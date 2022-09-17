https://sputniknews.com.tr/20220917/bakan-bilginden-sozlesmeli-personelin-kadroya-alinmasina-iliskin-aciklama-o-calismamiz-bitti--1061327244.html

Bakan Bilgin'den sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin açıklama: O çalışmamız bitti

Bakan Bilgin'den sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin açıklama: O çalışmamız bitti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin, "O çalışmamız bitti diyebilirim. Üzerinde son bir çalışma yapıp... 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T22:35+0300

2022-09-17T22:35+0300

2022-09-17T22:39+0300

türkiye

vedat bilgin

sözleşmeli personel

kadro

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Bakan Bilgin, 35. Ahilik Haftası kutlamaları resmi kapanış programının ardından esnaf ziyaret edip AK Parti Kırşehir İl Başkanlığına geçti.İl Başkanı Seher Ünsal'dan çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Bilgin, il başkanının kadın olmasıyla gururlandığını ifade etti.Osman Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in annesinin de Bacıyan-ı Rum teşkilatının kurucusu olduğunu vurgulayan Bilgin, bu teşkilatın savaşçı yönleriyle o dönemde büyük katkılar sağladığını dile getirdi. Bacıyan-ı Rum'un Anadolu'da önemli bir hareket olduğunu aktaran Bilgin, "O hareketin devamının gelmesi lazım. Devamı nasıl gelecek? Ata binecek halimiz yok. Siyasette, ekonomide, hayatımızın her alanında hanımlarımız rol alacak" diye konuştu.Bakan Bilgin, bir gazetecinin, "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmada son durum nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:Başka bir gazetecinin, "Sözleşmeli personele kadro verilmesiyle ilgili son durum nedir?" sorusu üzerine Bilgin, "O çalışmamız bitti diyebilirim. Üzerinde son bir çalışma yapıp, Bakanlar Kurulunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızla paylaştıktan sonra tahmin ediyorum kısa süre içerisinde uygulamaya geçireceğiz" diye konuştu.Bakan Bilgin'e ziyaretinde, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç eşlik etti.

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vedat bilgin, sözleşmeli personel, kadro