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https://sputniknews.com.tr/20220917/bakan-soylu-acikladi-bursadaki-saldirinin-failleri-yakalandi-1061325659.html
Bakan Soylu açıkladı: Bursa'da servis aracına bombalı saldırının failleri yakalandı
Bakan Soylu açıkladı: Bursa'da servis aracına bombalı saldırının failleri yakalandı
İçişleri Bakanı Soylu, nisanda Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldırı düzenlediği iddia edilen MLKP üyesi zanlıların yakalandığını... 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T21:23+0300
2022-09-17T21:26+0300
türkiye
süleyman soylu
bursa
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa’daki saldırının faillerinin yaklandığını duyurdu.Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi::
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süleyman soylu, bursa

Bakan Soylu açıkladı: Bursa'da servis aracına bombalı saldırının failleri yakalandı

21:23 17.09.2022 (güncellendi: 21:26 17.09.2022)
© HALİL DAĞ - TUNAY ÖZDEMİR-Süleyman Soylu,
Süleyman Soylu, - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© HALİL DAĞ - TUNAY ÖZDEMİR-
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İçişleri Bakanı Soylu, nisanda Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldırı düzenlediği iddia edilen MLKP üyesi zanlıların yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa’daki saldırının faillerinin yaklandığını duyurdu.
Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
Şehidimiz Cengiz Yiğit’in kanı yerde kalmadı. 20 Nisan’da infaz koruma memurlarımızı taşıyan servis aracının geçişinde EYP ile saldıran MLKP mensubu hainler, kılık değiştirme başta olmak üzere tüm kamufle çabalarına rağmen, Polislerimizin uzun süreli takibi ile bugün yakalandı. Peruk da taksanız, sahte kimlik de çıkarsanız, kaçamazsınız, Türk Polisi Yakalar
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi::
"Bursa'da 20 Nisan 2022 tarihinde cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıların failleri olan MLKP FESK hücresi 2 kadın, 1 erkek örgüt mensupları Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir illerinde sürdürülen çalışmalarda 17 Eylül 2022 saat 19.30 sıralarında İzmir Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonla Dikili'de yakalanmıştır. Şehit İnfaz ve Ceza Koruma Memuru Cengiz Yiğit’in kanı yerde kalmamıştır."
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