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Çitalar 70 yıl sonra Hindistan ormanlarına geri döndü
Çitalar 70 yıl sonra Hindistan ormanlarına geri döndü
Dünyanın en hızlı kara hayvanı olarak bilinen ve 1952’de Hindistan’da nesli tükendiği ilan edilen çitalar 70 yıl sonra Hindistan topraklarına döndü. 17.09.2022, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, hindistan, çita
фото, fotoğraf, hindistan, çita

Çitalar 70 yıl sonra Hindistan ormanlarına geri döndü

19:02 17.09.2022 (güncellendi: 19:06 17.09.2022)
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Dünyanın en hızlı kara hayvanı olarak bilinen ve 1952’de Hindistan’da nesli tükendiği ilan edilen çitalar 70 yıl sonra Hindistan topraklarına döndü.
© İHA / INDIA PRESS INFORMATION BUREAU /

Hindistan Başbakanı Modi’nin 72. yaş günü dolayısıyla çita nüfusunun en yüksek olduğu yerlerden biri olan Afrika ülkesi Namibya’dan alınan 8 çita, özel uçakla Hindistan’ın Madhya Pradeş eyaletindeki Gwalior bölgesine taşındı.

Hindistan Başbakanı Modi’nin 72. yaş günü dolayısıyla çita nüfusunun en yüksek olduğu yerlerden biri olan Afrika ülkesi Namibya’dan alınan 8 çita, özel uçakla Hindistan’ın Madhya Pradeş eyaletindeki Gwalior bölgesine taşındı. - Sputnik Türkiye
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© İHA / INDIA PRESS INFORMATION BUREAU /

Hindistan Başbakanı Modi’nin 72. yaş günü dolayısıyla çita nüfusunun en yüksek olduğu yerlerden biri olan Afrika ülkesi Namibya’dan alınan 8 çita, özel uçakla Hindistan’ın Madhya Pradeş eyaletindeki Gwalior bölgesine taşındı.

© İHA / INDIA PRESS INFORMATION BUREAU /

Yaşları 2 ila 6 arasında değişen 5'i dişi, 3'ü erkek çitaya kıtalararası yolculuklarında yaban hayatı uzmanları, veteriner ve 3 biyolog eşlik etti.

Yaşları 2 ila 6 arasında değişen 5&#x27;i dişi, 3&#x27;ü erkek çitaya kıtalararası yolculuklarında yaban hayatı uzmanları, veteriner ve 3 biyolog eşlik etti. - Sputnik Türkiye
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© İHA / INDIA PRESS INFORMATION BUREAU /

Yaşları 2 ila 6 arasında değişen 5'i dişi, 3'ü erkek çitaya kıtalararası yolculuklarında yaban hayatı uzmanları, veteriner ve 3 biyolog eşlik etti.

© İHA / INDIA PRESS INFORMATION BUREAU /

Böylece 1952 yılında ülkede nesli tükendiği ilan edilen ve dünyanın en hızlı kara hayvanı olarak bilinen çitalar, 70 yıl sonra Hindistan'a dönmüş oldu

Böylece 1952 yılında ülkede nesli tükendiği ilan edilen ve dünyanın en hızlı kara hayvanı olarak bilinen çitalar, 70 yıl sonra Hindistan&#x27;a dönmüş oldu - Sputnik Türkiye
3/7
© İHA / INDIA PRESS INFORMATION BUREAU /

Böylece 1952 yılında ülkede nesli tükendiği ilan edilen ve dünyanın en hızlı kara hayvanı olarak bilinen çitalar, 70 yıl sonra Hindistan'a dönmüş oldu

© İHA / INDIA PRESS INFORMATION BUREAU /

Modi, Gwalior’dan iki helikoptere bindirilen çitaları ülkenin orta kesimlerindeki Chambal bölgesinde yer alan Kuno Ulusal Parkı’na saldı.

Modi, Gwalior’dan iki helikoptere bindirilen çitaları ülkenin orta kesimlerindeki Chambal bölgesinde yer alan Kuno Ulusal Parkı’na saldı. - Sputnik Türkiye
4/7
© İHA / INDIA PRESS INFORMATION BUREAU /

Modi, Gwalior’dan iki helikoptere bindirilen çitaları ülkenin orta kesimlerindeki Chambal bölgesinde yer alan Kuno Ulusal Parkı’na saldı.

© İHA / INDIA PRESS INFORMATION BUREAU /

Modi, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, “Onlarca yıl sonra çitalar topraklarıma geri döndü” ifadelerini kullanarak, Namibya hükümetine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Modi, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, “Onlarca yıl sonra çitalar topraklarıma geri döndü” ifadelerini kullanarak, Namibya hükümetine katkılarından dolayı teşekkür etti. - Sputnik Türkiye
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© İHA / INDIA PRESS INFORMATION BUREAU /

Modi, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, “Onlarca yıl sonra çitalar topraklarıma geri döndü” ifadelerini kullanarak, Namibya hükümetine katkılarından dolayı teşekkür etti.

© İHA / INDIA PRESS INFORMATION BUREAU /

Çitaların vahşi doğaya bırakılmadan önce bir ay Kuno Ulusal Parkı’nda tutulacağı ve doğaya salındıktan sonra izleneceği kaydedildi.

Çitaların vahşi doğaya bırakılmadan önce bir ay Kuno Ulusal Parkı’nda tutulacağı ve doğaya salındıktan sonra izleneceği kaydedildi. - Sputnik Türkiye
6/7
© İHA / INDIA PRESS INFORMATION BUREAU /

Çitaların vahşi doğaya bırakılmadan önce bir ay Kuno Ulusal Parkı’nda tutulacağı ve doğaya salındıktan sonra izleneceği kaydedildi.

© İHA / INDIA PRESS INFORMATION BUREAU /

Kaçak avlanma nedeniyle Hindistan 1952'de çitaların neslinin tükendiğini duyurmuştu.

Kaçak avlanma nedeniyle Hindistan 1952&#x27;de çitaların neslinin tükendiğini duyurmuştu. - Sputnik Türkiye
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© İHA / INDIA PRESS INFORMATION BUREAU /

Kaçak avlanma nedeniyle Hindistan 1952'de çitaların neslinin tükendiğini duyurmuştu.

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