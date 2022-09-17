https://sputniknews.com.tr/20220917/4-ilde-260-kisiyi-dolandiran-suc-orgutune-operasyon-28-tutuklama-1061304510.html

4 ilde 260 kişiyi dolandıran suç örgütüne operasyon: 28 tutuklama

4 ilde 260 kişiyi dolandıran suç örgütüne operasyon: 28 tutuklama

4 ilde 260 kişiyi telefon üzerinden dolandırarak 1 milyon 500 bin lira vurgun yapan suç örgütüne jandarma tarafından Elazığ merkezli operasyon düzenlendi... 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T04:28+0300

2022-09-17T04:28+0300

2022-09-17T04:28+0300

türkiye

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jandarma

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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, SİBER Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; telefonlara 'Teslim alınamayan kargonuz sebebiyle firmamızda oluşan zarardan dolayı hakkınızda icra takibi başlatılacaktır en kısa sürede iletişime geçiniz' içerikli mesaj göndererek dönüş yapan mağdurlara kendilerini uzlaştırmacı, avukat, kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüphelilerin peşine düştü. Jandarma ekipleri telefon dolandırıcılarına yönelik yapılan araştırmalar sonucunda Elazığ merkezli İstanbul, Antalya ve Bingöl’de ikamet eden şüphelilerin adreslerini tespit etti. Ekiplerce 260 mağdurdan 1 milyon 500 bin TL dolandıran şüphelilerin yakalanabilmesi amacıyla eş zamanlı operasyon planlandı.Jandarma ekiplerince tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon yapılarak 28 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen 55 adet cep telefonu, 66 adet sim kart, 12 adet hafıza kartı, 10 adet USB bellek, 18 adet bilgisayar, 1 adet tablet, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 38 adet 7.62 çapında fişek ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 28 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan 28 şüphelide tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://sputniknews.com.tr/20220817/sahan-gokbakar-dolandirildi-1060043001.html

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elazığ, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, operasyon, tutuklama, jandarma