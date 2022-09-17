Çitalar 70 yıl sonra Hindistan ormanlarına geri döndü

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Hindistan Başbakanı Modi’nin 72. yaş günü dolayısıyla çita nüfusunun en yüksek olduğu yerlerden biri olan Afrika ülkesi Namibya’dan alınan 8 çita, özel uçakla Hindistan’ın Madhya Pradeş eyaletindeki Gwalior bölgesine taşındı.