https://sputniknews.com.tr/20220917/belarus-lideri-lukasenko-insanoglunun-nukleer-bir-catismanin-esiginde-olduguna-inaniyor-1061321804.html
Belarus lideri Lukaşenko, insanoğlunun nükleer bir çatışmanın eşiğinde olduğuna inanıyor
Belarus lideri Lukaşenko, insanoğlunun nükleer bir çatışmanın eşiğinde olduğuna inanıyor
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, insanoğlunun nükleer bir çatışmanın eşiğine geldiğini belirtti. 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T19:27+0300
2022-09-17T19:27+0300
2022-09-17T19:27+0300
dünya
belarus
aleksandr lukaşenko
ulusal birlik günü
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Belarus lideri Lukaşenko, Ulusal Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen bir vatanseverlik forumda yaptığı konuşmada insanoğlunun nükleer bir çatışmanın eşiğine geldiğini söyledi.Lukaşenko, “Dünya aklını yitirdi ve dikiş yerlerinde patlayacak gibi. Her şey ne şekilde bitecek? Gittikçe daha fazla sıradan insan, hatta siyasetten uzak olanlar bile bunu düşünüyor. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana insanoğlu ilk kez nükleer bir çatışmanın eşiğine geldi” diye konuştu.Zor zamanlardan geçildiğini vurgulayan Lukaşenko, “Bugün sadece tembeller 19. - 20. yüzyılın başlarındaki olaylar ile bugünkü olayların arasında paralellik kurmadı. Herkes, büyük imparatorlukların anlaşma isteksizliğinin nasıl sona erdiğini hatırlıyor: Napolyon istilası, iki dünya savaşı ve birkaç düzine yerel çatışma ve yüz milyonlarca can kaybı” ifadelerini kullandı.
belarus
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belarus, aleksandr lukaşenko, ulusal birlik günü
belarus, aleksandr lukaşenko, ulusal birlik günü
Belarus lideri Lukaşenko, insanoğlunun nükleer bir çatışmanın eşiğinde olduğuna inanıyor
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, insanoğlunun nükleer bir çatışmanın eşiğine geldiğini belirtti.
Belarus lideri Lukaşenko, Ulusal Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen bir vatanseverlik forumda yaptığı konuşmada insanoğlunun nükleer bir çatışmanın eşiğine geldiğini söyledi.
Lukaşenko, “Dünya aklını yitirdi ve dikiş yerlerinde patlayacak gibi. Her şey ne şekilde bitecek? Gittikçe daha fazla sıradan insan, hatta siyasetten uzak olanlar bile bunu düşünüyor. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana insanoğlu ilk kez nükleer bir çatışmanın eşiğine geldi” diye konuştu.
Zor zamanlardan geçildiğini vurgulayan Lukaşenko, “Bugün sadece tembeller 19. - 20. yüzyılın başlarındaki olaylar ile bugünkü olayların arasında paralellik kurmadı. Herkes, büyük imparatorlukların anlaşma isteksizliğinin nasıl sona erdiğini hatırlıyor: Napolyon istilası, iki dünya savaşı ve birkaç düzine yerel çatışma ve yüz milyonlarca can kaybı” ifadelerini kullandı.