Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220917/bakkaldan-biskuvi-caldigi-iddia-edilen-cocuga-dayak-1061316531.html
Bakkaldan bisküvi çaldığı iddia edilen çocuğa dayak
Bakkaldan bisküvi çaldığı iddia edilen çocuğa dayak
İstanbul Küçükçekmece'de, bakkaldan bisküvi çaldığı öne sürülen çocuk sokak ortasında dövüldü. 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T17:29+0300
2022-09-17T17:32+0300
türkiye
istanbul
küçükçekmece
bakkal
çocuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1061316385_0:1271:2000:2396_1920x0_80_0_0_36672a0d817f440f7425bd9a8336d6cd.jpg
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, iddiaya göre mahallede bulunan bir bakkala giren çocuk, bir tane bisküvi çalarak kaçmaya başladı.Çocuğun kaçtığını gören bakkaldaki gençler ise peşinden koşarak çocuğu yakalayıp dövdü.Mahalleli kurtardıKavgayı gören mahalleli, dövülen çocuğu kurtarıp kavgayı ayırmaya çalıştı.Bu sırada bisküvi çalan çocuk yere düştü, mahalleli çocuğu dövenleri durdurmaya çalıştı.‘Bir bisküvi aldım'’Çocuk düştüğü yerden "Bir bisküvi aldım" diyerek kendini savundu.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1061316385_0:1084:2000:2584_1920x0_80_0_0_8b58c68c77b1aa0675c9030ee61bf844.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, küçükçekmece, bakkal, çocuk
istanbul, küçükçekmece, bakkal, çocuk

Bakkaldan bisküvi çaldığı iddia edilen çocuğa dayak

17:29 17.09.2022 (güncellendi: 17:32 17.09.2022)
© İHA / BURAK UĞUR - MEDENİ TOPALOĞLUİstanbul Küçükçekmece'de, bakkaldan bisküvi çaldığı öne sürülen çocuk sokak ortasında dövüldü.
İstanbul Küçükçekmece'de, bakkaldan bisküvi çaldığı öne sürülen çocuk sokak ortasında dövüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© İHA / BURAK UĞUR - MEDENİ TOPALOĞLU
Abone olTelegram
İstanbul Küçükçekmece'de, bakkaldan bisküvi çaldığı öne sürülen çocuk sokak ortasında dövüldü.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, iddiaya göre mahallede bulunan bir bakkala giren çocuk, bir tane bisküvi çalarak kaçmaya başladı.
Çocuğun kaçtığını gören bakkaldaki gençler ise peşinden koşarak çocuğu yakalayıp dövdü.

Mahalleli kurtardı

Kavgayı gören mahalleli, dövülen çocuğu kurtarıp kavgayı ayırmaya çalıştı.
Bu sırada bisküvi çalan çocuk yere düştü, mahalleli çocuğu dövenleri durdurmaya çalıştı.

‘Bir bisküvi aldım'’

Çocuk düştüğü yerden "Bir bisküvi aldım" diyerek kendini savundu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала