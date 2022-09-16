https://sputniknews.com.tr/20220916/yunan-surucunun-otomobilinden-35-milyon-tllik-kacak-telefon-cikti-1061298697.html

Yunan sürücünün otomobilinden 35 milyon TL'lik kaçak telefon çıktı

Yunan sürücünün otomobilinden 35 milyon TL'lik kaçak telefon çıktı

Edirne'de Yunanistan vatandaşı bir sürücünün otomobilinde, piyasa değeri yaklaşık 35 milyon TL olan gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T23:31+0300

2022-09-16T23:31+0300

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Edirne'de polisin, Yunan vatandaşı Chasan Mesker'e ait otomobilde yaptığı aramada, piyasa değeri yaklaşık 35 milyon TL olan 1491 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildiği bildirildi.DHA'nın haberine göre Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Yunan vatandaşı Chasan Mesker'e ait otomobili takibe aldı. Kent girişine yakın bir bölgede otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonuna rastladı.Otomobilde yapılan detaylı aramada, piyasa değeri yaklaşık 35 milyon TL olduğu değerlendirilen değişik marka ve modelde toplam 1491 gümrük kaçağı cep telefonu ile 145 cep telefonu yedek parçası ele geçirildi. Chasan Mesker gözaltına alındı.

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