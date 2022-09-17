https://sputniknews.com.tr/20220917/bakan-varank-ilk-yerli-ve-milli-hibrit-aycicegi-tohumunu-urettik-1061317114.html

Bakan Varank: İlk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunu ürettik

Bakan Varank: İlk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunu ürettik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunu ürettiklerini belirterek, "Türkiye'de yerli tohumculuk... 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T18:02+0300

2022-09-17T18:02+0300

2022-09-17T18:04+0300

türkiye

mustafa varank

ankara

vahit kirişci

ayçiçeği

tohum

tarım ve orman bakanlığı

sanayi ve teknoloji bakanlığı

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Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde düzenlenen "Yerli ve Milli Ayçiçeği Hasadı" etkinliği Bakan Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.Varank, buradaki konuşmasında, Bakanlık olarak Türkiye'de AR-GE ve inovasyonun hamisi konumunda olduklarını belirterek, bağlı ve ilgili kuruluşlarla bu alanda destekler sağladıklarını anımsattı.Bakanlığın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ajandasına yerel kalkınma projelerini aldığına işaret eden Varank, Trakya Kalkınma Ajansı'nın destek verdiği önemli bir projenin neticelerinin de bu etkinlikte alınacağını vurguladı.'Ürettiğimiz tohumları çoğaltmanın faaliyetini burada gerçekleştiriyoruz'Varank, daha önce de Türkiye'de yerli ayçiçeği tohumu olduğuna değinerek, "Ama milli bir hibrit tohumu yoktu. Biz Trakya Kalkınma Ajansı'mız ile o bölgedeki firmaları, üniversiteyi, Tarım ve Orman Bakanlığı'mızı bir araya getirdik ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunu üretmeyi başardık. Şimdi o ürettiğimiz tohumları çoğaltmanın faaliyetini burada gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.'Mısır ve farklı stratejik ürünlerle devam ettireceğiz'Tarım ve Orman Bakanlığı, Kalkınma Ajansı, bölgedeki firmalar, dernekler ve üniversitenin katkılarıyla kurulan Trakya Tohum AŞ'nin ürettiği ilk tohumları burada çoğalttığını anlatan Varank, şunları kaydetti:'Tarımdaki AR-GE'yi desteklemeye devam edeceğiz'Varank, son dönemde yaşanan küresel gelişmelere işaret ederek, "Pandemi, savaşlar ve enerji kriziyle çalkalanan, türbülansa giren dünyada tarım ve gıdanın ne kadar stratejik olduğunu görerek Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle tarımı bu sene daha fazla el üstünde tuttuk ve Bakanımızın gayretleriyle çiftçimiz bu işten memnun" değerlendirmesinde bulundu.'Avrupa bu kışı nasıl çıkaracağını düşünürken biz Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı yaşamadan kışı atlatabileceğiz'Tarımı desteklemeye devam edeceklerine dikkati çeken Varank, "Tarımdaki AR-GE'yi desteklemeye devam edeceğiz. Tarım yapmak yeterli değil, gıda endüstrisi bu işi katma değerli hale getiren endüstri. Burada da Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte sektörleri desteklemeye devam edeceğiz. Hepimiz haberlerde izliyoruz, Avrupa bu kışı nasıl çıkaracağını düşünürken biz Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı yaşamadan kışı atlatabileceğiz" ifadelerini kullandı.Varank, yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunun hayırlı olmasını dilerken, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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mustafa varank, ankara, vahit kirişci, ayçiçeği, tohum, tarım ve orman bakanlığı, sanayi ve teknoloji bakanlığı