandr lukaşenko
ulusal birlik günü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1061321655_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_3e7ccaf51defef4d32b48f3df7b3dc2d.jpg
Belarus lideri Lukaşenko, Ulusal Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen bir vatanseverlik forumda yaptığı konuşmada insanoğlunun nükleer bir çatışmanın eşiğine geldiğini söyledi.Lukaşenko, “Dünya aklını yitirdi ve dikiş yerlerinde patlayacak gibi. Her şey ne şekilde bitecek? Gittikçe daha fazla sıradan insan, hatta siyasetten uzak olanlar bile bunu düşünüyor. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana insanoğlu ilk kez nükleer bir çatışmanın eşiğine geldi” diye konuştu.Zor zamanlardan geçildiğini vurgulayan Lukaşenko, “Bugün sadece tembeller 19. - 20. yüzyılın başlarındaki olaylar ile bugünkü olayların arasında paralellik kurmadı. Herkes, büyük imparatorlukların anlaşma isteksizliğinin nasıl sona erdiğini hatırlıyor: Napolyon istilası, iki dünya savaşı ve birkaç düzine yerel çatışma ve yüz milyonlarca can kaybı” ifadelerini kullandı.
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1061321655_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_113db73c09c92383a203e25cece3ba72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belarus, aleksandr lukaşenko, ulusal birlik günü
belarus, aleksandr lukaşenko, ulusal birlik günü

Belarus lideri Lukaşenko, insanoğlunun nükleer bir çatışmanın eşiğinde olduğuna inanıyor

19:27 17.09.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев / Multimedya arşivine gidinBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, insanoğlunun nükleer bir çatışmanın eşiğine geldiğini belirtti.
Belarus lideri Lukaşenko, Ulusal Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen bir vatanseverlik forumda yaptığı konuşmada insanoğlunun nükleer bir çatışmanın eşiğine geldiğini söyledi.
Lukaşenko, “Dünya aklını yitirdi ve dikiş yerlerinde patlayacak gibi. Her şey ne şekilde bitecek? Gittikçe daha fazla sıradan insan, hatta siyasetten uzak olanlar bile bunu düşünüyor. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana insanoğlu ilk kez nükleer bir çatışmanın eşiğine geldi” diye konuştu.
Zor zamanlardan geçildiğini vurgulayan Lukaşenko, “Bugün sadece tembeller 19. - 20. yüzyılın başlarındaki olaylar ile bugünkü olayların arasında paralellik kurmadı. Herkes, büyük imparatorlukların anlaşma isteksizliğinin nasıl sona erdiğini hatırlıyor: Napolyon istilası, iki dünya savaşı ve birkaç düzine yerel çatışma ve yüz milyonlarca can kaybı” ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала