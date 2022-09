https://sputniknews.com.tr/20220917/bakan-donmez-gelecek-yuzyil-turkiye-yuzyili-olacak-1061320797.html

Bakan Dönmez: Gelecek yüzyıl, Türkiye yüzyılı olacak

Bakan Dönmez: Gelecek yüzyıl, Türkiye yüzyılı olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Gelecek yüzyıl 'Türkiye Yüzyılı' olacak. Gelecek yüzyıl Türkiye’nin her alanda varlığını hissettirdiği bir... 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T19:25+0300

2022-09-17T19:25+0300

2022-09-17T19:25+0300

türkiye

fatih dönmez

anadolu

özbekistan

recep tayyip erdoğan

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1061321064_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_a8f2e12ee124b1caf6d4f3b445466554.jpg

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Eti Maden Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü'ne ait ferrobor tesisinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bugün aynı zamanda Bandırma'nın kurtarılışının 100'üncü yıl dönümü olduğunu söyledi.Yunan'ın 100 yıl önce büyük katliamlarla nice insanlık suçu işleyerek kan gölüne çevirdiği Anadolu'nun, yokluklar içinde yeniden dirilişini kutladıklarını belirten Dönmez, 'şehitlik mertebesine erişen bütün kahramanları rahmetle gazileri saygı ve hürmetle' andı.'Özbekistan'da oldukça verimli görüşmeler yaptık'Dönmez, 'ayağının tozuyla Özbekistan'dan Bandırma'ya geldiğini 'ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Özbekistan'da oldukça verimli görüşmeler yaptık. Enerjiyle alakalı gündemlerimizi muhataplarımızla yeniden ele aldık. Yeni işbirlikleri için görüşmeler yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde Özbekistan seyahatimizin olumlu dönüşlerini almaya başlayacağız" diye konuştu.'Türkiye'de her gün yeni bir tesis devreye giriyor'Türkiye'nin dört bir yanında yeni fabrikaların yükseldiğini vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:'Dünya bor üretiminde ve ihracatında lideriz'Dönmez, ferrobor tesisiyle bu silsileye yeni bir halka daha eklediklerini dile getirdi.2018'de yeni bor stratejilerini ilan ettiklerini hatırlatan Dönmez, "Dünya bor üretiminde ve ihracatında lideriz. Geçtiğimiz yıl 1 milyar 30 milyon dolar ile Cumhuriyet tarihimizin bor ihraç rekorunu kırmıştık. Bu yıl yola çıkarken hedefimiz 1.1 milyar dolardı ancak bu yıl yeni sözleşmeler, yeni pazarlar, yeni bağlantılar sayesinde hedefimizi yukarı yönlü revize ettik. Bu yıl hedefimizi 1.25 milyar dolar ile geçen yılki rekorumuzu tazelemek olarak güncelledik" ifadesini kullandı.'Borda katma değerli ürün dönemini başlattık'Hedeflerinin sadece yüksek üretim ve ihracat olmadığını belirten Dönmez, şunları kaydetti:Bakan Dönmez, birkaç 100 dolar mertebesinde satılan cevheri şimdi bor karbürde belki 30 bin doların üzerinde, bugün temeli atılan ferroborda da tonunun 8-10 bin dolar aralığında satılacağını kaydetti.Dönmez, bor karbürün ardından lityum üretim tesisi için de kolları sıvadıklarını anlattı.İki yıl önce dünyada ilk kez sıvı bor atıklarından lityum üretimine Eskişehir Kırka'daki pilot tesislerde başladıklarına değinen Dönmez, "Lityum üretimi Eti Maden'deki arkadaşlarımızın 3 yıllık AR-GE faaliyetlerinin ürünü. Yüzde 100 Eti Maden'e özgü bir yöntemle dünyada ilk defa kullanılan bu teknik sayesinde atıklardaki bor ve lityum ayrıştırıldı. Yıllardır atık olarak depoladığımız ürünlerin içindeki lityumu geri kazanma becerisi ve yeteneğini kazandık" bilgisini verdi.Eti Maden'in bu üretim yönteminin patentini almak için ilgili kurumlara başvuru yaptığını aktaran Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:'İleri teknoloji ürünlerde yerli üretim nadir toprak elementleri kullanacağız'Bakan Fatih Dönmez, nadir toprak elementlerinin üretimiyle ilgili yeni bir adım attıklarını, bunun hikayesinin de lityum gibi eskilere dayadığını belirtti.Eskişehir'in Beylikova ilçesi Kızılcaören mevkisinde 2011'de ilk sondajı yaptıklarını anımsatan Dönmez, "Yapılan analizler sonucu sahada 694 milyon ton nadir toprak elementi rezervi keşfettik. Bu keşifle Beylikova sahamız, rezerv miktarı açısından dünyanın en büyük ikinci rezerv sahası olarak kayıtlara geçti" dedi.Rezervi bulup üretmekten daha kıymetli olanın, bu rezervleri ara ve uç ürüne dönüştürecek tesis yatırımlarını yapmak olduğunu vurgulayan Dönmez, sözlerini şöyle devam etti:'Ferrobor üretiminin ardından bu alanda rakipsiz olacağımıza inanıyoruz'Bakan Dönmez, bugün bor cevherinde katma değer odaklı yeni bir tesisin daha temelini attıklarını bildirerek, ileri teknoloji ürünlerde kullanılan ferroborun özellikle çeliğe eklendiğinde mukavemetini artırdığını aktardı.Türk çeliğinin dünyada kalitesiyle meşhur olduğunu kaydeden Dönmez, şu ifadeleri kullandı:Dönmez, bütün gayretlerinin yerli üretim için olduğunu anlatarak, "Türkiye'nin potansiyeli ve sahip oldukları ortada. Daha fazlasını yapabileceğimiz de biliyoruz. Çünkü bizim bir idealimiz var. Gelecek yüzyıl, Türkiye yüzyılı olacak. Gelecek yüzyıl, Türkiye'nin her alanda varlığını hissettirdiği bir yüzyıl olacak. Bugün yapılan bütün bu altyapı yatırımları, bütün bu dev projeler bugünden yarına geleceğin Türkiye'si için" diye konuştu.Enerjiden ulaştırmaya, sanayiden teknolojiye kadar yaptıkları bütün bu yatırımların meyvelerini toplayacakları günlerin kapıyı çalmaya başladığını vurgulayan Bakan Dönmez, "Türkiye, önceki yıllarda sanayi 2.0'ları, 3.0'ları kaçırdı ama bundan sonraki trendlerin belirleyicisi durumunda olacak. Gücümüz de altyapımız da özgüvenimiz de imkanlarımız da insan gücümüz de var. İnşallah bu dev adımlarla her alanda kendi öz yeterliliğini sağlamış, milli bağımsızlığını enerji bağımsızlığıyla maden bağımsızlığıyla teknoloji bağımsızlığıyla perçinlemiş bir Türkiye olacak" değerlendirmesinde bulundu.'Cumhurbaşkanımız başladığı hiçbir işi yarıda bırakmamıştır'Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine de değinen Bakan Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

türkiye

anadolu

özbekistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatih dönmez, anadolu, özbekistan, recep tayyip erdoğan, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı