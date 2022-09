Bayraktar Kızılelma’nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı

Milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz insansız savaş uçağımız Bayraktar #KIZILELMA'nın ilk Motor Entegrasyon Testi'ni başarıyla tamamladık.



Hayırlı ve uğurlu olsun...



✈️🍎🚀🌍🇹🇷



The First Engine Integration Run Test was successfully completed on Bayraktar #KIZILELMA. pic.twitter.com/b1NAzA5hMQ