https://sputniknews.com.tr/20220917/bakkaldan-biskuvi-caldigi-iddia-edilen-cocuga-dayak-1061316531.html
Bakkaldan bisküvi çaldığı iddia edilen çocuğa dayak
Bakkaldan bisküvi çaldığı iddia edilen çocuğa dayak
İstanbul Küçükçekmece'de, bakkaldan bisküvi çaldığı öne sürülen çocuk sokak ortasında dövüldü. 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T17:29+0300
2022-09-17T17:29+0300
2022-09-17T17:32+0300
türkiye
istanbul
küçükçekmece
bakkal
çocuk
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, iddiaya göre mahallede bulunan bir bakkala giren çocuk, bir tane bisküvi çalarak kaçmaya başladı.Çocuğun kaçtığını gören bakkaldaki gençler ise peşinden koşarak çocuğu yakalayıp dövdü.Mahalleli kurtardıKavgayı gören mahalleli, dövülen çocuğu kurtarıp kavgayı ayırmaya çalıştı.Bu sırada bisküvi çalan çocuk yere düştü, mahalleli çocuğu dövenleri durdurmaya çalıştı.‘Bir bisküvi aldım'’Çocuk düştüğü yerden "Bir bisküvi aldım" diyerek kendini savundu.
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istanbul, küçükçekmece, bakkal, çocuk
istanbul, küçükçekmece, bakkal, çocuk
Bakkaldan bisküvi çaldığı iddia edilen çocuğa dayak
17:29 17.09.2022 (güncellendi: 17:32 17.09.2022) Abone ol
İstanbul Küçükçekmece'de, bakkaldan bisküvi çaldığı öne sürülen çocuk sokak ortasında dövüldü.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, iddiaya göre mahallede bulunan bir bakkala giren çocuk, bir tane bisküvi çalarak kaçmaya başladı.
Çocuğun kaçtığını gören bakkaldaki gençler ise peşinden koşarak çocuğu yakalayıp dövdü.
Mahalleli kurtardı
Kavgayı gören mahalleli, dövülen çocuğu kurtarıp kavgayı ayırmaya çalıştı.
Bu sırada bisküvi çalan çocuk yere düştü, mahalleli çocuğu dövenleri durdurmaya çalıştı.
‘Bir bisküvi aldım'’
Çocuk düştüğü yerden "Bir bisküvi aldım" diyerek kendini savundu.