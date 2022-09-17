https://sputniknews.com.tr/20220917/bakkaldan-biskuvi-caldigi-iddia-edilen-cocuga-dayak-1061316531.html

Bakkaldan bisküvi çaldığı iddia edilen çocuğa dayak

Bakkaldan bisküvi çaldığı iddia edilen çocuğa dayak

İstanbul Küçükçekmece'de, bakkaldan bisküvi çaldığı öne sürülen çocuk sokak ortasında dövüldü. 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T17:29+0300

2022-09-17T17:29+0300

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türkiye

istanbul

küçükçekmece

bakkal

çocuk

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, iddiaya göre mahallede bulunan bir bakkala giren çocuk, bir tane bisküvi çalarak kaçmaya başladı.Çocuğun kaçtığını gören bakkaldaki gençler ise peşinden koşarak çocuğu yakalayıp dövdü.Mahalleli kurtardıKavgayı gören mahalleli, dövülen çocuğu kurtarıp kavgayı ayırmaya çalıştı.Bu sırada bisküvi çalan çocuk yere düştü, mahalleli çocuğu dövenleri durdurmaya çalıştı.‘Bir bisküvi aldım'’Çocuk düştüğü yerden "Bir bisküvi aldım" diyerek kendini savundu.

türkiye

istanbul

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istanbul, küçükçekmece, bakkal, çocuk