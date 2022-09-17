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https://sputniknews.com.tr/20220917/adnan-oktar-davasinda-ara-karar-aciklandi-1061299983.html
Adnan Oktar davasında ara karar açıklandı
Adnan Oktar davasında ara karar açıklandı
Yeniden görülen Adnan Oktar organize suç örgütü davasında ara karar açıklandı. Tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme, dosyanın... 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T00:07+0300
2022-09-17T00:07+0300
türkiye
adnan oktar
dava
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Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik hükmün istinaf tarafından usulden bozulmasının ardından 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılandığı davanın dokuzuncu gününde mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi.İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda görülen davanın duruşmasına Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklardan bir kısmı ve avukatları katıldı.Tüm tutuklu sanıkların ve avukatlarının taleplerinin alınması tamamlandı.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyanın mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi.Mahkeme, sadece üyelik isnadı olan sanıkların adli kontrollerinin kaldırılmasına, 3 sanığın ise haklarında seri muhakeme usulünün uygulanması gerektiğinden dosyalarının savcılığa gönderilmesine ve MİT'e gönderilen yazının cevabının beklenmesine hükmetti.Sanıklar hakkındaki el koyma kararlarının kaldırılması taleplerinin esas ile birlikte değerlendirilmesini kararlaştıran mahkeme, Adnan Oktar'ın kısıtlama kararının kaldırılması talebini reddetti.Mahkeme heyeti, Bölge Adliye Mahkemesinin kararında belirtilen eksikliklerin giderildiğini ifade ederek, diğer taleplerin reddine ve etkin pişmanlıktan faydalanan sanıkların ifadelerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilerek gereğinin yapılmasına karar verdi.Tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 4 Ekim Salı gününe ertelendi.
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adnan oktar, dava
adnan oktar, dava

Adnan Oktar davasında ara karar açıklandı

00:07 17.09.2022
© AAAdnan Oktar
Adnan Oktar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© AA
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Yeniden görülen Adnan Oktar organize suç örgütü davasında ara karar açıklandı. Tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme, dosyanın mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi.
Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik hükmün istinaf tarafından usulden bozulmasının ardından 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılandığı davanın dokuzuncu gününde mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda görülen davanın duruşmasına Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklardan bir kısmı ve avukatları katıldı.

Tüm tutuklu sanıkların ve avukatlarının taleplerinin alınması tamamlandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyanın mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi.

Mahkeme, sadece üyelik isnadı olan sanıkların adli kontrollerinin kaldırılmasına, 3 sanığın ise haklarında seri muhakeme usulünün uygulanması gerektiğinden dosyalarının savcılığa gönderilmesine ve MİT'e gönderilen yazının cevabının beklenmesine hükmetti.

Sanıklar hakkındaki el koyma kararlarının kaldırılması taleplerinin esas ile birlikte değerlendirilmesini kararlaştıran mahkeme, Adnan Oktar'ın kısıtlama kararının kaldırılması talebini reddetti.

Mahkeme heyeti, Bölge Adliye Mahkemesinin kararında belirtilen eksikliklerin giderildiğini ifade ederek, diğer taleplerin reddine ve etkin pişmanlıktan faydalanan sanıkların ifadelerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilerek gereğinin yapılmasına karar verdi.

Tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 4 Ekim Salı gününe ertelendi.
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