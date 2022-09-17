Çitalar 70 yıl sonra Hindistan ormanlarına geri döndü

Hindistan Başbakanı Modi’nin 72. yaş günü dolayısıyla çita nüfusunun en yüksek olduğu yerlerden biri olan Afrika ülkesi Namibya’dan alınan 8 çita, özel uçakla Hindistan’ın Madhya Pradeş eyaletindeki Gwalior bölgesine taşındı.
Hindistan Başbakanı Modi’nin 72. yaş günü dolayısıyla çita nüfusunun en yüksek olduğu yerlerden biri olan Afrika ülkesi Namibya’dan alınan 8 çita, özel uçakla Hindistan’ın Madhya Pradeş eyaletindeki Gwalior bölgesine taşındı.
Yaşları 2 ila 6 arasında değişen 5'i dişi, 3'ü erkek çitaya kıtalararası yolculuklarında yaban hayatı uzmanları, veteriner ve 3 biyolog eşlik etti.
Yaşları 2 ila 6 arasında değişen 5'i dişi, 3'ü erkek çitaya kıtalararası yolculuklarında yaban hayatı uzmanları, veteriner ve 3 biyolog eşlik etti.
Böylece 1952 yılında ülkede nesli tükendiği ilan edilen ve dünyanın en hızlı kara hayvanı olarak bilinen çitalar, 70 yıl sonra Hindistan'a dönmüş oldu
Böylece 1952 yılında ülkede nesli tükendiği ilan edilen ve dünyanın en hızlı kara hayvanı olarak bilinen çitalar, 70 yıl sonra Hindistan'a dönmüş oldu
Modi, Gwalior’dan iki helikoptere bindirilen çitaları ülkenin orta kesimlerindeki Chambal bölgesinde yer alan Kuno Ulusal Parkı’na saldı.
Modi, Gwalior’dan iki helikoptere bindirilen çitaları ülkenin orta kesimlerindeki Chambal bölgesinde yer alan Kuno Ulusal Parkı’na saldı.
Modi, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, “Onlarca yıl sonra çitalar topraklarıma geri döndü” ifadelerini kullanarak, Namibya hükümetine katkılarından dolayı teşekkür etti.
Modi, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, “Onlarca yıl sonra çitalar topraklarıma geri döndü” ifadelerini kullanarak, Namibya hükümetine katkılarından dolayı teşekkür etti.
Çitaların vahşi doğaya bırakılmadan önce bir ay Kuno Ulusal Parkı’nda tutulacağı ve doğaya salındıktan sonra izleneceği kaydedildi.
Çitaların vahşi doğaya bırakılmadan önce bir ay Kuno Ulusal Parkı’nda tutulacağı ve doğaya salındıktan sonra izleneceği kaydedildi.
Kaçak avlanma nedeniyle Hindistan 1952'de çitaların neslinin tükendiğini duyurmuştu.
Kaçak avlanma nedeniyle Hindistan 1952'de çitaların neslinin tükendiğini duyurmuştu.